Có thể bạn chưa biết những lợi ích sức khỏe của quả me

Me chứa axit hydroxycitric làm chậm quá trình sản sinh chất béo trong cơ thể. Ăn mẹ giúp bạn không ăn quá nhiều, tránh tăng cân. Me giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng. Loét dạ dày là các vết loét đau xuất hiện trong dạ dày và ruột non. Các hợp chất polyphenolic trong quả me có một tác dụng bảo vệ các vết loét và ngăn ngừa loét. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng me với trái cây rất thân thiện với trái tim. Hàm lượng kali cao trong cây me sẽ rất hữu ích cho người huyết áp cao và tim mạch. Me giàu các chất chống oxy hóa và axit tartaric, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Lá và vỏ cây me có tính chất kháng khuẩn và sát trùng, giúp chữa vết thương. Chiết xuất từ hạt me có thể chữa lành hoàn toàn vết thương chỉ trong 10 ngày. Là một loại quả giàu vitamin C, me chua giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa cảm lạnh và ho. Để có kết quả nhanh hơn, thêm một chút tiêu vào cốc trà. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng me có tính chống dị ứng, rất hiệu quả trong điều trị hen phế quản. Đối với những người bị tổn thương gan do uống rượu quá nhiều, khi sử dụng lá cây me thường xuyên, tình trạng đã trở nên tốt hơn. Chế độ ăn giàu calo có thể dẫn đến gan béo và việc ăn quả me hàng ngày có thể khắc phục tình trạng này. Me có tính chống viêm và thậm chí có thể ổn định lượng đường trong máu. Protein alpha-amylase có trong quả me cũng có thể giúp làm giảm mức đường trong máu. Ảnh: Boldsky.

