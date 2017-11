Sưng hạch bạch huyết ở cổ là một trong những triệu chứng viêm hạch thường gặp nhất ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Tùy theo những biểu hiện kèm theo, cũng như tình trạng của hạch bạch huyết mà triệu chứng sưng viêm sẽ được chuẩn đoán khác nhau. Sau đây là một số cách điều trị sưng hạch bạch huyết ở cổ tại nhà. Ảnh: Internet. 1. Dùng đá chườm lạnh: Lấy một miếng vải dày, đặt một vài cục đá vào trong rồi đập vỡ nó vài lần dưới sàn nhà. Khi đá vỡ thành những mảnh nhỏ hơn, sử dụng túi chườm làm lạnh chỗ hạch bạch huyết bị sưng lên. Chườm lạnh sẽ giúp làm giảm chứng viêm và đau ở khu vực lên hạch. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không giữ túi đá trên da quá lâu. Điều đó có thể dẫn đến tê cóng. Vì vậy, chườm đá rồi lại bỏ ra theo chu kỳ 30 giây. Ảnh: Boldsky. 2. Ăn tỏi sống nghiền: Phương pháp điều trị tự nhiên này có thể khá khó chịu nhưng tỏi có các hợp chất dược liệu mạnh (như allicin), có đặc tính chống vi khuẩn. Bạn chỉ cần nghiền vài tép tỏi sống và ăn bởi nấu lên sẽ phá hủy tính chất dược liệu của nó. Ảnh: Boldsky. 3. Bổ sung vitamin C: Vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng bằng cách tăng cường miễn dịch và cải thiện số lượng bạch cầu trong máu. Các hạch lympho sưng là dấu hiệu của nhiễm trùng nên bạn thường xuyên bổ sung vitamin C để ngăn chặn tình trạng này. Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng cách tăng lượng trái cây như cam, dâu tây, dứa và cải xoăn. Ảnh: Boldsky. 4. Mật ong Manuka: Mật ong Manuka là một loại mật ong đặc biệt chỉ được sản xuất tại New Zealand và Úc từ mật hoa của cây Manuka. Và đây là loại mật ong tốt nhất mà con người đã khám phá ra cho đến ngày nay. Thậm chí tốt hơn mật ong nguyên chất vì nó có các chất chống vi khuẩn mạnh có khả năng chống lại các nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh trong cơ thể. Đó là lý do tại sao uống mật ong Manuka là cách tuyệt vời để giảm sưng hạch bạch huyết. Ảnh: Boldsky. 5. Dùng thầu dầu: Dầu thầu dầu là một loại dầu nổi tiếng với đặc tính chống viêm mạnh và cũng giúp giảm đau. Bạn có thể sử dụng nó để giảm sưng trong hạch bạch huyết. Bôi dầu trên nốt sưng và chà nhẹ nhàng trong 5 phút. Sau đó, nhúng khăn tay vào nước ấm và vắt khô rồi đặt lên khu vực vừa bôi dầu. Giữ nguyên khăn ấm trong 10 phút và sau đó rửa sạch dầu với nước ấm. Làm cách này hai lần mỗi ngày để nhanh chóng có kết quả. Ảnh: Boldsky. 6. Uống nước chanh: Đây chính là cách bạn bổ sung vitamin C cho cơ thể. Hãy vắt một quả chanh vào cốc và phan với nước ấm. Khuấy đều và uống ngay. Không thêm bất kỳ thứ gì, đặc biệt là muối hoặc đường. Uống dung dịch này một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm. Ảnh: Boldsky. 7. Tiêu thụ tảo Spirulina: Tảo Spirulina là một loại tảo xanh lục của đại dương, thường được tiêu thụ dưới dạng bột. Và nó được gọi là "siêu thực phẩm của tương lai" bởi vì nó có từ 55 đến 70% protein và chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm 8 axit amin thiết yếu, vitamin A và B, sắt và canxi. Đó là lý do tại sao bổ sung tảo spirulina trong sinh tố hoặc dưới dạng viên nang là một cách tuyệt vời để điều trị hạch bạch huyết sưng. Ảnh: Boldsky. 8. Giấm táo: Giấm táo không giống như giấm thông thường. Nó chứa nhiều axit axetic hơn và đó là hợp chất có khả năng phá huỷ các vi khuẩn có hại trong cơ thể bạn và thúc đẩy sự phát triển của các chất có lợi (ngăn ngừa bệnh tật). Bạn có thể trộn giấm táo với nước để uống hoặc trộn thêm chút mật ong. Tiêu thụ ba lần một ngày để có kết quả tốt nhất. Ảnh: Boldsky. 9. Gừng: Nếu bạn muốn điều trị các hạch bạch huyết bị sưng theo cách tự nhiên, hãy cân nhắc uống trà gừng ít nhất hai lần một ngày hoặc bổ sung nó vào thực phẩm ăn hàng ngày của bạn. Ảnh: Boldsky. 10. Tận dụng túi lọc trà ấm đắp lên khu nổi hạch: Túi trà ấm đặt trên khu vực bị sưng được biết là làm giảm sưng. Hãy thử ba lần một ngày để có kết quả tốt nhất. Ảnh: Boldsky. 11. Uống trà hoa cúc: Trà hoa cúc là một lựa chọn tốt vì nó có tính chất kháng khuẩn mạnh và được biết là giảm căng thẳng. Uống hai lần một ngày để tăng miễn dịch cho bạn. Ảnh: Boldsky. 12. Massage khu vực nổi hạch: Massage nhẹ nhàng giúp giảm sưng tấy bằng cách cải thiện lưu thông máu trong khu vực nổi hạch, loại bỏ các tạp chất và độc tố ra khỏi khu vực. Thử hai lần một ngày trong ít nhất 10 phút. Ảnh: Boldsky.

