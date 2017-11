9 thực phẩm giúp tăng cường đốt cháy chất béo

Lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng rất giàu axit amin giúp tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể. Trứng cũng rất giàu protein và vitamin D. Ảnh: Getty. Thịt nạc: Thiếu sắt làm chậm sự trao đổi chất. Nên ăn hàng ngày các loại thực phẩm giàu sắt như thịt gà hoặc ngũ cốc. Ảnh: Getty. Nước: Nếu bạn bị mất nước, sự trao đổi chất có thể chậm lại. Lời khuyên là hãy uống nước lạnh sẽ giúp cơ thể sử dụng nhiều calo để làm ấm nó lên. Ảnh: Getty. Ớt: Ớt có chứa capsaicin, một hợp chất hóa học có thể tăng cường quá trình chuyển hóa. Các chuyên gia khuyên nên cho gia vị ớt vào bữa ăn hàng ngày. Ớt cũng là một nguồn rất giàu vitamin C. Ảnh: Getty. Cà phê: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Physiology & Behavior cho thấy tỷ lệ trao đổi chất trung bình của những người uống cà phê cao hơn so với những người không uống cà phê là 16%. Ảnh: Getty. Trà xanh: Đồ uống này có chứa một hợp chất thực vật gọi là EGCG, thúc đẩy đốt cháy chất béo một cách hiệu quả. Ảnh: Getty. Sữa: Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng tại Đại học Tennessee (Mỹ) chỉ ra rằng tiêu thụ canxi có thể giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn. Ảnh: Getty. Ngũ cốc nguyên hạt: Các loại ngũ cốc nguyên hạt giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn vì chúng cần nhiều nỗ lực để phá vỡ các hạt ngũ cốc hơn so với ngũ cốc đã qua chế biến như bánh mỳ trắng và mỳ ống. Thực phẩm giàu chất xơ như gạo nâu và bột yến mạch cũng giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh hơn. Ảnh: Getty. Đậu lăng: Khoảng 20% phụ nữ bị thiếu sắt, điều này cũng gây bất lợi đối với vòng eo bởi cơ thể không thể làm việc một cách hiệu quả để đốt cháy chất béo khi nó thiếu những chất cần thiết để hoạt động. Một cốc đậu lăng cung cấp 35 % nhu cầu sắt hàng ngày. Ảnh: Getty.

