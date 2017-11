Ghé thăm chùa có tượng Phật tổ A Di Đà cao nhất VN

Đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhiều du khách đều cho rằng: không đến viếng và ghi lại những hình ảnh đẹp tại chùa Phước Thành (tọa lạc tại xã Bình Phước Xuân) quả là một thiệt thòi rất lớn bởi ngôi chùa này vừa được công nhận kỷ lục có tượng Phật tổ A Di Đà cao nhất Việt Nam cùng quần thể 48 tượng Bồ Tát Thánh Chúng (mỗi tượng cao 5 mét).

Ông Kim Chung Quan, du khách người Hàn Quốc nhận xét: “đây là một công trình tuyệt tác rất công phu mang đầy dấu ấn nghệ thuật kiến trúc độc đáo, đây sẽ làm điểm đến rất lý tưởng cho nhiều du khách gần xa khi đến đất cù lao Giêng này”. Khi chúng tôi đến chùa Phước Thành cũng là lúc có rất nhiều đoàn du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đến dâng hương lễ Phật và ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. Chúng tôi còn bắt gặp nhiều đôi uyên ương chọn cảnh chùa để làm hậu cảnh cho thời khắc quan trọng của cuộc đời.

Chị Lý Thu Thủy, ngụ Tp.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết: “Tuần sau là chúng em tổ chức lễ cưới, hôm nay đến đây để thắp hương trước các vị Phật để nguyện cầu được nhiều hạnh phúc và may mắn. Kế đến là ghi lại những hình ảnh đẹp của ngôi chùa đẹp nhất An Giang”.