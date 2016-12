Xôn xao đám cưới chú rể như trẻ con ở Hà Tĩnh

Hôm 18/12, thành viên nhiều fanpage nổi tiếng, quen thuộc với cộng đồng mạng Việt đã không ngừng tranh cãi về đoạn clip quay trong một đám cưới Hà Tĩnh có cô dâu khá xinh đẹp nhưng người được cho là chú rể lại có khuôn mặt, vóc dáng rất kỳ lạ. Đoạn clip mở đầu với cảnh cô dâu xinh đẹp tiến vào nơi tổ chức lễ cưới, đi bên cạnh là người thân và đặc biệt là có sự xuất hiện của một người ăn mặc rất giống chú rể nhưng lại có thân hình nhỏ bé tựa như một đứa trẻ. Cụ thể, từ ngày 18-21/12, rất nhiều trang mạng, fanpage nổi tiếng đã lan truyền đoạn clip này với dòng giới thiệu, mô tả như sau: "Đám cưới ngộ nghĩnh tại Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngày 18/12/2016 vừa qua, tại Phú Gia vừa có một đám cưới cũng đơn giản như bao đám cưới trên đời này, nhưng nhân vật chính của ngày vui hôm đó có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên đôi chút khi tưởng rằng cô dâu xinh đẹp kia lại yêu một cậu nhóc trẻ con nhưng thật ra chú rể sinh năm 1987, cũng 30 tuổi rồi đó. Đúng là trên đời nhiều cái thú vị và bất ngờ nhưng trên hết vẫn là chúc cô dâu chú rể hạnh phúc mãi mãi đã mọi người nhé". Bài đăng này vừa đăng tải chưa lâu đã làm dấy lên rất nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người không để ý đến dòng mô tả vừa nêu trên mà chỉ nhìn vào ngoại hình của cô dâu, "chú rể" để nhận xét, phê phán về hủ tục tảo hôn vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Số khác lại tin câu câu chuyện chú rể tuy thấp lùn nhưng năm nay đã 30 tuổi thì lại ví von đám cưới vừa rồi ở Hà Tĩnh là đám cưới của cặp đôi Bạch Tuyết và chú lùn. Qua đó thể hiện sự cảm kích trước một tình yêu bất chấp khoảng cách, sự chênh lệch về ngoại hình. Quan sát kỹ những bức ảnh được dân mạng lan truyền vài ngày nay về đám cưới gây xôn xao ở Hà Tĩnh, có thể thấy trong đó có sự xuất hiện của rất nhiều người dân địa phương, bà con lối xóm tham gia cùng đoàn rước dâu. Hầu hết mọi người đều tỏ ra vui vẻ, phấn khởi, ai cũng giữ một nụ cười trên môi. Qua đó càng có cơ sở để cho rằng chuyện tình Bạch Tuyết và chú lùn nọ là hoàn toàn có thật. Sau kết hôn, cô dâu chắc chắn sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhưng ít nhất họ cũng đã có được tình yêu mà mình mong muốn. Còn chú rể do mắc một chứng bệnh đặc biệt nên dù năm nay đã 30 tuổi nhưng lại có chiều cao rất hạn chế, chỉ như một em nhỏ ở lứa tuổi tiểu học mà thôi. Tuy nhiên, do không tin trên đời vẫn còn những màn "kết tóc se duyên" giữa hai người nam, nữ có ngoại hình quá chênh lệch như trong phim hay truyện ngôn tình nên vẫn còn một bộ phận dân mạng cố gắng tìm ra những bằng chứng để chỉ ra chàng trai thấp bé đứng cạnh cô dâu trong loạt ảnh gây xôn xao vừa qua không phải chú rể. Cụ thể, trong bức ảnh chụp trong tiệc mừng cưới, khi cô dâu và chàng trai nọ để lộ bàn tay thì chỉ mình cô dâu đeo nhiều nhẫn vàng, còn người được cho là "chú rể" thì không... Một chi tiết khác là trong cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, cô dâu và chú rể đứng trước mặt mọi người và họ có chiều cao bằng nhau, không chênh lệch lớn, người cao kẻ thấp như những bức ảnh trước. Tuy nhiên do góc chụp, quay ở cảnh này khá xa nên khuôn mặt nhân vật nam hiển thị không rõ, hơn nữa nếu "chú rể" thấp bé thì hoàn toàn có thể đứng lên ghế trong tình huống này... nên hiện vẫn chưa thể kết luận được người trao nhẫn cho cô dâu có phải là chú rể thực sự hay không và chú rể có phải là chàng trai thấp bé xuất hiện trước đó không. Hiện tại do chưa được nghe những tiết lộ từ những người trong cuộc, nhân vật chính trong đám cưới nên những cuộc tranh cãi của dân mạng về danh tính, hoàn cảnh thật của người được cho là chú rể trong đó vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh trong bài: Nguyễn Đình Thắng.

Hôm 18/12, thành viên nhiều fanpage nổi tiếng, quen thuộc với cộng đồng mạng Việt đã không ngừng tranh cãi về đoạn clip quay trong một đám cưới Hà Tĩnh có cô dâu khá xinh đẹp nhưng người được cho là chú rể lại có khuôn mặt, vóc dáng rất kỳ lạ. Đoạn clip mở đầu với cảnh cô dâu xinh đẹp tiến vào nơi tổ chức lễ cưới, đi bên cạnh là người thân và đặc biệt là có sự xuất hiện của một người ăn mặc rất giống chú rể nhưng lại có thân hình nhỏ bé tựa như một đứa trẻ. Cụ thể, từ ngày 18-21/12, rất nhiều trang mạng, fanpage nổi tiếng đã lan truyền đoạn clip này với dòng giới thiệu, mô tả như sau: "Đám cưới ngộ nghĩnh tại Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngày 18/12/2016 vừa qua, tại Phú Gia vừa có một đám cưới cũng đơn giản như bao đám cưới trên đời này, nhưng nhân vật chính của ngày vui hôm đó có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên đôi chút khi tưởng rằng cô dâu xinh đẹp kia lại yêu một cậu nhóc trẻ con nhưng thật ra chú rể sinh năm 1987, cũng 30 tuổi rồi đó. Đúng là trên đời nhiều cái thú vị và bất ngờ nhưng trên hết vẫn là chúc cô dâu chú rể hạnh phúc mãi mãi đã mọi người nhé". Bài đăng này vừa đăng tải chưa lâu đã làm dấy lên rất nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người không để ý đến dòng mô tả vừa nêu trên mà chỉ nhìn vào ngoại hình của cô dâu, "chú rể" để nhận xét, phê phán về hủ tục tảo hôn vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Số khác lại tin câu câu chuyện chú rể tuy thấp lùn nhưng năm nay đã 30 tuổi thì lại ví von đám cưới vừa rồi ở Hà Tĩnh là đám cưới của cặp đôi Bạch Tuyết và chú lùn. Qua đó thể hiện sự cảm kích trước một tình yêu bất chấp khoảng cách, sự chênh lệch về ngoại hình. Quan sát kỹ những bức ảnh được dân mạng lan truyền vài ngày nay về đám cưới gây xôn xao ở Hà Tĩnh , có thể thấy trong đó có sự xuất hiện của rất nhiều người dân địa phương, bà con lối xóm tham gia cùng đoàn rước dâu. Hầu hết mọi người đều tỏ ra vui vẻ, phấn khởi, ai cũng giữ một nụ cười trên môi. Qua đó càng có cơ sở để cho rằng chuyện tình Bạch Tuyết và chú lùn nọ là hoàn toàn có thật. Sau kết hôn, cô dâu chắc chắn sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhưng ít nhất họ cũng đã có được tình yêu mà mình mong muốn. Còn chú rể do mắc một chứng bệnh đặc biệt nên dù năm nay đã 30 tuổi nhưng lại có chiều cao rất hạn chế, chỉ như một em nhỏ ở lứa tuổi tiểu học mà thôi. Tuy nhiên, do không tin trên đời vẫn còn những màn "kết tóc se duyên" giữa hai người nam, nữ có ngoại hình quá chênh lệch như trong phim hay truyện ngôn tình nên vẫn còn một bộ phận dân mạng cố gắng tìm ra những bằng chứng để chỉ ra chàng trai thấp bé đứng cạnh cô dâu trong loạt ảnh gây xôn xao vừa qua không phải chú rể. Cụ thể, trong bức ảnh chụp trong tiệc mừng cưới, khi cô dâu và chàng trai nọ để lộ bàn tay thì chỉ mình cô dâu đeo nhiều nhẫn vàng, còn người được cho là "chú rể" thì không... Một chi tiết khác là trong cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, cô dâu và chú rể đứng trước mặt mọi người và họ có chiều cao bằng nhau, không chênh lệch lớn, người cao kẻ thấp như những bức ảnh trước. Tuy nhiên do góc chụp, quay ở cảnh này khá xa nên khuôn mặt nhân vật nam hiển thị không rõ, hơn nữa nếu "chú rể" thấp bé thì hoàn toàn có thể đứng lên ghế trong tình huống này... nên hiện vẫn chưa thể kết luận được người trao nhẫn cho cô dâu có phải là chú rể thực sự hay không và chú rể có phải là chàng trai thấp bé xuất hiện trước đó không. Hiện tại do chưa được nghe những tiết lộ từ những người trong cuộc, nhân vật chính trong đám cưới nên những cuộc tranh cãi của dân mạng về danh tính, hoàn cảnh thật của người được cho là chú rể trong đó vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh trong bài: Nguyễn Đình Thắng.