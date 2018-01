Việt Nam lọt top 15 quốc gia có đàn ông đẹp trai nhất thế giới

15. Hàn Quốc. Dù chưa dẫn đầu trong các cuộc thi sắc đẹp đàn ông, nhưng các nam thần đại diện cho xứ sở kim chi luôn đạt các giải cao trong các cuộc thi như Best Model, Body Physique... và dẫn đầu top 15 quốc gia có đàn ông đẹp trai nhất thế giới 14. Pháp. Đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia có nam nhân đẹp nhất hành tinh, đại diện đến từ nước Pháp thường xuyên tham gia và đạt các giải cao trong các cuộc thi nhan sắc cho phái mạnh như Manhunt International, Mister World. 13. Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng giành giải Mr. World vào năm 1996 và Manhunt International năm 2005. Đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ luôn gây ấn tượng với thân hình săn chắc, quyến rũ. 12. Cộng hòa Séc. Đất nước này nổi tiếng với những người đàn ông nam tính và cuốn hút. Năm 2016, đại diện quốc gia này đã chiến thắng trong cuộc thi Mister Global. 11. Myanmar. Đại diện cho khu vực Đông Nam Á, nam giới ở Myanmar đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế tiêu biểu như Mister Global, Best Model, Mr. Internet Popularity. 10 Nam Phi. Nam Phi nổi tiếng là quốc gia có nhiều phụ nữ khả ái nhất châu Phi và đàn ông ở đây cũng không kém cạnh các chị em. Bằng chứng là vào năm 1995, đại diện quốc gia này đã giành giải nam vương trong cuộc thi Manhunt International. 9. Thụy Điển. Năm 1998, Peter Eriksen đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp toàn cầu dành cho nam giới Manhunt International. Nhưng mãi 18 năm sau, nam giới Thụy Điển mới chấm dứt được đợt "hạn hán" giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp khi Patrik Sjöö đã lặp lại thành tích mà Eriksen đã đạt được trước đó. 8. Tây Ban Nha. Đàn ông nước này có vẻ khá chậm chân trong việc tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Mãi đến năm 2007, lần đầu tiên, các nam nhân ở quốc gia này mới xuất hiện tại Mister World, nhưng cũng đã chiếm trọn ngôi vương ngay trong lần xuất quân đầu tiên này. 7. Trung Quốc. Vào năm 2007, Jeffrey Zheng Yu Guang đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi Manhunt International. Bốn năm sau, vào năm 2011, Chen Jiang Feng một lần nữa lại chạm đến niềm vinh dự này. Tiếp nối các đàn anh, Shi Yu Quan đã ghi tên mình vào danh sách những nam nhi khôi ngô tuấn tú nhất thế giới khi anh giành giải Nam vương Ảnh tại cuộc thi Nam vương Toàn cầu vào năm 2017. 6. Ấn Độ. Xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách quốc gia có nhiều người đàn ông đẹp hút hồn nhất thế giới là Ấn Độ. Nam giới Ấn Độ đã gặt hái không ít giải thưởng trên các đấu trường sắc đẹp thế giới. 5. Philipines. Philippines đứng ở vị trí thứ 5 nhờ vào các danh hiệu họ có được tại cuộc thi Manhunt International vào năm 2012 và Nam vương Quốc tế. 4. Venezuela. Nam giới Venezuela giành chiến thắng trong hầu hết các cuộc thi nhan sắc lớn dành cho nam giới như Mister World, Manhunt International và Mister International. 3. Li-băng. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới 3 lần đoạt ngôi vương trong cuộc thi Mister International vào các năm 2006, 2012 và 2016. 2. Việt Nam. Các đại diện từ Việt Nam đã từng chiến thắng trong các cuộc thi lớn như Mister Global, Manhunt International, and Mister International. 1. Brazil. Lần lượt đạt các danh hiệu cao nhất của Mister World, Mister Global, Mister International, Brazil xứng đáng là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng những quốc gia có đàn ông đẹp nhất thế giới.

15. Hàn Quốc. Dù chưa dẫn đầu trong các cuộc thi sắc đẹp đàn ông, nhưng các nam thần đại diện cho xứ sở kim chi luôn đạt các giải cao trong các cuộc thi như Best Model, Body Physique... và dẫn đầu top 15 quốc gia có đàn ông đẹp trai nhất thế giới 14. Pháp. Đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia có nam nhân đẹp nhất hành tinh, đại diện đến từ nước Pháp thường xuyên tham gia và đạt các giải cao trong các cuộc thi nhan sắc cho phái mạnh như Manhunt International, Mister World. 13. Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng giành giải Mr. World vào năm 1996 và Manhunt International năm 2005. Đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ luôn gây ấn tượng với thân hình săn chắc, quyến rũ. 12. Cộng hòa Séc. Đất nước này nổi tiếng với những người đàn ông nam tính và cuốn hút. Năm 2016, đại diện quốc gia này đã chiến thắng trong cuộc thi Mister Global. 11. Myanmar. Đại diện cho khu vực Đông Nam Á, nam giới ở Myanmar đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế tiêu biểu như Mister Global, Best Model, Mr. Internet Popularity. 10 Nam Phi. Nam Phi nổi tiếng là quốc gia có nhiều phụ nữ khả ái nhất châu Phi và đàn ông ở đây cũng không kém cạnh các chị em. Bằng chứng là vào năm 1995, đại diện quốc gia này đã giành giải nam vương trong cuộc thi Manhunt International. 9. Thụy Điển. Năm 1998, Peter Eriksen đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp toàn cầu dành cho nam giới Manhunt International. Nhưng mãi 18 năm sau, nam giới Thụy Điển mới chấm dứt được đợt "hạn hán" giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp khi Patrik Sjöö đã lặp lại thành tích mà Eriksen đã đạt được trước đó. 8. Tây Ban Nha. Đàn ông nước này có vẻ khá chậm chân trong việc tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Mãi đến năm 2007, lần đầu tiên, các nam nhân ở quốc gia này mới xuất hiện tại Mister World, nhưng cũng đã chiếm trọn ngôi vương ngay trong lần xuất quân đầu tiên này. 7. Trung Quốc. Vào năm 2007, Jeffrey Zheng Yu Guang đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi Manhunt International. Bốn năm sau, vào năm 2011, Chen Jiang Feng một lần nữa lại chạm đến niềm vinh dự này. Tiếp nối các đàn anh, Shi Yu Quan đã ghi tên mình vào danh sách những nam nhi khôi ngô tuấn tú nhất thế giới khi anh giành giải Nam vương Ảnh tại cuộc thi Nam vương Toàn cầu vào năm 2017. 6. Ấn Độ. Xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách quốc gia có nhiều người đàn ông đẹp hút hồn nhất thế giới là Ấn Độ. Nam giới Ấn Độ đã gặt hái không ít giải thưởng trên các đấu trường sắc đẹp thế giới. 5. Philipines. Philippines đứng ở vị trí thứ 5 nhờ vào các danh hiệu họ có được tại cuộc thi Manhunt International vào năm 2012 và Nam vương Quốc tế. 4. Venezuela. Nam giới Venezuela giành chiến thắng trong hầu hết các cuộc thi nhan sắc lớn dành cho nam giới như Mister World, Manhunt International và Mister International. 3. Li-băng. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới 3 lần đoạt ngôi vương trong cuộc thi Mister International vào các năm 2006, 2012 và 2016. 2. Việt Nam. Các đại diện từ Việt Nam đã từng chiến thắng trong các cuộc thi lớn như Mister Global, Manhunt International, and Mister International. 1. Brazil. Lần lượt đạt các danh hiệu cao nhất của Mister World, Mister Global, Mister International, Brazil xứng đáng là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng những quốc gia có đàn ông đẹp nhất thế giới.