Văn hóa ‘quẩy’ của giới trẻ Việt qua những sự kiện EDM đình đám

Văn hóa raving hiểu đơn giản là “quẩy” đã xuất hiện ở nước ngoài từ những năm 70-80 của thế kỷ 20 và bắt đầu du nhập vào Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây. Nhắc tới rave - “quẩy” là nói đến những lễ hội âm nhạc quy mô lớn, diễn ra hàng giờ hay thậm chí vài ngày ở các sân vận động ngoài trời.



Tại Việt Nam hiện nay, cộng đồng bạn trẻ yêu nhạc điện tử cũng đang dần hình thành. Các DJ tên tuổi như Above & Beyond, Armin van Buuren, Martin Garrix, Skrillex, Hardwell... đã lần lượt đến Việt Nam qua các sự kiện âm nhạc tầm cỡ. Điều này giúp văn hóa nghe nhạc của giới trẻ Việt ngày càng phát triển và người nghe cũng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thể loại nhạc EDM.



“Chịu chơi” cho nghệ sĩ xứng tầm

Đêm diễn của DJ 21 tuổi người Hà Lan trong “Martin Garrix by VinaPhone” đã đặt mốc son mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Đây là một trong những show đầu tiên của nghệ sĩ nước ngoài mà lượng vé bán hết trước 5 ngày diễn ra chương trình.

“Martin Garrix by VinaPhone” là một trong những đêm nhạc EDM thành công nhất. Con số gần 20.000 người đến Ecopark tối 18/9/2016 cũng như việc toàn bộ vé của đêm diễn được săn lùng trước đêm diễn đã cho thấy giới trẻ Việt Nam sẵn sàng chịu chơi nếu nhân vật biểu diễn là một tên tuổi xứng tầm và đúng thị hiếu.

Nhận thức đúng về dòng nhạc EDM

Nếu trên thế giới có lễ hội âm nhạc lớn như: Ultra Music Festival, Tomorrowland, EDC - Electric Daisy Carnival... thì Việt Nam cũng có một sân chơi tương tự với tên gọi Vietnam Electronic Weekend (VEW). Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành lễ hội âm nhạc EDM thường niên tại Việt Nam.



Từ một sự kiện âm nhạc EDM đơn thuần năm 2016, đến năm 2017, VEW đã trở thành một sân chơi lành mạnh cho tất cả tín đồ yêu nhạc điện tử Việt Nam. Theo đó, các bạn trẻ không chỉ được hòa mình trong đêm diễn hoành tráng của DJ top 3 thế giới “Hardwell By VinaPhone”, mà còn được tìm hiểu thêm các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp âm nhạc điện tử tại Việt Nam.

“Hardwell by VinaPhone” có 1 triệu người xem trên các kênh livestream show diễn.

VinaPhone Spin Awards, Hội thảo âm nhạc điện tử Xperts… là những sân chơi lành mạnh mà ở đó, bạn trẻ được thể hiện tài năng và theo đuổi đam mê đúng nghĩa. Người Việt trẻ giờ đây đã không chỉ dừng lại ở mức nhún nhảy theo giai điệu bắt tai mà thật sự trở thành những raver am hiểu dòng nhạc mình yêu thích.



Đề cao lối sống tích cực, tràn đầy năng lượng

Nối tiếp thành công của Martin Garrix by VinaPhone và Vietnam Electronic Weekend là đêm nhạc của huyền thoại DJ nhạc trance, top 3 DJ 2017 - “Armin Van Buuren by VinaPhone” tại TP.HCM. Với thông điệp “I live for that energy”, chương trình “Armin Van Buuren by VinaPhone” đã đề cao lối sống tích cực, khám phá, tràn trề năng lượng và mạnh mẽ của người trẻ.



Lối sống và nguồn năng lượng tích cực ấy đã được thể hiện qua chính công tác tổ chức sự kiện cũng như cộng đồng raver tham dự.





Sân khấu quy mô của đêm diễn “Armin Van Buuren by VinaPhone”. Thay cho những cá nhân đơn lẻ là các bạn trẻ đi theo nhóm, fanclub với banroll, spotlight, bảng đèn LED cổ vũ. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện tình yêu với thần tượng, hình ảnh này cũng cho thấy tinh thần sẵn sàng bùng nổ ở người trẻ. Và EDM đã không còn dừng lại ở một dòng nhạc đơn thuần, mà từng bước trở thành một “món ăn tinh thần” quen thuộc, kết nối những tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc.

Với vai trò nhà tổ chức sự kiện chính, mang những tên tuổi DJ hàng đầu thế giới đến Việt Nam, VinaPhone tin tưởng rằng: người Việt có thể được tận hưởng những trải nghiệm âm nhạc, nghệ thuật đỉnh cao ngay tại Việt Nam, sánh vai cùng các cường quốc về nghệ thuật trong khu vực.

Việc là cầu nối để người hâm mộ trong nước có cơ hội thưởng thức màn biểu diễn EDM của các ngôi sao thế giới, đồng thời chia sẻ và gắn kết cảm xúc của những người yêu nhạc hứa hẹn giúp nhà mạng này gần gũi và được giới trẻ yêu mến hơn.