Sao showbiz Việt bị dân mạng “bóc phốt” hậu trường sống ảo

Những bức ảnh triệu like của Tuấn Hưng mở màn cho album "bóc phốt" hậu trường sống ảo của sao showbiz Việt. Anh chàng ca sĩ "Nắm lấy tay anh" đã lăn lê chụp ảnh thì bị ngay cô vợ xinh đẹp Hương Babe chụp hậu trường. Với tính cách vô tư, lầy lội thì có lẽ Đức Phúc cũng chẳng ái ngại gì để trèo lên ghế và tạo ra một bức ảnh sống ảo đầy cá tính. Hóa ra cách tạo dáng của Gil Lê cũng chẳng "sang" cho lắm. Nhưng thôi, cốt chỉ lấy mặt đẹp là được. Trong các sao showbiz Việt, có lẽ Đông Nhi là người có nhiều bức ảnh tự sướng đẹp nhất. Nhưng để có bức ảnh sống ảo của mình, cô nàng này cũng phải nhờ đến fan đứng cầm cành anh đào để lấy phông nền mộng mơ. Ai không biết lại cứ tưởng Ông Cao Thắng đang đứng chụp ở 1 công viên với trăm hoa khoe sắc tại xứ sở mặt trời mọc. Isaac không được trợ giúp bèn tự túc tạo ra khoảnh khắc "feel the beat" của mình. Phương Ly là một cô nàng lắm chiêu của showbiz và cô ca sĩ người Thanh Hóa luôn biết tạo ra sự khác biệt trong những bức ảnh tự sướng triệu like của mình. Ngô Kiến Huy muốn có ảnh bắn tim bằng cả 2 tay nhưng lại chỉ có 1 mình và đây là cách anh giải quyết vấn đề. Hòa Minzy "sống ảo" tới mức giữ nguyên hình ghép với Song Joong Ki, đặt ở phần giới thiệu ảnh trên Facebook. Bảo Anh lung linh với áo lông và tuyết rơi. Tuy nhiên, nhìn vào hậu trường thì ai cũng phải té ngửa vì bất ngờ. Mời quý độc giả xem clip Loạt sao Việt tự sướng, cười đùa trong đám tang, xem đến ảnh Hoài Linh mà choáng - Nguồn: Tin Tức 24/7

