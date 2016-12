Phát ghen với công việc của nữ tiếp viên VN tại hãng Emirates

Đối với số đông các bạn trẻ ở Việt Nam, để trở thành một tiếp viên hàng không đã là một điều rất khó nên việc được làm trong một hãng hàng không đạt đẳng cấp thế giới lại càng là điều chỉ xuất hiện trong các... giấc mơ. Thế nên những chia sẻ mới đây về công việc của Vũ Nguyễn Phương Nhi - nữ tiếp viên hàng không Việt Nam đang làm việc tại hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) - hãng hàng không 5 sao nổi tiếng thế giới... đã khiến nhiều bạn trẻ trong nước thầm ngưỡng mộ. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật. Vũ Nguyễn Phương Nhi (Nhi Vũ), là cô gái sinh năm 1992, cựu sinh viên ngành Xã hội học của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, TP HCM. Có lợi thế về ngoại hình, khả năng ngoại ngữ và do cảm thấy ngành học Xã hội không phù hợp với mình nên cô gái 9X Sài thành đã quyết định bỏ ngang để theo nghề hàng không bắt đầu từ việc thi tuyển vào công ty Dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất. Tại công ty này, với sự giới thiệu của một số đồng nghiệp, Phương Nhi nhận ra cánh cửa, con đường đến với hãng hàng không Emirates và đã quyết định thử sức. Với những người trẻ bình thường, việc tập huấn, thi tuyển để trở thành một tiếp viên hàng không trong nước đã là một thử thách đầy khó khăn, nên quá trình đến với hãng hàng không 5 sao Emirates của Phương Nhi cũng tạo ra cảm nhận về những sự vất vả, những áp lực khủng khiếp từ các vòng tuyển chọn. Thế nhưng với sự nỗ lực của bản thân, cộng với sự thông minh, cách nắm bắt các vấn đề cần phải thể hiện được trong các vòng tuyển chọn với hãng bay, Phương Nhi đã vượt qua được thử thách khó khăn này. Với sự năng động, khả năng ngoại ngữ cùng sự thông minh, Phương Nhi lần lượt vượt qua những vòng tuyển chọn của Emirates, sau đó tốt nghiệp lớp đào tạo tiếp viên hàng không hạng thương gia và chính thức được làm việc trên các chuyến bay rất đẳng cấp. Đối với Phương Nhi, những yếu tố quan trọng nhất trên con đường đến với hãng Emirates chính là khả năng làm việc nhóm, sự khéo léo trong cách giao tiếp, sử dụng tiếng Anh và trung thực, thẳng thắn với những điểm mạnh, yếu của bản thân. Trở thành tiếp viên hàng không Emirates là một điều đáng tự hào của chính bản thân Phương Nhi. Tuy nhiên trong một môi trường làm việc rất nhiều áp lực, cô gái 24 tuổi cũng rất cố gắng để có được sự tập trung cao nhất, xử lý các tình huống trên các chuyến bay một cách tốt nhất. Làm việc trong một hãng hàng không danh tiếng khắp thế giới, được đi đến nhiều nơi sang trọng... dễ hiểu vì sao công việc của Phương Nhi cũng khiến nhiều bạn trẻ ghen tị, thầm ao ước. Quả thật, việc làm trong hãng hàng không Emirates đã giúp Phương Nhi cũng như những đồng nghiệp khác có được những ưu đãi rất "khủng". Họ được đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới bằng những chuyến bay dành cho các thương gia, được tranh thủ đi du lịch tại những nước mình đặt chân đến, được phía hãng bay hỗ trợ cho ăn nghỉ ở những khách sạn sang trọng, đẳng cấp, được đưa đón cẩn thận... Và dĩ nhiên, Phương Nhi hay nhiều nữ tiếp viên khác đều khoác lên mình một vẻ ngoài hào nhoáng, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên theo tiết lộ của Phương Nhi, những ưu đãi đó không phải "từ trên trời rơi xuống", hay tự nhiên mà phía hãng bay dành cho các tiếp viên như cô cùng các đồng nghiệp. Tất cả đều có được nhờ sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi người. Phía hãng bay áp dụng những chính sách hợp lý, thường xuyên thực hiện thi, kiểm tra về chuyên môn của các tiếp viên qua đó lựa chọn và trao tặng những mức ưu đãi hợp lý... Do đó, theo Phương Nhi những điểm gọi là "sung sướng", "nhàn hạ" hay "sang chảnh"... mà nhiều bạn trẻ hay nói về công việc của cô chỉ là một phần rất nhỏ thuộc về bề nổi của công việc này. Đằng sau mỗi chuyến đi đến các quốc gia khác nhau luôn là những giờ phút làm việc căng thẳng để đảm bảo an toàn bay, những sự thay đổi về múi giờ ảnh hưởng đến sức khỏe, trí não, hay những tình huống khó xử trong lúc phục vụ, hướng dẫn các hành khách trên chuyến bay. Phương Nhi hay nhiều nữ tiếp viên hàng không khác chắc chắn đều đã gặp khá nhiều sự cố, tình huống khó xử trong công việc của mình. Nhiều lần bị hành khách nóng giận, quát mắng vì nhiều lý do liên quan đến chuyến bay, Phương Nhi cũng phải lắng nghe và nhẹ nhàng giải thích sau đó. Tuy nhiên với kinh nghiệm, sự tự tin của mình cùng với những động lực từ phía hãng bay... nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Phương Nhi hiện vẫn đang làm việc rất xuất sắc, ổn định... Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

