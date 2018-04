Pha ngã ruộng tê tái khiến dân mạng ôm bụng cười

Những cánh đồng bao la, xanh mướt tầm mắt từng nhiều lần lọt vào những vần thơ, câu hát của người nông dân. Nhưng với những bạn trẻ thành phố, phải chăng cũng vì mải ngắm những thửa ruộng nên thơ ấy mà quên mất rằng mình đang cầm lái để rồi phải rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười của những pha ngã ruộng. Mới đây trên mạng xã hội, những hình ảnh về 2 nữ mặc váy trắng là khách được mời về quê ăn cưới không may ngã xuống ruộng đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bình luận của dân mạng. Nhìn những bức ảnh chụp lại hiện trường tai nạn thì có thể hai cô gái này đi xe máy và không cẩn thận phi xe xuống ruộng, toàn bộ quần áo lấm lem bùn đất. May mắn là cả hai đều không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. Trước tình cảnh này, nhiều người tham dự đám cưới cũng đã dừng xe lại để giúp đỡ họ. Được biết, những bức ảnh chụp tại huyện Thanh Hà (Hải Dương). Trước đó, dân mạng cũng cho đăng tải rất nhiều hình ảnh những người tham gia giao thông ở nông thôn vì nhiều lý do mà ngã xuống ruộng khiến người xem rơi vào tâm trạng vừa cười, vừa thương. Ông anh trai vì muốn thể hiện với hai đứa em nhỏ về khả năng đi xe máy của mình và kết quả là cả người và xe đều xuống ruộng. Trước đó, một chàng trai áo quần bảnh bao cũng rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười khi quá tay đánh lái và đưa cả người lẫn xe đều xuống ruộng. Đi du xuân trong tình trạng có hơi men, chàng trai đã đưa bạn gái mình xuống ruộng bằng pha tổ lái. Vì đường quá nhỏ nên nhiều trường hợp tránh nhau đã khiến nhiều người chọn giải pháp lao xuống ruộng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Dù đã lao xuống ruộng nhưng anh chàng này vẫn hiên ngang, thể hiện thần thái của mình. Mời quý độc giả xem clip Nữ sinh mải ngắm trai ngã ngay xuống ruộng - Nguồn: Không Sợ Chó.

Những cánh đồng bao la, xanh mướt tầm mắt từng nhiều lần lọt vào những vần thơ, câu hát của người nông dân. Nhưng với những bạn trẻ thành phố, phải chăng cũng vì mải ngắm những thửa ruộng nên thơ ấy mà quên mất rằng mình đang cầm lái để rồi phải rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười của những pha ngã ruộng. Mới đây trên mạng xã hội, những hình ảnh về 2 nữ mặc váy trắng là khách được mời về quê ăn cưới không may ngã xuống ruộng đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bình luận của dân mạng. Nhìn những bức ảnh chụp lại hiện trường tai nạn thì có thể hai cô gái này đi xe máy và không cẩn thận phi xe xuống ruộng, toàn bộ quần áo lấm lem bùn đất. May mắn là cả hai đều không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. Trước tình cảnh này, nhiều người tham dự đám cưới cũng đã dừng xe lại để giúp đỡ họ. Được biết, những bức ảnh chụp tại huyện Thanh Hà (Hải Dương). Trước đó, dân mạng cũng cho đăng tải rất nhiều hình ảnh những người tham gia giao thông ở nông thôn vì nhiều lý do mà ngã xuống ruộng khiến người xem rơi vào tâm trạng vừa cười, vừa thương. Ông anh trai vì muốn thể hiện với hai đứa em nhỏ về khả năng đi xe máy của mình và kết quả là cả người và xe đều xuống ruộng. Trước đó, một chàng trai áo quần bảnh bao cũng rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười khi quá tay đánh lái và đưa cả người lẫn xe đều xuống ruộng. Đi du xuân trong tình trạng có hơi men, chàng trai đã đưa bạn gái mình xuống ruộng bằng pha tổ lái. Vì đường quá nhỏ nên nhiều trường hợp tránh nhau đã khiến nhiều người chọn giải pháp lao xuống ruộng để bảo vệ an toàn cho bản thân. Dù đã lao xuống ruộng nhưng anh chàng này vẫn hiên ngang, thể hiện thần thái của mình. Mời quý độc giả xem clip Nữ sinh mải ngắm trai ngã ngay xuống ruộng - Nguồn: Không Sợ Chó.