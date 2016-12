Nữ blogger khuyên các cô gái khi yêu nhớ kỹ “30 điều đừng“

Nữ blogger xinh đẹp Trịnh Huyền Trang ( Huyền Trang Bất Hối ) nổi tiếng với những câu triết lý sâu sắc, nói thay những tâm tư suy nghĩ của nhiều người phụ nữ hiện nay. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ nhà văn xinh đẹp đã khuyên các chị em hãy nhớ 30 điều đừng trong khi yêu.



Ảnh minh họa. 30 ĐIỀU "ĐỪNG".



1.Đừng hỏi lý do tại sao hết yêu, vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.

2.Đừng hỏi cô ấy và em, anh chọn ai, vì một khi bản thân đã không phải là duy nhất đều không nên ở lại.

3.Đừng bắt đàn ông hứa hẹn, vì sự ép buộc không đi đôi với thật lòng. Đàn ông hứa vì phụ nữ thích nghe, họ nói vì bạn thích, chứ không phải nói vì họ muốn. Vậy nên "đừng".

4.Đừng quá vị tha, vì sự vị tha của phụ nữ không đi đôi với việc đàn ông sẽ thấu hiểu. Cuộc sống cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội, nhưng cơ hội thường không đến quá nhiều lần và may mắn thừa không phải lúc nào cũng xuất hiện.

5.Đừng khóc ở giữa đám đông, bởi sự đồng tình của họ nhìn thấy thật ra chỉ là sự thương hại. Đừng rơi lệ ở chốn đông người, bạn sẽ trở thành diễn viên quần chúng đang viễn một vở kịch bi thương miễn phí cho người đời bình luận.

6. Đừng đơn phương quá lâu một người, vì khi bạn biết trân trọng thời gian và thanh xuân thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều, yêu đơn phương thì nên nói, còn không dám nói thì từ bỏ, sự hèn yếu trong tình yêu hay thương trường thì đều là kẻ thất bại.

7.Đừng sợ lạc đường ở mê cung, càng đi càng rối, khi lạc lối thì tạm đứng tại chỗ nghỉ chân. Giữ tâm thanh thản thì tự khắc tìm được phương hướng cần đi.

8.Đừng thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, đừng hỏi những điều quá mức hiển nhiên. Không ai bắt cá ăn khi con cá đã nằm trên thớt.

9.Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, sự đau đớn thì hãy đợi sau khi về nhà hãy thổ lộ, trước mặt người tường yêu phải luôn là bộ dáng kiêu hãnh nhất, dù là giả tạo, cũng phải gắng gượng, vì sự yếu mềm của bạn không để lại trong đầu họ quá lâu vì đàn ông thường không nhớ đến những người mà quá cần họ.

10.Đừng tin vào thứ gọi là mãi mãi, vì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính chất thời điểm, không phải một đời cố hữu.

11.Đừng cảm thấy thất bại khi bị phản bội, không phải bạn không đủ tốt hay không xứng với đối phương, mà bởi vì bạn quá tốt, quá để ý đến đối phương mà vô tình lãng quên đi bản thân mình. Người không biết yêu bản thân mình, đừng đợi ai trân trọng.

12.Đừng hỏi phụ nữ từng ngủ với bao nhiêu người, vì số người đàn ông đi qua đời phụ nữ không bao giờ là thước đo nhân cách.

13.Đừng cho rằng phụ nữ không hiểu chuyện khi làm phiền bạn quá nhiều, bởi vì họ quá để tâm nên sinh ra lo lắng, yêu càng nhiều đầu óc càng sân si, tình yêu vì quá nhiều nên mới sinh ra mụ mị, đừng trách mà tội.

14.Đừng kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu mình, tốt khoe xấu che, khi bạn kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu bạn, vì thương bạn mà họ khuyên bạn chia tay, nhưng bạn còn yêu mà không thể làm thế, đứng giữa bạn thân và người yêu, bạn nghe ai. Vậy nên có những chuyện, không nên kể, và đừng nên nói.

15.Đừng nhìn vẻ bề ngoài phóng túng và bất cần của phụ nữ mà cho rằng họ phóng đãng, phụ nữ càng cợt nhả, càng bất cần và càng sống vô tâm, chính xác là trong lòng tổn thương quá lớn, họ chỉ như con nhím xù gai tự bảo vệ bản thân mình.

16.Đừng hận thù một người khi chia tay, vì trước khi hận họ, bạn là người đau khổ nhất. Nên thay vì tự làm khổ mình, vạn sự tùy duyên, chuyện gì nên đến đã đến, đừng nên cưỡng cầu.

17.Đừng giữ quá cao cái tự tôn của mình trong tình cảm, đứng coi mình là cái rốn của vũ trụ, tình yêu thì không có tự trọng, càng không có tự tôn.

18.Đừng tin nước mắt của đàn ông mà hãy nhìn hành động, đừng tin khi đàn ông khóc, mà hãy tin khi đàn ông khóc và thay đổi.

19.Đừng cho rằng phụ nữ thức đêm và sống về đêm là không có nề nếp, thường thì những người sống về đêm, thường là những người cô độc nhất.

20.Đừng mơ mộng quá nhiều vào đàn ông, bạn càng mơ mộng và hi vọng vào họ bao nhiêu, cuối cùng bạn sẽ thấy chính họ sẽ đập nát mơ mộng và dập tắt hi vọng của bạn.

21.Đừng tin vào sự lãnh đạm của phụ nữ lúc ban đầu, đến khi họ thật sự mở lòng ra với bạn, bạn sẽ thấy một mặt điên dại và bướng bỉnh của họ. Còn nếu họ không yêu bạn, trong mắt họ, bạn vĩnh viễn chỉ là kẻ bên lề cuộc sống của họ, vĩnh viễn không thể chạm vào.

22.Đừng chờ đợi một người trở lại, nếu họ muốn trở lại họ đã trở lại lâu rồi, sẽ không để bạn đợi lâu đến thế.

23.Đừng dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối của mình với người lạ. Họ có thể vỗ vai an ủi bạn, nhưng không ai rảnh mà đi thương tâm chuyện của người khác, vì chính mình đôi khi còn lo không xong, đừng khiến người khác chê cười.

24.Đừng ép bản thân phải cố gắng quên một người, thứ không thể ép buộc là tình cảm, không thể ép một người yêu mình, không thể ép một người trở lại, càng không thể ép bản thân quên đi một người.

25.Đừng nghe đàn ông nói "anh rất muốn bên em" rất muốn chỉ là rất muốn, không phải là họ sẽ bên bạn, vì nếu họ thật sự yêu bạn, bằng mọi giá họ sẽ làm đủ cách để có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạn thay vì bằng "rất muốn".

26.Đừng lo lắng nếu như rời xa bạn, ai sẽ lo cho anh ta bữa ăn, ai sẽ nhắc anh ta uống thuốc, ai sẽ nhìn trời mà nói anh ta mang theo áo mưa. Đừng lo lắng, vì anh ta chưa từng lo cho bạn như thế, vì nếu lo, họ đã không dễ dàng vứt bỏ bạn.

27.Đừng tin đàn ông nói vì gia đình mà không thể bên bạn, anh ta rời xa bạn không phải vì anh ta yêu bạn quá ít hay anh ta yêu gia đình quá nhiều, cái quan trọng ở chỗ, anh ta không muốn nắm tay bạn vượt qua. Đấy mới là quan trọng.

28.Đừng đi trên một đôi giày cao gót không vừa chân, thứ tình cảm không dành cho mình, vĩnh viễn không nên cố chấp.

29.Đừng lừa dối người phụ nữ yêu mình, nếu bạn lừa được họ, không phải là bạn giỏi giang bao nhiêu, mà chính là họ nguyện ý tin tưởng bạn thế nào, thứ bạn lừa được, chính là niềm tin của người yêu thương bạn, đáng hay không.

30.Đừng tin lời đàn ông nói "ở nhà anh nuôi em" ngoài gia đình bất kể việc gì người khác làm đều có điều kiện, bạn muốn làm cây sương rồng nắng gắt chịu gió sương mà không gục ngã hay chỉ muốn làm cây tầm gửi họ rời đi bạn lập tức héo rũ. Bạn chọn đi!...

Làm được bao nhiêu thì làm, đừng gắng gượng quá nhiều, vạn sự tuỳ duyên, tâm an do mình. Sống theo ý mình muốn, hãy sống một cuộc đời như tranh vẽ. Nét đậm nét nhạt đều phải tự mình vẽ ra.Muốn đời an yên ắt phải đi qua ưu phiền.Đừng gục ngã.

Mời quý độc giả xem video Người đàn ông tuyển vợ kỳ lạ (nguồn VTC):