Nỗi uất ức của gà Đinh Dậu khi bị “rồng Pikachu” soán ngôi

Bộ tranh #SaveTheChicken của tác giả Trần Tuấn Dũng hiện trở thành tâm điểm trên mạng. Theo đó, các bức vẽ nói lên nỗi niềm của chú gà Đinh Dậu khi hoàn toàn bị lu mờ trước sinh vật lai Pikalong ( rồng Pikachu) gây tranh cãi tại Hải Phòng. Nét vẽ dí dỏm khiến bộ tranh nhanh chóng thu hút hàng trăm like (thích) và chia sẻ. “Tội cho chú gà ấy”, “Phía sau một con rồng", "Khuôn mặt đáng thương"... là những bình luận hài hước của dân mạng dành cho tâm sự của anh bạn gà tội nghiệp. Trước "sự trỗi dậy của loài rồng", anh bạn Đinh Dậu chỉ biết đắm chìm trong bia, rượu để quên sầu. Không gì có thể khiến gà vơi đi niềm đau. Anh bạn đáng thương nằm trằn trọc suốt đêm, than thân trách phận: "Đã sinh ra tôi, tại sao còn sinh ra loài rồng?". Chú Gà Đinh Dậu quyết định bỏ nhà đi dạt xứ. Nhiều dân mạng không thể nhịn cười vì cho rằng nhân vật chính buồn tới mức ăn thịt cả đồng loại. Song một số ý kiến hài hước nhận định gà mua món "đùi rồng rán" về "chén" cho bõ tức. Không khí xuân đang dâng khắp trời, song "linh thú đích thực" của năm 2017 lại cảm thấy lạc lõng. Chứng kiến cảnh người người, nhà nhà tung hê loài rồng, anh bạn "Dậu Walker" phải nuốt nước mắt vào trong. Đi lang thang dưới cơn mưa lạnh, chú gà khẽ than thở: "Mình buồn thì ai thấu đâu". Ông trời như cũng rơi lệ trước tình cảnh éo le của gà. Gà buồn đến mức không thèm thanh minh cho bản thân ngay cả khi bị cá mập đổ oan rằng chú là thủ phạm cắn cáp quang.

Bộ tranh #SaveTheChicken của tác giả Trần Tuấn Dũng hiện trở thành tâm điểm trên mạng. Theo đó, các bức vẽ nói lên nỗi niềm của chú gà Đinh Dậu khi hoàn toàn bị lu mờ trước sinh vật lai Pikalong ( rồng Pikachu) gây tranh cãi tại Hải Phòng. Nét vẽ dí dỏm khiến bộ tranh nhanh chóng thu hút hàng trăm like (thích) và chia sẻ. “Tội cho chú gà ấy”, “Phía sau một con rồng", "Khuôn mặt đáng thương"... là những bình luận hài hước của dân mạng dành cho tâm sự của anh bạn gà tội nghiệp. Trước "sự trỗi dậy của loài rồng", anh bạn Đinh Dậu chỉ biết đắm chìm trong bia, rượu để quên sầu. Không gì có thể khiến gà vơi đi niềm đau. Anh bạn đáng thương nằm trằn trọc suốt đêm, than thân trách phận: "Đã sinh ra tôi, tại sao còn sinh ra loài rồng?". Chú Gà Đinh Dậu quyết định bỏ nhà đi dạt xứ. Nhiều dân mạng không thể nhịn cười vì cho rằng nhân vật chính buồn tới mức ăn thịt cả đồng loại. Song một số ý kiến hài hước nhận định gà mua món "đùi rồng rán" về "chén" cho bõ tức. Không khí xuân đang dâng khắp trời, song "linh thú đích thực" của năm 2017 lại cảm thấy lạc lõng. Chứng kiến cảnh người người, nhà nhà tung hê loài rồng, anh bạn "Dậu Walker" phải nuốt nước mắt vào trong. Đi lang thang dưới cơn mưa lạnh, chú gà khẽ than thở: "Mình buồn thì ai thấu đâu". Ông trời như cũng rơi lệ trước tình cảnh éo le của gà. Gà buồn đến mức không thèm thanh minh cho bản thân ngay cả khi bị cá mập đổ oan rằng chú là thủ phạm cắn cáp quang.