Những món đồ có thể cứu mạng khách đi máy bay

Móc trên cánh: Hầu hết các máy bay đều có các móc nhỏ màu vàng gắn trên cánh. Chúng được dùng cố định dây giúp hành khách di chuyển qua cánh trong trường hợp máy bay gặp sự cố đáp xuống mặt nước. Nếu có xuồng cứu sinh, sợi dây này sẽ giữ chúng để hành cách trèo qua kính và xuống thuyền dễ dàng hơn. Rìu: Theo luật Hàng không Liên bang Mỹ, mọi khoang lái máy bay đều phải có rìu cứu hộ. Đây là thiết bị cứu hỏa, dùng để xẻ các tấm ốp hoặc những khu vực khác của máy bay để dập lửa nếu có đám cháy phát sinh bên trong. Tay nắm hai bên cửa thoát hiểm: Các tay nắm cửa này thực chất là để đảm bảo an toàn cho tiếp viên trong tình huống khẩn cấp. Khi hoảng loạn, hành khách có thể vội vàng lao ra ngoài và đẩy ngã tiếp viên xuống cầu trượt thoát hiểm. Tay cầm giúp họ bám được vào cửa để tiếp tục hỗ trợ du khách và kiểm soát tình hình. Tam giác màu đen: Nhiều máy bay có các tam giác nhỏ màu đen gắn trên tường cabin. Chúng đánh dấu vị trí tổ bay có thể dễ dàng quan sát cánh máy bay nếu cần. Khi có bất cứ nghi ngờ gì về vị trí của các vỉa ngang trên cánh, phi công có thể tới chỗ có tam giác này và nhìn qua cửa sổ để thấy số ghi trên chúng. Van Cooper: Nằm ngoài máy bay, van Cooper là thiết bị đảm bảo thang sau của máy bay không thể mở trên không trung. Chúng được lắp đặt từ năm 1972, sau khi một không tặc tên Cooper khống chế một máy bay và nhảy dù biến mất trên bầu trời Oregon. Ngày nay, phần lớn máy bay không có phần thang sau này nữa. Lỗ trên cửa sổ: Những lỗ hổng nhìn có vẻ đáng ngại này đảm bảo phần kính ngoài sẽ vỡ trước trong trường hợp gặp sự cố liên quan đến áp suất. Áp suất trong cabin được duy trì ở mức phù hợp với hành khách. Để giữ áp suất này, cấu trúc máy bay và cửa sổ cần có khả năng chịu dựng được chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Do đó, cửa máy bay thương mại thường có ba lớp, lớp giữa, lớp ngoài và lớp trong (hai lớp kính và một lớp nhựa). Lớp nhựa trong cùng nhằm ngăn cản hành khách phá lớp kính giữa và ngoài. Lớp kính giữa có một lỗ hổng, tiếp đó là một khoảng không rồi đến lớp kính ngoài. Lỗ hổng này giúp duy trì chênh lệch áp suất và đưa lực này ra tấm kính ngoài hơn là vào lớp nhựa bên trong. Điều đó giúp người quan sát phát hiện vấn đề dễ dàng hơn do áp suất tác động chủ yếu lên lớp ngoài cùng. Nếu áp suất thổi bay lớp ngoài, lớp giữa có thể chịu được đủ để máy bay hạ xuống độ cao thấp hơn. Thiết bị năng lượng phụ trợ (APU): Chức năng chính của APU là khởi động động cơ chính của máy bay. Ngoài ra, chúng còn cung cấp năng lượng cho hệ thống điện và điều hòa trong máy bay trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh. Gạt tàn: Việc hút thuốc bị cấm trên máy bay hiện đại, nhưng chúng vẫn cần phải có gạt tàn mới được phép hoạt động theo quy định. Nguyên nhân cho điều này là để đề phòng tình huống hành khách lén hút thuốc trong nhà vệ sinh. Gạt tàn được lắp cạnh bồn cầu như một phương án an toàn dự phòng.

