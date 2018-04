Nhờ giống Song Hye Kyo, nữ diễn viên phụ bỗng chốc nổi tiếng

Thời gian gần đây, làng phim Hàn xuất hiện khá nhiều diễn viên thế hệ mới sở hữu ngoại hình xinh đẹp không thua kém các đàn anh đàn chị. Trong số đó cái tên Han So Hee gây chú ý một cách đặc biệt. Nữ diễn viên Han So Hee là người vừa hoàn tất vai diễn trong hit truyền hình đài MBC Money Flower. Mặc dù không phải là nữ chính của phim, nữ tân binh làng giải trí Hàn Quốc này vẫn gây chú ý vì ngoại hình xinh đẹp. Nhiều người ngắm nhìn Han So Hee đều có chung nhận xét, nữ diễn viên phụ này có nhiều nét giống với Song Hye Kyo thời trẻ. Ở nhiều góc chụp, Han So Hee trông rất giống vợ của Song Joong Ki Đặc biệt là ở những khung hình khuất mặt như thế này, nữ diễn viên phụ xinh đẹp Han So Hee lại càng giống với đàn chị Song Hye Kyo. Những hình ảnh Han So Hee đăng tải trên Instagram cá nhân được nhiều người quan tâm vô cùng vì nét đẹp của cô nàng này tựa như đại mĩ nhân Hàn Quốc. Tuy nhiên, có người cho rằng tất cả chỉ do Han So Hee biết lựa góc chụp để giống với đàn chị. Góc nghiêng thần thánh của Han So Hee. Nhưng góc chụp cực hiện đại khiến Han So Hee trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội dù chỉ đóng vai phụ trong phim. Một số hình ảnh xinh đẹp khác mà Han So Hee từng đăng tải trên trang cá nhân. Mời quý độc giả xem clip Han So Hee - Money Flower - Nguồn: Youtube.

