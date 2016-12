Hot girl Sài thành bị trộm “cuỗm” 1 tỷ đồng là ai?

Trước Giáng sinh 2016 một ngày, 23/12 cộng đồng mạng Việt sửng sốt trước thông thông tin một hot girl Sài thành bị trộm đột nhập vào nhà riêng, phá hoại nhiều đồ đạc, lục lọi và cuỗm đi một số tiền rất lớn. Người không may trong sự việc này là Nguyễn Hà My - tức hot girl Pé Sam (hot girl Sam - PV). Ngay sau khi phát hiện tư gia bị kẻ xấu đột nhập, trộm tiền của, Hà My đã trình báo với công an sở tại để nhận được sự giúp đỡ, đồng thời thông báo sự việc lên trang cá nhân để tất cả mọi người cùng cảnh giác trong dịp cuối năm. Theo những bức ảnh mà Hà My công khai trên trang cá nhân, dân mạng có thể phần nào tưởng tượng được hành vi của các tên trộm. Chúng đột nhập vào nhà trong thời điểm không có người, phá khóa cửa, phá két và lục lọi đồ đạc trong nhà để lấy đi tiền bạc và những món đồ giá trị. Theo thông tin từ báo điện tử Zing.vn, Công an quận 7 TP HCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của Nguyễn Hà My và đang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự điều tra về vụ trộm trên. Trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Hà My viết: "Mất hết rồi. Tổn thất tài sản hơn 1 tỷ. Sao năm xui tháng hạn vẫn chưa hết. Tụi nó lục banh cái nhà. Phá 2 cái két sắt. Lôi cái két sắt từ phòng ra tới hành lang. Đột nhập ngang nhiên bằng cổng chính. Vô nhà còn mở toang cửa chính, cửa phụ, cửa kéo để ô tô... Tôi sống sao đây trời!". Status và những hình ảnh mà Hà My chia sẻ trên Facebook đã khiến rất nhiều dân mạng, bạn bè, người thân của cô không khỏi bức xúc, phẫn nộ về hành động của kẻ xấu. Ngoài ra, nhiều người cũng gửi đến cô hot girl 9X này những lời chia sẻ, động viên và trực tiếp trợ giúp cô tìm ra những cách thức để sớm giải quyết sự việc, nuôi hy vọng có thể truy lùng ra kẻ xấu, lấy lại được số tiền đã bị trộm. Nguyễn Hà My sinh năm 1990, có biệt danh khá nổi tiếng là Pé Sam hay Sam. Cô được biết đến là một gương mặt đình đám một thời trong số các hot teen, hot girl Sài thành vào khoảng năm 2008 - 2009. Sở hữu vóc dáng yêu kiều cùng khuôn mặt xinh xắn, Sam được nhiều tạp chí dành cho giới trẻ chọn để thể hiện các bộ sưu tập thời trang, hoặc trở thành đại sứ cho một số thương hiệu. Với lợi thế về ngoại hình, hot girl Pé Sam tham gia khá nhiều lĩnh vực nghệ thuật như làm người mẫu, diễn viên. Trong quá khứ, Sam từng hợp tác rất ăn ý với ca sĩ Ngô Kiến Huy trong nhiều sản phẩm âm nhạc, MV và từng khiến dân mạng, dư luận dấy lên tin đồn tình cảm giữa hai người. Tuy nhiên sau một thời gian, thông tin này cũng dần lắng xuống và cho đến hiện tại, dù từng một số lần cũng bị nghi ngờ chuẩn bị kết hôn nhưng Sam vẫn được cho là một hot girl còn độc thân. Ngoài công việc người mẫu, diễn viên đóng trong các MV ca nhạc, hot girl Sam còn gây ấn tượng cùng với nhiều vai diễn trong một số bộ phim nổi tiếng như phim sitcom "Những cô nàng rắc rối", phim truyền hình "Nhà trọ có 4 cô chiêu", "Sương khói đồng hoang"… Song song với công việc chụp ảnh mẫu, đóng phim, từ lâu hot girl Sam cũng đã duy trì công việc kinh doanh thời trang. Cô gái sinh năm 1990 có một vài shop thời trang của riêng mình. Chia sẻ lý do mở shop, Sam cho biết đó cũng là một trong những cách để cô thỏa mãn niềm đam mê mua sắm của mình. Là hot girl được giới trẻ yêu mến, Sam đang cố gắng xây dựng hình tượng năng động và tự tin. Cô muốn mọi người có cái nhìn khác về giới trẻ hiện nay, chơi hết mình nhưng cũng rất nỗ lực làm việc mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Với sự đa tài, năng động và cá tính yêu thích sự độc lập, Sam được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ. Trang cá nhân của cô hiện có gần 200 nghìn người theo dõi. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

