Hình thức chống trộm xe siêu hài hước khiến dân mạng phì cười

Đề phòng trộm cắp luôn được các chủ phương tiện ưu tiên hàng đầu bởi giá trị tài sản của họ không hề nhỏ nhất là đối với ô tô. Chính bởi vậy, nhiều người chủ xe đã nghĩ ra muôn vàn cách để chống trộm xe và dẫn đến hình ảnh siêu hài hước cho cộng đồng mạng. Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh bánh xe ô tô được xích lại một cách cẩn thận trên hè phố được tài khoản Facebook Nguyễn Trung đăng tải theo lời chia sẻ thế này: "Thời buổi này, cái gì cũng có thể mất được, cẩn thận cho chắc. Nhưng chủ xe khóa thế này thì em vào nhà kiểu gì?" Cứ đi như vậy thật chẳng an tâm chút nào và để đề phòng trộm cắp, người chủ đã xích luôn bánh xe với cột đèn đường. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có dân mạng cho rằng mục đích của việc xích bánh xe không phải đề phòng trộm xe mà để cảnh cáo hành vi đỗ xe thiếu ý thức của chủ xe, đỗ chắn ngang cửa nhà. Đi kèm với những bình luận hài hước, dân mạng cũng không quên chia sẻ những bức ảnh đề phòng trộm xe bá đạo từng xuất hiện trên mạng xã hội. Nickname Nam Nguyễn có chia sẻ rằng: "Tất cả những hình thức này chỉ là đề phòng thôi chứ thực sự bọn trộm nó đã thích là kiểu gì nó cũng chơi được. Như em đây này, đi vào nhà cất đồ cái quay ra thấy 2 thằng cu đang hì hục vặn khóa xe của mình". Còn nickname Bùi Lượng thì lại cho rằng: "Cẩn tắc vô áy náy, dù biết là sẽ khó có thể ăn thua gì với mấy tên trộm nhưng dù sao có phòng ngừa thì cũng cảm thấy an tâm hơn". Muốn mở cửa được thì phải có chìa khóa, sợi xích ô tô sáng tạo này đã từng được xuất hiện trên báo nước ngoài. Khi tay nắm mở cửa không còn giá trị thì hãy sử dụng sợi xích và chiếc ổ khóa trên để phòng mất cắp ô tô. Dù khá mất thẩm mĩ nhưng an toàn luôn được đặt lên hàng đầu với các chủ phương tiện. Mời quý độc giả xem clip Clip vụ trộm ô tô vàng “như phim Mỹ” chấn động Hà Nội - Nguồn: ANTV

Đề phòng trộm cắp luôn được các chủ phương tiện ưu tiên hàng đầu bởi giá trị tài sản của họ không hề nhỏ nhất là đối với ô tô. Chính bởi vậy, nhiều người chủ xe đã nghĩ ra muôn vàn cách để chống trộm xe và dẫn đến hình ảnh siêu hài hước cho cộng đồng mạng. Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh bánh xe ô tô được xích lại một cách cẩn thận trên hè phố được tài khoản Facebook Nguyễn Trung đăng tải theo lời chia sẻ thế này: "Thời buổi này, cái gì cũng có thể mất được, cẩn thận cho chắc. Nhưng chủ xe khóa thế này thì em vào nhà kiểu gì?" Cứ đi như vậy thật chẳng an tâm chút nào và để đề phòng trộm cắp, người chủ đã xích luôn bánh xe với cột đèn đường. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có dân mạng cho rằng mục đích của việc xích bánh xe không phải đề phòng trộm xe mà để cảnh cáo hành vi đỗ xe thiếu ý thức của chủ xe, đỗ chắn ngang cửa nhà. Đi kèm với những bình luận hài hước, dân mạng cũng không quên chia sẻ những bức ảnh đề phòng trộm xe bá đạo từng xuất hiện trên mạng xã hội. Nickname Nam Nguyễn có chia sẻ rằng: "Tất cả những hình thức này chỉ là đề phòng thôi chứ thực sự bọn trộm nó đã thích là kiểu gì nó cũng chơi được. Như em đây này, đi vào nhà cất đồ cái quay ra thấy 2 thằng cu đang hì hục vặn khóa xe của mình". Còn nickname Bùi Lượng thì lại cho rằng: "Cẩn tắc vô áy náy, dù biết là sẽ khó có thể ăn thua gì với mấy tên trộm nhưng dù sao có phòng ngừa thì cũng cảm thấy an tâm hơn". Muốn mở cửa được thì phải có chìa khóa, sợi xích ô tô sáng tạo này đã từng được xuất hiện trên báo nước ngoài. Khi tay nắm mở cửa không còn giá trị thì hãy sử dụng sợi xích và chiếc ổ khóa trên để phòng mất cắp ô tô. Dù khá mất thẩm mĩ nhưng an toàn luôn được đặt lên hàng đầu với các chủ phương tiện. Mời quý độc giả xem clip Clip vụ trộm ô tô vàng “như phim Mỹ” chấn động Hà Nội - Nguồn: ANTV