Fan nhớ mãi hình ảnh “Công Phượng của ngày hôm qua“

Công Phượng được biết đến là một cầu thủ xuất thân bần hàn. Cả gia đình anh 4 người phải sống trong ngôi nhà tranh, vách đất tại Đô Lương - Nghệ An. Sau khi trở nên nổi tiếng trong màu áo của U19 Việt Nam năm 2014, Công Phượng đã gửi những khoản tiền thưởng của mình về nhà góp một phần giúp bố mẹ có một mái ấm thực sự vực chắc. Ảnh: Zing Còn nhớ, khi thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam, biết được hoàn cảnh nghèo khó của tiền đạo Công Phượng, các đồng đội và BHL đã chung tiền để mua tặng cho gia đình anh một chiếc tivi. Chiếc tivi này đã giúp ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng) có thể theo dõi cậu con trai thi đấu. Ảnh: Thethaovietnam. Sau nửa năm thi công, ngôi nhà của Công Phượng hoàn thành. Mặc dù chỉ là một ngôi nhà cấp 4 nhưng nó là công sức của Công Phượng để góp phần đỡ đần cho bố mẹ già. Ảnh: Laodong Hình ảnh Công Phượng ngồi bên hiên nhà mới chắc chắn sẽ còn in đậm trong trái tim của những NHM anh. Ảnh: Zing Quay ngược trở lại thời gian, năm 2007 Công Phượng và người cha của mình lặn lội từ Nghệ An và Gia Lai để tham gia vào vòng sát hạch để lựa chọn vào lò đào tạo học viện bóng đá HAGL JMG. Tại đây những tố chất để trở thành cầu thủ của cầu thủ xứ Nghệ đã được các tuyển trạch viên nhìn nhận và đặt kỳ vọng rất nhiều. Ảnh: HAGLJMG Ăn tập ở lò đào tạo HAGL JMG trong vòng 7 năm, Công Phượng không chỉ được bồi bổ khả năng chơi bóng mà anh còn được bổ trợ cả kiến thức văn hóa. Hình ảnh Công Phượng đá bóng chân đất cùng với Lê Văn Sơn. Ảnh: HAGLJMG Sau 7 năm trong lò đào tạo HAGL JMG, Công Phượng và lứa cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn trình làng bóng đá Việt trong màu áo U19 Việt Nam bằng lối bóng đá đẹp, ban bật nhỏ làm mê hồn biết bao nhiêu fan hâm mộ. Đặc biệt, những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm hiểm hóc đã khiến NHM nhớ tới cầu thủ gốc Nghệ An này rất nhiều. Ảnh: Bongda+ Sau khi ghi dấu ấn trong lòng NHM trong màu áo của U19 Việt Nam, Công Phượng trở về thi đấu cho CLB chủ quản HAGL tại V.League và các giải đấu trẻ. Tại đây, năm 2015 chính anh và các đồng đội đã lên ngôi vô địch tại giải U21 Quốc tế cũng bằng lối đá cuốn hút và đầy kĩ thuật. Ảnh: FBNV. Chiếc cúp vô địch giải U21 Quốc tế là danh hiệu đầu tiên mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Tuy nhiên, chặng đường bóng đá còn dài và cầu thủ người Nghệ An này còn phải phấn đấu khá nhiều để thoát ra khỏi cái bóng của mình ngày xưa. Ảnh: Saigongiaiphong

Công Phượng được biết đến là một cầu thủ xuất thân bần hàn. Cả gia đình anh 4 người phải sống trong ngôi nhà tranh, vách đất tại Đô Lương - Nghệ An. Sau khi trở nên nổi tiếng trong màu áo của U19 Việt Nam năm 2014, Công Phượng đã gửi những khoản tiền thưởng của mình về nhà góp một phần giúp bố mẹ có một mái ấm thực sự vực chắc. Ảnh: Zing Còn nhớ, khi thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam, biết được hoàn cảnh nghèo khó của tiền đạo Công Phượng, các đồng đội và BHL đã chung tiền để mua tặng cho gia đình anh một chiếc tivi. Chiếc tivi này đã giúp ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng) có thể theo dõi cậu con trai thi đấu. Ảnh: Thethaovietnam. Sau nửa năm thi công, ngôi nhà của Công Phượng hoàn thành. Mặc dù chỉ là một ngôi nhà cấp 4 nhưng nó là công sức của Công Phượng để góp phần đỡ đần cho bố mẹ già. Ảnh: Laodong Hình ảnh Công Phượng ngồi bên hiên nhà mới chắc chắn sẽ còn in đậm trong trái tim của những NHM anh. Ảnh: Zing Quay ngược trở lại thời gian, năm 2007 Công Phượng và người cha của mình lặn lội từ Nghệ An và Gia Lai để tham gia vào vòng sát hạch để lựa chọn vào lò đào tạo học viện bóng đá HAGL JMG. Tại đây những tố chất để trở thành cầu thủ của cầu thủ xứ Nghệ đã được các tuyển trạch viên nhìn nhận và đặt kỳ vọng rất nhiều. Ảnh: HAGLJMG Ăn tập ở lò đào tạo HAGL JMG trong vòng 7 năm, Công Phượng không chỉ được bồi bổ khả năng chơi bóng mà anh còn được bổ trợ cả kiến thức văn hóa. Hình ảnh Công Phượng đá bóng chân đất cùng với Lê Văn Sơn. Ảnh: HAGLJMG Sau 7 năm trong lò đào tạo HAGL JMG, Công Phượng và lứa cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn trình làng bóng đá Việt trong màu áo U19 Việt Nam bằng lối bóng đá đẹp, ban bật nhỏ làm mê hồn biết bao nhiêu fan hâm mộ. Đặc biệt, những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm hiểm hóc đã khiến NHM nhớ tới cầu thủ gốc Nghệ An này rất nhiều. Ảnh: Bongda+ Sau khi ghi dấu ấn trong lòng NHM trong màu áo của U19 Việt Nam, Công Phượng trở về thi đấu cho CLB chủ quản HAGL tại V.League và các giải đấu trẻ. Tại đây, năm 2015 chính anh và các đồng đội đã lên ngôi vô địch tại giải U21 Quốc tế cũng bằng lối đá cuốn hút và đầy kĩ thuật. Ảnh: FBNV. Chiếc cúp vô địch giải U21 Quốc tế là danh hiệu đầu tiên mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Tuy nhiên, chặng đường bóng đá còn dài và cầu thủ người Nghệ An này còn phải phấn đấu khá nhiều để thoát ra khỏi cái bóng của mình ngày xưa. Ảnh: Saigongiaiphong