Điều ít biết về 9X cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát

Sau tập 5 chương trình "Sing my Song - Bài hát hay nhất" phát sóng trên VTV3 hôm 19/12, khán giả truyền hình và cư dân mạng đã được biết thêm về một chàng trai 18 tuổi có tài năng và xuất thân rất đặc biệt. Đó là Cao Bá Hưng, sinh năm 1998 và là cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát - một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Với phần trình diễn ca khúc "Tương tư" gồm phần lời và nhạc tự sáng tác, phối... Bá Hưng đã chinh phục không chỉ 4 vị giám khảo nổi tiếng mà còn là rất nhiều khán giả theo dõi chương trình "Sing my Song". Ảnh: Sing my Song. Với tài năng thể hiện trên truyền hình, cộng thêm những chia sẻ về xuất thân đặc biệt, dễ hiểu vì sao Cao Bá Hưng đã trở thành nhân vật được nhiều bạn trẻ quan tâm, yêu thích và là nhân vật trong nhiều bài viết, giới thiệu trên báo chí. Bên cạnh những gì mà Cao Bá Hưng đã thể hiện trong "Sing my Song", chàng trai 18 tuổi này còn rất nhiều tài năng đáng nể khác giúp bản thân cậu trở thành một "của hiếm" giống như nhận xét của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ảnh: Sing my Song. Cao Bá Hưng tự giới thiệu mình là một nhạc công chơi đàn tỳ bà - một loại nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc. Với khán giả yêu thích các chương trình game show của Việt Nam thì lần xuất hiện trên "Sing my Song" vừa qua không phải là lần đầu tiên Bá Hưng thể hiện tài năng và tiết lộ về bản thân mình. Trước đó, trong các chương trình như Vietnam's Got Talent, Người bí ẩn... khán giả và các bạn trẻ đã được biết Bá Hưng là thành viên nhóm nhạc "4 Chị Em", biết chơi thành thạo đến 21 loại nhạc cụ khác nhau, có khả năng làm thơ, phổ nhạc cho các bài thơ và thực hiện sản xuất nhiều bản phối rất xuất sắc. Về khía cạnh mạng xã hội, mùa hè 2016, Bá Hưng đã hợp tác với DJ Nguyễn Thái Hòa (Hòa Prox), cũng là một nhân tài trẻ tuổi cho ra đời bản nhạc mang tên "Wildlife" đến nay đã có hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube. Ngoài ra, Bá Hưng cũng chính là người phối khí cho ca khúc "Thật bất ngờ" của ca sĩ Trúc Nhân và bài hát đã trở thành một hiện tượng thực sự trên mạng xã hội trong khoảng giữa năm 2016. Có thể thấy, Bá Hưng là một chàng trai trẻ "đa zi năng", giỏi và toàn diện trong nhiều lĩnh vực, môn nghệ thuật khác nhau. Có thể khẳng định rằng ở Việt Nam những nhân tài đặc biệt có tài năng đa dạng ở tuổi 18 như Bá Hưng thật sự rất hiếm. Và thông qua các chương trình, sân chơi trên truyền hình, chàng trai 9X - cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát đã thể hiện được những gì tinh túy nhất của bản thân mình. Tài giỏi trong nghệ thuật là vậy, nhưng Bá Hưng - hiện vẫn đang là học sinh cũng có thành tích học tập rất tốt. Bá Hưng là nam sinh đến từ trường THPT Marie Curie - một ngôi trường thuộc top đầu ở Hà Nội. Ở trường, Bá Hưng cũng thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa nơi mà cậu luôn thể hiện được tài năng, năng khiếu âm nhạc đáng nể của mình. Học giỏi, hát hay lại rất điển trai... dễ hiểu vì sao Bá Hưng rất được lòng các thầy cô giáo và đặc biệt còn là "thần tượng" của nhiều nữ sinh trong ngôi trường mà cậu đang theo học. Với tài làm thơ, phổ nhạc... Bá Hưng thường xuyên đem đến các chương trình văn nghệ nhân những ngày lễ kỷ niệm, những buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường những bản nhạc, ca khúc mang đậm nét văn hóa dân tộc, dân gian. Nhạc dân tộc, dân gian đương đại cũng là định hướng chính, là con đường mà Bá Hưng muốn theo đuổi, phát triển để tạo ra bản sắc riêng cho chính mình khi tiến sâu vào sự nghiệp làm nghệ thuật. Biết đến Bá Hưng với tài năng hơn người nhưng cũng thật thiếu sót khi không nhắc đến xuất thân cũng như truyền thống gia đình của cậu. Dù rất ít khi chia sẻ về gia đình nhưng trong một bài phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, Bá Hưng tiết lộ từ nhỏ cậu đã được ông nội kể về nhà thơ Cao Bá Quát còn bản thân cậu là cháu nội đời thứ 7 của nhân vật kiệt xuất này. Bá Hưng cũng kể rằng gia đình cậu đã nhiều đời theo nghiệp thơ văn nhưng đến đời bố thì đã chuyển sang âm nhạc và hiện cậu cũng đi theo con đường này. Từ nhỏ Bá Hưng đã được định hướng đi theo con đường âm nhạc. Bố của Cao Bá Hưng là Cao Bá Phương - người chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc, cũng chính là người truyền cảm hứng, truyền thụ nhiều tài năng cho cậu con trai. Mẹ của Hưng tuy không theo đuổi nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ con trai theo đuổi con đường này. Có thể thấy tài năng và những phẩm chất quý báu liên quan đến truyền thông lâu năm của dòng họ đã được nuôi dưỡng trong Bá Hưng từ nhỏ và năm nay, khi mới 18 tuổi Bá Hưng đã bộc lộ được chúng khiến những người trong giới chuyên môn nghệ thuật phải thán phục và đánh giá cậu rất cao. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Sau tập 5 chương trình "Sing my Song - Bài hát hay nhất" phát sóng trên VTV3 hôm 19/12, khán giả truyền hình và cư dân mạng đã được biết thêm về một chàng trai 18 tuổi có tài năng và xuất thân rất đặc biệt. Đó là Cao Bá Hưng, sinh năm 1998 và là cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát - một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Với phần trình diễn ca khúc "Tương tư" gồm phần lời và nhạc tự sáng tác, phối... Bá Hưng đã chinh phục không chỉ 4 vị giám khảo nổi tiếng mà còn là rất nhiều khán giả theo dõi chương trình "Sing my Song". Ảnh: Sing my Song. Với tài năng thể hiện trên truyền hình, cộng thêm những chia sẻ về xuất thân đặc biệt, dễ hiểu vì sao Cao Bá Hưng đã trở thành nhân vật được nhiều bạn trẻ quan tâm, yêu thích và là nhân vật trong nhiều bài viết, giới thiệu trên báo chí. Bên cạnh những gì mà Cao Bá Hưng đã thể hiện trong "Sing my Song", chàng trai 18 tuổi này còn rất nhiều tài năng đáng nể khác giúp bản thân cậu trở thành một "của hiếm" giống như nhận xét của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ảnh: Sing my Song. Cao Bá Hưng tự giới thiệu mình là một nhạc công chơi đàn tỳ bà - một loại nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc. Với khán giả yêu thích các chương trình game show của Việt Nam thì lần xuất hiện trên "Sing my Song" vừa qua không phải là lần đầu tiên Bá Hưng thể hiện tài năng và tiết lộ về bản thân mình. Trước đó, trong các chương trình như Vietnam's Got Talent, Người bí ẩn... khán giả và các bạn trẻ đã được biết Bá Hưng là thành viên nhóm nhạc "4 Chị Em", biết chơi thành thạo đến 21 loại nhạc cụ khác nhau, có khả năng làm thơ, phổ nhạc cho các bài thơ và thực hiện sản xuất nhiều bản phối rất xuất sắc. Về khía cạnh mạng xã hội, mùa hè 2016, Bá Hưng đã hợp tác với DJ Nguyễn Thái Hòa (Hòa Prox), cũng là một nhân tài trẻ tuổi cho ra đời bản nhạc mang tên "Wildlife" đến nay đã có hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube. Ngoài ra, Bá Hưng cũng chính là người phối khí cho ca khúc "Thật bất ngờ" của ca sĩ Trúc Nhân và bài hát đã trở thành một hiện tượng thực sự trên mạng xã hội trong khoảng giữa năm 2016. Có thể thấy, Bá Hưng là một chàng trai trẻ "đa zi năng", giỏi và toàn diện trong nhiều lĩnh vực, môn nghệ thuật khác nhau. Có thể khẳng định rằng ở Việt Nam những nhân tài đặc biệt có tài năng đa dạng ở tuổi 18 như Bá Hưng thật sự rất hiếm. Và thông qua các chương trình, sân chơi trên truyền hình, chàng trai 9X - cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát đã thể hiện được những gì tinh túy nhất của bản thân mình. Tài giỏi trong nghệ thuật là vậy, nhưng Bá Hưng - hiện vẫn đang là học sinh cũng có thành tích học tập rất tốt. Bá Hưng là nam sinh đến từ trường THPT Marie Curie - một ngôi trường thuộc top đầu ở Hà Nội. Ở trường, Bá Hưng cũng thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa nơi mà cậu luôn thể hiện được tài năng, năng khiếu âm nhạc đáng nể của mình. Học giỏi, hát hay lại rất điển trai... dễ hiểu vì sao Bá Hưng rất được lòng các thầy cô giáo và đặc biệt còn là "thần tượng" của nhiều nữ sinh trong ngôi trường mà cậu đang theo học. Với tài làm thơ, phổ nhạc... Bá Hưng thường xuyên đem đến các chương trình văn nghệ nhân những ngày lễ kỷ niệm, những buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường những bản nhạc, ca khúc mang đậm nét văn hóa dân tộc, dân gian. Nhạc dân tộc, dân gian đương đại cũng là định hướng chính, là con đường mà Bá Hưng muốn theo đuổi, phát triển để tạo ra bản sắc riêng cho chính mình khi tiến sâu vào sự nghiệp làm nghệ thuật. Biết đến Bá Hưng với tài năng hơn người nhưng cũng thật thiếu sót khi không nhắc đến xuất thân cũng như truyền thống gia đình của cậu. Dù rất ít khi chia sẻ về gia đình nhưng trong một bài phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, Bá Hưng tiết lộ từ nhỏ cậu đã được ông nội kể về nhà thơ Cao Bá Quát còn bản thân cậu là cháu nội đời thứ 7 của nhân vật kiệt xuất này. Bá Hưng cũng kể rằng gia đình cậu đã nhiều đời theo nghiệp thơ văn nhưng đến đời bố thì đã chuyển sang âm nhạc và hiện cậu cũng đi theo con đường này. Từ nhỏ Bá Hưng đã được định hướng đi theo con đường âm nhạc. Bố của Cao Bá Hưng là Cao Bá Phương - người chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc, cũng chính là người truyền cảm hứng, truyền thụ nhiều tài năng cho cậu con trai. Mẹ của Hưng tuy không theo đuổi nghệ thuật nhưng luôn ủng hộ con trai theo đuổi con đường này. Có thể thấy tài năng và những phẩm chất quý báu liên quan đến truyền thông lâu năm của dòng họ đã được nuôi dưỡng trong Bá Hưng từ nhỏ và năm nay, khi mới 18 tuổi Bá Hưng đã bộc lộ được chúng khiến những người trong giới chuyên môn nghệ thuật phải thán phục và đánh giá cậu rất cao. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.