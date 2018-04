Đè bẹp Roma, Barcelona đặt một chân vào bán kết

Trận đấu diễn ra với ưu thế áp đảo thuộc về Barcelona. Trận này, ngôi sao Lionel Messi mới bình phục chấn thương đã chơi không tốt, khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn trong việc tìm mành lưới thủ thành Alisson.



Dù Messi không ghi bàn, nhưng với sức ép liên tục, Barcelona cũng đã khiến hàng phòng ngự AS Roma lúng túng rồi dẫn đến mắc sai lầm. Phút 38, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Messi cầm bóng phối hợp bật tường với Andres Iniesta. Tiền vệ De Rossi trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về thẳng khung thành nhà, “tặng” cho Barcelona bàn mở tỉ số.

Messi ăn mừng sau khi Barcelona có bàn mở tỉ số. Ảnh: REUTERS Niềm vui của các cầu thủ Barcelona sau khi nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: REUTERS

Đầu hiệp 2, Barcelona lại có thêm bàn thắng may mắn nhờ sự trợ giúp của hàng phòng ngự AS Roma. Phút 56, từ đường chuyền bên cánh phải của Rakitis, Umtiti chạy cắt mặt hậu vệ AS Roma đệm bóng dội cột dọc. Nhưng may mắn vẫn đứng về phía Barcelona khi ở tình huống bật ra, bóng đã trúng chân trung vệ Manolas bay ngược vào lưới, giúp Barcelona có bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Pique ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona. Ảnh: REUTERS Suarez ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-1 cho Barcelona. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua này, AS Roma dồn đội hình lên chơi tấn công và Barcelona đã dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa do công Gerard Pique (59’) và Luis Suarez (87’), khi hàng phòng ngự đội khách để lộ ra nhiều khoảng trống.

Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng tất cả những gì đội khách AS Roma làm được chỉ là bàn thắng danh dự do công tiền đạo Edin Dzeko ở phút 80.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ AS Roma sau trận thua Barcelona. Ảnh: REUTERS

Thắng đậm 4-1 trên sân nhà, Barcelona đang nắm trong tay lợi thế lớn để giành vé vào bán kết, dù vẫn còn trận lượt về trên sân AS Roma vào tuần sau.