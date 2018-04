Dành cả thanh xuân để du lịch SVĐ, fan nữ Chelsea bỗng nổi tiếng

Khánh Linh là fan nữ Chelsea được khá nhiều người biết đến và ghen tị khi từng đặt chân đến 14 SVĐ nổi tiếng châu Âu. Khánh Linh sinh năm 1995, hiện đang học thạc sĩ tại Đại học Queen Mary University of London ở thủ đô của Anh. Nữ CĐV Chelsea này sang đây du học từ 6 năm trước. Chia sẻ về tình yêu bóng đá của mình, Khánh Linh nói: "Em xem bóng đá từ nhiều năm nay rồi. Ba em là fan Arsenal nên thi thoảng em cũng ngồi xem cùng ba. Hồi bé em chẳng biết gì về bóng đá, chỉ thấy cầu thủ chạy theo quả bóng tròn thôi. Mùa giải 2011/12 em xem trận đầu mùa Chelsea gặp Arsenal. Ba fan Arsenal nhưng em thích màu xanh của Chelsea nên cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng này. Ấy thế mà cuối cùng Chelsea lại thua 3-5 đấy". "Em nhớ không nhầm thì bàn đầu tiên của trận đấu là cú đánh đầu từ Lampard (L8). Từ đó em thần tượng L8 luôn. Sau trận đấu ấy em tìm hiểu về bóng đá nói chung và Chelsea nói riêng. Cuối mùa giải năm đó, Chelsea lên ngôi ở Champions League, em cũng dành thời gian đọc thêm về lịch sử CLB", Nữ CĐV CLB Chelsea tâm sự. Cũng chính vì hâm mộ cuồng nhiệt Chelsea nên Khánh Linh chọn trường học cấp ba có tên liên quan đến đội bóng và nhận nhiều niềm vui bất ngờ. Là sinh viên, tiền có có hạn, nên sau đó Khánh Linh chỉ đi được 3 trận đấu nữa. Tuy vậy, cô luôn chọn những trận "đại chiến" để xem. Sống tại London trong 6 năm nên Linh đã đến Stamford Bridge của Chelsea và Emirates của Arsenal. Cô cũng đến Manchester để thăm Old Trafford, Etihad rồi đến Liverpool và vào sân Anfield. "Vì sở thích du lịch, sau khi đến vài sân ở Anh em mới nảy sinh ra ý định khi đến mỗi nước sẽ tham quan các SVĐ lớn để cho vào bộ sưu tập. Những chuyến đi của em đều có sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Từ đó trở đi, mỗi khi đi đâu em đều dành nửa ngày cho việc đến sân các CLB. Nhìn chung em thấy các sân đều to hơn Stamford Bridge." Khánh Linh cho biết thêm. "Trong số đó em thấy Allianz Arena và Bernabeu to và đẹp nhất. SVĐ Wembley cũng thế, đi xem đá bóng thôi nhưng vẫn phải qua mấy vòng mới có thể lên đến chỗ ngồi", Khánh Linh nhớ lại. Khánh Linh cũng thoải mái chia sẻ về những điều khác biệt khi tham quan các SVĐ khác nhau trong suốt 3 năm qua. Hiện tại, 9x mong muốn được đến San Siro ở Milan, Ý và SVĐ của những đội bóng tầm trung ở Anh. Mời quý độc giả xem clip Fan nữ xinh đẹp của Chelsea dành cả thanh xuân thăm 14 SVĐ nổi tiếng nhất thế giới - Nguồn: Youtube.

