Dân phượt thích thú với “tuyệt tình cốc” Hải Phòng

Những ngày qua, hình ảnh về hồ nước xanh rộng khoảng 20 ha, ở xã An Sơn (Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đẹp như " Tuyệt tình cốc" trong phim kiếm hiệp đã khiến hàng ngàn dân phượt trên cả nước nóng lòng đi tới. Với phong cảnh nên thơ hữu tình với những dãy núi đá vôi bao quanh, nơi được ví là "tuyệt tình cốc" của Hải Phòng trở nên vô cùng đặc biệt. Ngoài phong cảnh nên thơ hữu tình với núi non và hồ nước, "tuyệt tình cốc" ở Hải Phòng còn thu hút các dân phượt bằng màu nước xanh ngắt của mình. Theo giải thích của một nhiều dân sống xung quanh khu vực này cho rằng sở dĩ nước hồ có màu xanh là do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ. Nhiều năm trước, đây là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Các ngọn núi dần bị "bào mòn", toàn bộ khu vực chân núi đá rộng hơn 20 ha bị đào sâu xuống từ 30 đến 40 m. Và hố đào đá âm trở thành hồ lớn chứa nước mưa, có màu xanh ngắt. Thêm vào đó, theo nhiều người sống tại đây, độ đậm nhạt của màu xanh hồ nước xã An Sơn thay đổi nhiều lần trong ngày và nó còn phụ thuộc vào mây trời. Cũng chính bởi màu nước tại xanh ngắt đặc trưng mà địa điểm được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" ở Hải Phòng đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh và thăm quan. Tuy nhiên do chưa có hành lang an toàn nên khu vực này còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên các bạn trẻ khi tới hồ nước xã An Sơn - Hải Phòng cần cẩn thận. Vẻ đẹp và màu nước vô cùng đẹp tại địa điểm được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" tại Hải Phòng. Ảnh sử dụng trong bài: Beat.vn.

