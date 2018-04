Dân mạng phẫn nộ với chiếc nem chua “9 phần lá, 1 phần nhân“

Chuyện kinh doanh "treo đầu dê, bán thịt chó" thời gian qua không còn quá xa lạ với dân mạng, đặc biệt khi hình thức buôn bán online nở rộ đã tạo điều kiện cho những "chủ buôn" không có tâm càng ngày càng lộng hành. Mới đây, một khách hàng đã đăng hai bức ảnh về chiếc nem chua "9 phần lá, 1 phần nem" cùng lời than đầy bất lực "làm ăn có tâm, ức quá" một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lối làm ăn lừa dối mà người thiệt thòi là những vị khách hàng. Trong hình là chiếc nem chua khá to. Tuy nhiên, khi cắt ra người ta thấy ngay hình ảnh khá bức xúc, chỉ có chút xíu nhân lọt thỏm. Trước khi hình ảnh về chiếc nem chua toàn lá xuất hiện thì dân mạng đã than thở chuyện mua giò lụa của thím bán hàng rong. Trước khi mua người này đã cẩn thận hỏi han giò có hàn the không? Bà bán nhanh chóng trả lời giò không mỡ, cũng chẳng có hàn the. Tuy nhiên khi về nhà cắt giò ra, thì đúng là chẳng có tí nào hàn the thật, đến giò cũng không thấy thì lấy đâu ra mỡ. Không chỉ riêng trong việc mua giò hay nem chua mà cả bánh chưng cũng có nhà "dính nạn". Một dân mạng đã đăng tải bức ảnh chiếc bánh chưng phải xếp hàng dài mới mua được của mình. Khi về nhà khách hàng này thấy bánh chưng độn toàn lá, chỗ sống chỗ chín chán nản vô cùng. Nhìn bề ngoài chiếc bánh cuộn trên vô cùng đẹp nhưng thực tế khi mở ra lại hoàn toàn khác xa. Trước đó, khi trào lưu bánh bông lan trứng muối phô mai đang còn thịnh hành thì cũng không ít lần, các "thượng khách" rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Những chiếc bánh thơm ngon được các chủ hàng đăng tải hoàn toàn khác xa so với thứ mình đang cầm trên tay. Chuyện mua hàng qua mạng gặp "tai nạn" không hiếm và cũng từ đó dân mạng chia sẻ rằng: "Đừng quá tin vào những thứ phô bày trên mạng xã hội. Bởi nó rất có thể là hình ảnh đã qua chỉnh sửa và lấy lại từ các fanpage làm bánh uy tín". "Mất công đi ra một chút nhưng chọn được thứ mình muốn còn hơn là ngồi nhà order qua mạng để rồi ôm cục tức vào người" là điều mà dân mạng muốn nhắn nhủ với mọi người sau những cú phốt về buôn bán online. Mời quý độc giả xem clip Tự làm nem chua sạch chuẩn vị Thanh Hóa - Nguồn: VTC

