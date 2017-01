Dân mạng chế ảnh Sơn Tùng MTP sau MV "Lạc Trôi"

Mỗi khi Sơn Tùng M-TP ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, cư dân mạng thường bàn tán, tranh luận. MV Lạc Trôi của Sơn Tùng vừa ra mắt cũng nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh mới. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của các nhân vật giống trong game online và phim hoạt hình. Ảnh: Nguyễn Hiền. Nhiều ý kiến tranh luận rằng MV ca nhạc cổ trang lại mang nhiều yếu tố hiện đại, từ trang phục đến kiểu tóc của ca sĩ. Dân mạng không ngừng chế những bức ảnh hài hước xung quanh sản phẩm mới này. Ảnh: Hảo Nguyễn. Từng điệu nhảy, hành động của chàng ca sĩ gốc Thái Bình được dân mạng chế thành những bức ảnh thu hút hàng nghìn lượt like (thích). Ảnh: Nguyễn Kiều Diễm. Tựa đề của ca khúc Lạc Trôi được "những kẻ thích đùa" biến tấu thành nhiều phiên bản hài hước như Lạc giới, Đậu phộng trôi... Ảnh: Bạch Dương. Không ít người dùng mạng nhận xét MV mới của Sơn Tùng M-TP là bộ phim cổ trang xuyên thời gian. Nội dung không có gì ngoài cảnh hai chị em trôi trên sông. Công chúa nhạc Pop Britney Spears cũng được đem ra so sánh với chàng ca sĩ 22 tuổi. Ảnh: Dương Hoàng Minh. Trang phục đồ ngủ màu đỏ của Sơn Tùng được so sánh với nhân vật InuYasha trong bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Việt Minh. Dân mạng cũng cho rằng ca sĩ này có trang phục, kiểu tóc giống nhân vật trong game. Ảnh: Đức Việt.

