Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U nhắm được người thay Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, Isco đang nằm trong tầm ngắm của Mourinho để thay Pogba. Chuyển nhượng bóng đá từ Mundo Deportivo, Lionel Messi lên tiếng yêu cầu BLĐ Barcelona bán Ousmane Dembele. Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, Umtiti không chấp nhận đến M.U, dù trước đó đã đồng ý tiến hành đàm phán các điều khoản cá nhân. Mourinho muốn bán để đưa về các cầu thủ phù hợp với mình. Nhưng nhà Glazer không muốn, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược thương mại. Don Balon loan tin sốt dẻo, Neymar sẽ chuyển đến MU vào hè này bởi sức hấp dẫn khó cưỡng của Premier League. Mourinho bày tỏ nỗi lo ngại, Pep Guardiola cùng Man City tiếp tục chi tiêu mạnh tay trong mùa hè này hòng không cho các đối thủ có thể mon men đến gần. Mourinho đã cử chuyên gia săn cầu thủ của M.U đến xem giò ngôi sao 89 triệu bảng Sergej Milinkovic-Savic của Lazio. Theo Diario Gol, Chelsea sẵn sàng trả Real 150 triệu euro để mua Asensio và tăng gấp đôi lương so với ở Real Monaco sẽ xem xét bán Thomas Lemar khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa. Chủ tịch CLB AS Roma James Pallotta vừa chấm dứt mọi hi vọng của Liverpool khi tuyên bố thủ thành Alisson không phải để bán. Mời quý độc giả xem clip Isco Alarcon - Nguồn: Youtube.

