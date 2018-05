Bộ ảnh bình dị cảnh sinh hoạt thân thuộc trên những mái nhà cao tầng

Bộ ảnh mới nhất có tên gọi "Những câu chuyện cụ thể" của nhiếp ảnh gia người Pháp, Romain Jacquet-Lagreze. Bức ảnh mở đầu cho những câu chuyện này có tên Life in Pink and Grey, chụp cảnh hai cô bé đang chơi nhảy dây trên mái nhà cao tầng. Các bức ảnh là tập hợp sinh hoạt thường nhật trên sân thượng tại các tòa nhà cao tầng của người dân Hong Kong, Trung Quốc. Bức ảnh này có tên Bonsai Master, chụp cảnh một người đàn ông đang chăm chú tưới cây trên mái nhà. Một phụ nữ đang thu dọn quần áo trên mái nhà sau một ngày nắng đẹp trong bức ảnh Collecting Laundry. Điều đặc biệt mà những bức ảnh này mang đến cho người xem sự tự nhiên, chân thực. Tất cả đều không được dàn dựng, nhiếp ảnh gia phải chờ đợi để bắt được từng khoảnh khắc Morning Fix và cảnh người đàn ông trèo lên mái nhà để sửa ăngten TV. Concrete Canyon ghi lại hình ảnh người phụ nữ thong thả thu dọn quần áo trong ánh hoàng hôn, bên dưới là đường phố đông đúc buổi tan tầm. Hầu hết ảnh cho thấy cuộc sống giản dị, thân quen đối lập hoàn toàn với khung cảnh đông đúc, sầm uất của thị thành xung quanh nó. Với mỗi bức ảnh trong bộ ảnh này, tác giả lại đặt những tên gọi khác nhau để thể hiện tâm huyết của mình. Mang tên Pushing Up, bức ảnh chụp cảnh người đàn ông trung niên đang tập thể dục trên tầng thượng một tòa chung cư cũ. Sky Walking ghi lại những bước chân thong dong của người hàng xóm sau khi kiểm tra ăng-ten trên mái nhà. “Loạt phim này bắt đầu bằng một cú bấm máy may mắn. Đó là buổi sáng vào năm 2014 khi tôi đang ở trên một mái nhà để chuẩn bị cho kế hoạch khác", nhiếp ảnh gia 30 tuổi nói về cảm hứng cho tác phẩm của mình. Sun dried: Một bà nội trợ đang kiểm tra món thịt của mình trên tầng mái. Bamboo Weavers và những công nhân nỗ lực xây giàn giáo bằng tre. Romain Jacquet-Lagreze với nhiều năm sống và làm việc tại Hong Kong đã có những quan sát tinh tế để nhận ra sự đối lập giữa những bản sắc truyền thống và cuộc sống đô thị hiện đại. Tất cả đã được ông thể hiện qua lăng kính của mình. Carjacking cùng hình ảnh chơi đùa trên sân thượng của hai cha con.

Bộ ảnh mới nhất có tên gọi "Những câu chuyện cụ thể" của nhiếp ảnh gia người Pháp, Romain Jacquet-Lagreze. Bức ảnh mở đầu cho những câu chuyện này có tên Life in Pink and Grey, chụp cảnh hai cô bé đang chơi nhảy dây trên mái nhà cao tầng. Các bức ảnh là tập hợp sinh hoạt thường nhật trên sân thượng tại các tòa nhà cao tầng của người dân Hong Kong, Trung Quốc. Bức ảnh này có tên Bonsai Master, chụp cảnh một người đàn ông đang chăm chú tưới cây trên mái nhà. Một phụ nữ đang thu dọn quần áo trên mái nhà sau một ngày nắng đẹp trong bức ảnh Collecting Laundry. Điều đặc biệt mà những bức ảnh này mang đến cho người xem sự tự nhiên, chân thực. Tất cả đều không được dàn dựng, nhiếp ảnh gia phải chờ đợi để bắt được từng khoảnh khắc Morning Fix và cảnh người đàn ông trèo lên mái nhà để sửa ăngten TV. Concrete Canyon ghi lại hình ảnh người phụ nữ thong thả thu dọn quần áo trong ánh hoàng hôn, bên dưới là đường phố đông đúc buổi tan tầm. Hầu hết ảnh cho thấy cuộc sống giản dị, thân quen đối lập hoàn toàn với khung cảnh đông đúc, sầm uất của thị thành xung quanh nó. Với mỗi bức ảnh trong bộ ảnh này, tác giả lại đặt những tên gọi khác nhau để thể hiện tâm huyết của mình. Mang tên Pushing Up, bức ảnh chụp cảnh người đàn ông trung niên đang tập thể dục trên tầng thượng một tòa chung cư cũ. Sky Walking ghi lại những bước chân thong dong của người hàng xóm sau khi kiểm tra ăng-ten trên mái nhà. “Loạt phim này bắt đầu bằng một cú bấm máy may mắn. Đó là buổi sáng vào năm 2014 khi tôi đang ở trên một mái nhà để chuẩn bị cho kế hoạch khác", nhiếp ảnh gia 30 tuổi nói về cảm hứng cho tác phẩm của mình. Sun dried: Một bà nội trợ đang kiểm tra món thịt của mình trên tầng mái. Bamboo Weavers và những công nhân nỗ lực xây giàn giáo bằng tre. Romain Jacquet-Lagreze với nhiều năm sống và làm việc tại Hong Kong đã có những quan sát tinh tế để nhận ra sự đối lập giữa những bản sắc truyền thống và cuộc sống đô thị hiện đại. Tất cả đã được ông thể hiện qua lăng kính của mình. Carjacking cùng hình ảnh chơi đùa trên sân thượng của hai cha con.