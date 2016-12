10 câu chuyện về lòng nhân ái khiến bạn yêu đời hơn

Từ năm 1992, bà Lynea Lattamzi bắt đầu nhận nuôi những chú mèo không chủ. Bà tự nguyện chăm sóc chúng mà không cần sự giúp đỡ về tài chính. Hiện nay, bà Lynea sống cùng hơn 1.100 chú mèo. "Người bạn nhỏ" nào cũng khỏe mạnh, được ăn no và yêu thương. Roxy Danckwerts - giám đốc sáng lập Trung tâm bảo tồn Wild is Life - quyết định nhận nuôi và chăm sóc chú voi nhỏ Moyo. Nó từng gần như chết đuối, khi cố vượt qua khúc sông cùng đàn của mình. Joe Wilson (trái) thường tặng cà phê cho người vô gia cư vào mỗi sáng thứ 7. Một ngày, Joe rất ngạc nhiên khi bữa sáng của mình được người khác thanh toán. Sau đó, anh phát hiện Daniel (phải) mới trúng xổ số và quyết định cảm ơn anh vì những cốc cà phê. Nam cầu thủ Messi đã biến ước mơ của cậu bé Afghanistan thành hiện thực khi quyết định gửi tặng em chiếc áo số 10, kèm chữ ký từ anh. Đây cũng là một trong những câu chuyện về lòng nhân ái gây xúc động. Tháng 4/2015, Valia Orfanidou đã giúp đỡ một chú chó đi lạc, mắc bệnh, không tin tưởng người lạ ở ngoại ô Athens, Hy Lạp. Sau vài tháng kiên trì, chú chó hoàn toàn thay đổi - khoẻ mạnh, thân thiện và luôn đi theo Valia. Trên đường về nhà, Bradon từng chứng kiến cảnh tài xế đánh một chú chó nhỏ. Anh nhanh chóng can ngăn và quấn "người bạn nhỏ" trong áo khoác. Bradon còn quyết định nhận nuôi nó, đặt tên là Davidson. Sau khi nghỉ hưu, y tá Cori Salchert cùng chồng quyết định chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi vì khuyết tật hay bệnh hiểm nghèo. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ quét dọn của Debbie Sardone quyết định phục vụ miễn phí cho các nữ bệnh nhân ung thư, nhằm giúp họ giảm bớt gánh nặng trong việc gia đình. Ảnh chụp tình bạn đẹp giữa cô bé 12 tuổi bị bệnh lão hóa hiếm gặp với "quái vật cử tạ". Từ khi sinh ra, Lindsay đã mắc chứng rối loạn gen có tên Progeria, khiến cơ thể em bị lão hoá nhanh gấp 8-10 lần so với bình thường. Bác sĩ chẩn đoán em chỉ có thể sống đến năm 13 tuổi. Lindsay gặp David tại một sự kiện cử tạ năm 2013. Từ đó, hai người trở thành bạn thân. Sean Coyle - lính cứu hỏa ở Boston - đã dũng cảm cứu một chú chó Sylvie bị ngã xuống hố băng khi đang cố gắng kéo xe trượt. Người chủ đã đoàn tụ với nó và rất biết ơn Sean.

