Yahoo Chat hồi sinh nhưng người dùng lại… biến mất

Một lập trình viên Việt tái tạo Yahoo Chat chỉ trong 2 tuần, thu hút hàng trăm người dùng thử, nhưng kết quả lại phơi bày sự thật bất ngờ về ký ức số.

Thiên Trang (TH)
Dự án “Yahoo Chat Comeback” do Mai Anh Bảo - lập trình viên sinh năm 1995, tốt nghiệp Bách Khoa - phát triển trong vòng 2 tuần đang gây sốt cộng đồng khi tái hiện gần như hoàn chỉnh trải nghiệm của Yahoo Messenger trên nền web hiện đại.
Ứng dụng mang lại cảm giác hoài niệm mạnh mẽ với giao diện Windows XP, tiếng “buzz” rung màn hình và những phòng chat đông người từng là biểu tượng của thế hệ 8x-9x.
Ngay sau khi xuất hiện trên J2Team Community, dự án nhanh chóng thu hút hàng trăm người dùng quay lại thử nghiệm, khoe nickname cũ và nhắc lại ký ức thời internet dial-up.
Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn khi nhiều người nhận ra danh sách bạn bè trống rỗng, không còn những mối quan hệ từng làm nên linh hồn của Yahoo Chat.
Thực tế cho thấy, thành công của các nền tảng như Yahoo 360 Plus trước đây không nằm ở công nghệ, mà ở việc tập trung một cộng đồng đông đảo trong cùng một không gian trực tuyến.
Ở thời điểm hiện tại, người dùng đã phân tán sang nhiều nền tảng khác nhau như mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin hiện đại, khiến việc “hồi sinh” một hệ sinh thái cũ gần như bất khả thi.
Các nỗ lực tương tự trên thế giới như MySpace hay AIM cũng từng thất bại khi không thể kéo lại mạng lưới người dùng ban đầu.
Cuối cùng, điều mà người dùng tìm kiếm không phải là một ứng dụng chat, mà là cảm giác của chính họ trong quá khứ – thứ mà không một dòng code hay công nghệ nào có thể tái tạo hoàn toàn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
