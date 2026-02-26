Hà Nội

Hot girl Hà Kim "thoát Tết" hóa sinh viên gây sốt

Số hóa

Hot girl Hà Kim "thoát Tết" hóa sinh viên gây sốt

Hà Kim kết thúc mùa Tết bằng hình ảnh cô sinh viên trẻ trung, giản dị nhưng vẫn cuốn hút, khiến cộng đồng mạng không ngừng xao xuyến.

Thiên Trang (TH)
Hot girl Hà Kim từng là biểu tượng của cộng đồng game thủ Audition thế hệ 9x - đầu 2000.
Mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều khiến mạng xã hội rộn ràng bởi sức hút riêng biệt.
Mùa Tết năm nay, Hà Kim phủ sóng với loạt bộ ảnh đa phong cách từ áo dài truyền thống đến hiện đại quyến rũ.
Mỗi concept đều mang màu sắc khác nhau, khi sang chảnh, khi nữ tính, lúc trẻ trung năng động.
Khép lại không khí lễ hội, Hà Kim bất ngờ hóa thân thành cô sinh viên giản dị.
Trang phục áo len gọn gàng, chân váy xếp ly cùng phụ kiện đơn giản tạo nên vẻ trong trẻo.
Khoảnh khắc bước đi nhẹ nhàng giữa con đường rợp bóng cây khiến fan rung động.
Sự tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn cuốn hút chính là "vũ khí" giúp Hà Kim giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
