Xử trí gần 1400 ca cấp cứu trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 2/9

Tính từ 22h ngày 1/9 đến trưa 2/9, ngành Y tế đã bố trí tổng số 211 tổ y tế trực cấp cứu với 1097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương, đã xử trí 1315 ca cấp cứu.

Trong ngày trọng đại của đất nước, để xem diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đã có mặt từ hôm trước trên các tuyến phố để chờ đón đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua.

Nhiều người dân đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ bị ngất, say nắng, khó thở, hạ đường huyết, hạ canxi, chấn thương... đã được lực lượng làm nhiệm vụ và các tổ y tế cơ động trên dọc các tuyến đường kịp thời sơ cứu, đưa về lều y tế của lực lượng Công an, Quân y, các bệnh viện của Hà Nội đặt trên nhiều tuyến đường.

Xử trí gần 1400 ca cấp cứu trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tổ y tế cơ động trên dọc các tuyến đường - Ảnh Bộ Y tế cung cấp

Trưa ngày 2/9, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết, trong không khí hào hùng và tự hào dân tộc hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngành Y tế quyết tâm bảo đảm sức khỏe nhân dân, an toàn cho du khách và đại biểu, để mọi hoạt động trong dịp đại lễ diễn ra trọn vẹn, văn minh và ý nghĩa.

Trung tâm chỉ huy đáp cứu sự kiện A80 sau đại lễ - Ảnh Bộ Y tế cung cấp

Chỉ tính riêng trong ngày lễ từ 22h ngày 1/9 đến trưa ngày 2/9, ngành Y tế đã bố trí tổng số 211 tổ y tế trực cấp cứu với 1097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương và đã xử trí 1315 ca cấp cứu, trong đó Sở Y tế Hà Nội xử trí 664 ca; Quân Y 301 ca; Y tế công an 317 ca; Bệnh viện Bạch Mai 7 ca, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 26 ca.