Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xử trí gần 1400 ca cấp cứu trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 2/9

Tính từ 22h ngày 1/9 đến trưa 2/9, ngành Y tế đã bố trí tổng số 211 tổ y tế trực cấp cứu với 1097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương, đã xử trí 1315 ca cấp cứu.

Thúy Nga

Trong ngày trọng đại của đất nước, để xem diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đã có mặt từ hôm trước trên các tuyến phố để chờ đón đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua.

Nhiều người dân đi xem diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ bị ngất, say nắng, khó thở, hạ đường huyết, hạ canxi, chấn thương... đã được lực lượng làm nhiệm vụ và các tổ y tế cơ động trên dọc các tuyến đường kịp thời sơ cứu, đưa về lều y tế của lực lượng Công an, Quân y, các bệnh viện của Hà Nội đặt trên nhiều tuyến đường.

cc4.jpg
Xử trí gần 1400 ca cấp cứu trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.
cc7.jpg
cc6.jpg
Tổ y tế cơ động trên dọc các tuyến đường - Ảnh Bộ Y tế cung cấp
cc5.jpg

Trưa ngày 2/9, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết, trong không khí hào hùng và tự hào dân tộc hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngành Y tế quyết tâm bảo đảm sức khỏe nhân dân, an toàn cho du khách và đại biểu, để mọi hoạt động trong dịp đại lễ diễn ra trọn vẹn, văn minh và ý nghĩa.

cc.jpg
Trung tâm chỉ huy đáp cứu sự kiện A80 sau đại lễ - Ảnh Bộ Y tế cung cấp

Chỉ tính riêng trong ngày lễ từ 22h ngày 1/9 đến trưa ngày 2/9, ngành Y tế đã bố trí tổng số 211 tổ y tế trực cấp cứu với 1097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương và đã xử trí 1315 ca cấp cứu, trong đó Sở Y tế Hà Nội xử trí 664 ca; Quân Y 301 ca; Y tế công an 317 ca; Bệnh viện Bạch Mai 7 ca, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 26 ca.

Trong số gần 1400 ca có 113 ca nặng phải chuyển viện gồm: Sở Y tế Hà Nội 75 ca; Quân Y 27 ca; Y tế công an 10 ca; Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 1 ca.

#Cấp cứu trong lễ kỷ niệm 2/9 #Y tế Hà Nội #dịch vụ y tế dự phòng #cứu thương trong sự kiện #xử trí ca nặng #đội ngũ y tế tình nguyện

Bài liên quan

Quân sự

Hải quân nhân dân Việt Nam phô diễn sức mạnh với Lễ diễu binh trên biển

Phần diễu binh trên biển của Quân chủng Hải quân trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự góp mặt của nhiều tàu chiến hiện đại.

1.jpg
Sáng 2/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
2.jpg
Một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là phần diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Xem chi tiết

Xã hội

Giới trẻ háo hức xem diễu binh, diễu hành A80 trên phố

Chứng kiến tận mắt các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên phố dịp Đại lễ 2/9, nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khích và bày tỏ niềm tự hào là con người Việt Nam.

gen-h-tre1.jpg
Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành A80 lần lượt tỏa ra các hướng di chuyển về nơi tập kết trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.
gen-h-tre2.jpg
Nhiều bạn trẻ vô cùng phấn khích khi được tận mắt xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên các tuyến phố ở Hà Nội.
Xem chi tiết

Xã hội

Thời khắc 15 cỗ đại bác khai hỏa, mở màn Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tiếng đại bác rền vang giữa trời thu Hà Nội không chỉ tạo nên âm hưởng hùng tráng, mà còn khẳng định sức mạnh, niềm tự hào và khí thế bất diệt của dân tộc...

01.jpg
Khoảng 6h sáng 2/9, hàng vạn người đã tập trung trên trục đường Lê Quang Đạo trước cổng sân vận động Mỹ Đình chờ đợi thời khắc 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, mở màn cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
02.jpg
Một gia đình tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trong khi chờ đợi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...