Xử phạt trường hợp che kín biển số xe khi tham gia giao thông ở Cao Bằng

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt với số tiền 23 triệu đồng đối với trường hợp che kín biển số xe khi tham gia giao thông.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, qua phản ánh của quần chúng nhân dân về việc một phương tiện ô tô có hành vi dùng bao tải che kín biển số xe khi tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Trường hợp ô tô dùng bao tải che kín biển số xe bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hành vi vi phạm và người điều khiển phương tiện; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt với số tiền 23 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Hành vi che, làm sai lệch biển số xe là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân đã kịp thời cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi cố tình che, làm sai lệch biển số xe dưới mọi hình thức; đồng thời đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

