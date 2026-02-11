Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt trường hợp che kín biển số xe khi tham gia giao thông ở Cao Bằng

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt với số tiền 23 triệu đồng đối với trường hợp che kín biển số xe khi tham gia giao thông.

Gia Đạt

Ngày 11/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, qua phản ánh của quần chúng nhân dân về việc một phương tiện ô tô có hành vi dùng bao tải che kín biển số xe khi tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

2346-1.jpg
Trường hợp ô tô dùng bao tải che kín biển số xe bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hành vi vi phạm và người điều khiển phương tiện; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt với số tiền 23 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Hành vi che, làm sai lệch biển số xe là vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân đã kịp thời cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi cố tình che, làm sai lệch biển số xe dưới mọi hình thức; đồng thời đề nghị người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#giao thông #Cao Bằng #xử phạt #biển số xe #quy định

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ ở Sơn La xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Tại cơ quan Công an, bà P.T.Y thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Ngày 9/2, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

627529980-1199926682310465-3010247934258011335-n.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nam tài xế bị xử phạt nặng

Tài xế quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm GPLX theo quy định.

Ngày 9/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hành vi quay đầu xe trên cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã bị người dân ghi lại, phản ánh tới Facebook Cục CSGT; ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh và xử lý theo quy định.

capture-8070.png
Nam tài xế quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 23 triệu với tài xế xe trộn bê tông vì biển số bị bùn đất che lấp

Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội vừa xử phạt 23 triệu đồng đối với tài xế xe trộn bê tông vì biển số bị bùn đất che lấp.

Ngày 8/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nhận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT về việc vào khoảng 20h39 ngày 6/2/2026, ô tô trộn bê tông không rõ biển kiểm soát lưu thông trên đường cần phải kiểm tra, xử lý.

capture-7446.png
Biển số ô tô bị bùn đất che lấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới