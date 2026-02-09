Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ ở Sơn La xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Tại cơ quan Công an, bà P.T.Y thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Gia Đạt

Ngày 9/2, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

627529980-1199926682310465-3010247934258011335-n.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Sơn La về việc phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua xác minh, Công an xã Sông Mã đã làm rõ chủ tài khoản là P.T.Y (sinh năm 1968 trú tại tổ dân phố 8, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tại cơ quan Công an, bà P.T.Y đã tự nguyện khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Bà P.T.Y nhận thức rõ việc đăng tải các nội dung này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Công an xã Sông Mã đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà P.T.Y. Việc xử phạt được căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, 3, Điều 101; Khoản 4, Điều 4, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Sơn La #xuyên tạc #Đảng #Nhà nước #xử phạt #an ninh mạng

