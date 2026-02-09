Quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nam tài xế bị xử phạt nặng

Tài xế quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm GPLX theo quy định.

Ngày 9/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hành vi quay đầu xe trên cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã bị người dân ghi lại, phản ánh tới Facebook Cục CSGT; ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh và xử lý theo quy định.

Nam tài xế quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, qua xác minh của Đội 1, vào lúc 9h29 ngày 7/2/2026, tại Km124 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), tài xế Nguyễn Viết L (SN 1978) đã điều khiển xe ô tô BKS 30A-399XX thực hiện hành vi quay đầu xe trên cao tốc.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do đặc thù tốc độ lưu thông lớn trên tuyến cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, căn cứ điểm d khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế Nguyễn Viết L bị áp dụng mức xử phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện các hành vi dừng, đỗ, lùi xe, quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác.

