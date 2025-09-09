Xử lý ong đốt thế nào để tránh sốc phản vệ, suy đa tạng

Cấp cứu kịp thời vẫn suy gan, tổn thương thận...

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình mới đây điều trị cho bệnh nhi B.Đ.T (7 tuổi, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ) bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên người.

Theo chia sẻ từ bố bệnh nhi, trong khi chơi ngoài vườn nhà, bé T dùng gậy chọc vào tổ ong vò vẽ trên cây nên bị ong đốt.

Sau khi bị ong đốt, bé sưng đau nhiều, khóc lóc, hoảng loạn. Người nhà đã đưa bé đến bệnh viện gần nhà sơ cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình.

Nốt ong đốt ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc cho biết, bé bị ong đốt trên 10 nốt ở các vị trí như cổ, đầu, tay, đùi… Kết quả thăm khám và làm các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị tổn thương gan, thận, cơ. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện suy gan, tổn thương cầu thận.

Bệnh nhi được điều trị theo hướng hỗ trợ tế bào gan, hỗ trợ chức năng thận, điều trị thuốc kháng sinh, dùng các thuốc chống dị ứng, điều chỉnh các rối loạn nội môi và theo dõi các vấn đề về chứng năng gan thận.

Sau 5 ngày điều trị, các chỉ số về tổn thương gan, tổn thương cơ, tổn thương thận có xu hướng cải thiện hơn. Tới thời điểm hiện tại, tình trạng bé ổn định, tỉnh táo, ăn uống tốt, tiểu tốt, không ban da, không sốt, có thể xuất viện.

Thăm khám cho trẻ bị ong đốt - Ảnh BVCC

Xử trí thế nào khi bị ong đốt?

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, ong thường chứa chất độc, một số loài chứa độc tố nguy hiểm. Vì vậy việc phản ứng nhanh sau khi bị ong đốt là rất quan trọng.

Theo TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, có 2 trường hợp bệnh nhân cần đến cơ sở y tế gần nhất sau khi bị ong đốt đó là: Bị ong đốt từ 10 nốt trở lên; Bị ong đốt vào vùng nguy hiểm như đầu, mặt cổ, mạch máu (dù chỉ 1 vài nốt).

"Bệnh nhân bị ong đốt từ 10 nốt trở lên là có nguy cơ nhiễm độc nặng. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp có loài chứa độc tố nguy hiểm thì chỉ cần đốt một vài nốt đã khiến bệnh nhân nhiễm độc nặng… Còn tại các vị trí đốt nguy hiểm như vùng đầu, mặt, cổ, mạch máu, dễ khiến bệnh nhân bị sưng nề, co thắt đường thở, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng", TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên nói.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên thì đối với bệnh nhân có tiền sử dị ứng cũng cần lưu ý khi bị ong đốt. Với những trường hợp này, dù chỉ bị ong đốt 1 nốt cũng có thể tiến triển rất nặng. Bệnh nhân có thể gặp phản vệ sau khi bị ong đốt như sốc, tụt huyết áp, co thắt phế quản, phù nề đường hầu họng, chít hẹp, co thắt thanh môn… gây khó thở.

Với những bệnh nhân đã từng bị ong đốt, bị phản vệ và được cứu sống, thì không được phép do dự khi không may bị ong đốt ở lần tiếp theo. Nếu không nhanh chóng đến cơ sở y tế rất có thể sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng.

"Sau khi bị ong đốt, bệnh nhân thấy cơ thể có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu phải đến cơ sở y tế nhanh nhất để được bác sĩ kiểm tra và đánh giá. Việc thực hiện các biện pháp điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân ban đầu rất quan trọng và cần thiết.

Bệnh nhân cần được truyền đủ dịch, đi tiểu nhiều để thải trừ chất độc từ nọc ong ra khỏi cơ thể. Điều trị tốt ở giai đoạn đầu, sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng nặng. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể bị suy thận, suy đa tạng, thậm chí tử vong", TS.BS Nguyên cho hay.

Trẻ 7 tuổi bị ong đốt điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, để tránh hậu quả nghiêm trọng, khi trẻ bị ong đốt, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn. Sau đó thực hành các bước như sau:

Nếu vòi chích có phần nổi lên bề mặt da, có thể thử lấy nhíp gắp ra, không cố gắng lấy vòi chích bằng cách nặn vết thương.

Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu có thể hãy sát khuẩn bằng dung dịch cồn y tế hoặc dung dịch sát khuẩn.

Chườm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc một túi nước đá khoảng 10 phút.

Trường hợp trẻ có một trong các dấu hiệu sau: Có nhiều vết đốt, bị đốt vào các vùng đầu mặt, cổ, kèm theo phù nề lan nhanh hoặc có sốt, mệt mỏi, khó thở, số lượng nước tiểu ít dần, nước tiểu màu đỏ như máu, có dấu hiệu dị ứng hoặc trước đây từng bị dị ứng với ong đốt, mẩn ngứa, đỏ da toàn thân hoặc cảm giác choáng váng, chóng mặt, cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không nên trì hoãn để thực hiện các bước sơ cứu tại nhà.