Xử lý nghiêm Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, Phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở Y tế vừa phối hợp cùng các chuyên gia sản khoa, ngoại khoa, da liễu và UBND phường Chợ Lớn (TP HCM) kiểm tra Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (địa chỉ 80 - 82 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP HCM, nay là phường Chợ Lớn, TP HCM). Địa chỉ này bị người dân phản ánh qua đường dây nóng của Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế là có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”.

Cụ thể, nơi đây tư vấn ban đầu là hút thai với chi phí thấp, khi đang làm thủ thuật cảm thấy rất đau và được yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29.8 triệu...

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu/Ảnh Sở Y Tế TP HCM

Trước đó, ngày 21/8/2025, Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế cùng các chuyên gia Sản, Ngoại khoa và Da liễu của các bệnh viện thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng quy định. Theo tường trình của bác sĩ N.T.N, người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra – Pháp chế.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ N.T.N từng được phát hiện có 2 chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản – Kế hoạch hóa gia đình, các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12/4/2019.

Ngày 16/6/2023, Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N.T.N vì thực hiện khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi hoạt động chuyên môn (chứng chỉ do Sở Y tế TP Hà Nội cấp). Đến tháng 10/2023, bác sĩ này sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời công ty, bác sĩ N.T.N và các cá nhân có liên quan đến làm việc, làm rõ các nội dung liên quan, tổng hợp hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, kết quả xử lý được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế. Phòng khám thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của Phòng kiểm tra – Pháp chế (trước đây là Thanh tra Sở Y tế) vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân hãy tìm hiểu và tham khảo chất lượng các phòng khám trước khi quyết định chọn phòng khám để khám, chữa bệnh bằng cách vào Cổng tra cứu hành nghề Y Dược TP HCM tại địa chỉ: https://tracuu.medinet.org.vn, không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường khi được phòng khám yêu cầu, khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền” hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155.

Sở Y tế TP HCM cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước, để các Sở Y tế cập nhật giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động trên phần mềm quản lý chung của hệ thống y tế, giúp tra cứu trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra cũng như giúp người dân, cơ sở y tế dễ dàng xác minh thông tin hành nghề, tránh tình trạng người hành nghề được cấp nhiều chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề tại nhiều tỉnh/thành trùng thời gian.