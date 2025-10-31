Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xôn xao cô gái không mặc quần áo đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ nghi bị đuối nước tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trường Hân t/h

Theo nội dung trong video, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này không mặc quần áo, lội men theo hồ. Một lúc sau, người này dần di chuyển ra khu vực nước sâu hơn, có dấu hiệu mất kiểm soát và nghi bị đuối nước. Lúc đó, xung quanh khu vực hồ có khá đông người chứng kiến sự việc. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, một số người đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu.

Video: MXH

Sự việc nói trên xảy ra vào sáng thứ Bảy (ngày 25/10) - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh.

Khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Cô gái sau đó được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng nhanh chóng thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo.

Hiện danh tính cũng như sức khỏe của cô gái chưa được cơ quan chức năng công bố.

#đuối nước #hồ Hoàn Kiếm #cô gái #tai nạn #Hà Nội #mạng xã hội

Bài liên quan

Video

Tài xế xe bus lên cơn co giật do động kinh, gây tai nạn liên hoàn

Tài xế lên cơn động kinh khiến chiếc xe buýt lao đi không kiểm soát, gây ra vụ va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện giao thông.

Một chiếc xe buýt thuộc Tổng công ty Vận tải Đô thị Bengaluru (BMTC) đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn gần Sân vận động Chinnaswamy, Ấn Độ vào ngày 11/10, sau khi tài xế bất ngờ lên cơn động kinh.

Chiếc xe buýt đã mất lái, đâm liên tiếp vào chín phương tiện khác, bao gồm ba xe lam, ba ô tô và một số xe máy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới