Xôi trám đen Cao Bằng hương vị níu bước du khách mùa thu vùng núi

Mỗi độ thu về, giữa sắc núi rừng Cao Bằng, hương xôi trám đen dẻo thơm lan tỏa khắp chợ quê, níu chân du khách bằng vị bùi béo đặc trưng của mùa trám chín.
Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực của TP Đà Nẵng gây ngập sâu, nhiều nơi chìm trong biển nước.
Thảo Nhi Lê mặc táo bạo chụp ảnh mừng sinh nhật. Kỳ Duyên mặc nội y, khoe khéo vòng eo không chút mỡ thừa.
Chiếc bình gốm mô phỏng bò tót nằm co chân, đầu hướng về người nhìn được phát hiện trong mộ táng cổ. có thể liên quan đến nghi lễ và biểu tượng sức mạnh.
Sau nhiều thế kỷ, các nhà khoa học đã giải mã thành công bí ẩn về xác ướp của một thiếu niên tại Italy chuyển sang màu xanh lá cây bí ẩn.
Tử vi hé lộ 3 con giáp được “ăn lộc mẫu”, tài vận hanh thông từ Rằm tháng 9. Cơ hội phát tài bất ngờ xuất hiện, giúp cuộc sống sang trang rực rỡ.
Trung Quốc vừa mô phỏng thành công hệ lượng tử phức tạp nhất lịch sử bằng siêu máy tính cổ điển, chứng minh AI có thể thay thế cả máy tính lượng tử.
Siêu trăng hải ly sẽ xuất hiện vào ngày 5/11. Tuy nhiên, thời điểm ngắm trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm là vào tối 6/11.
Thông tin từ đại lý chính hãng Volkswagen tại Việt Nam, kể từ tháng 11/2025, bản cao cấp nhất của mẫu SUV cỡ lớn Teramont sẽ điều chỉnh tăng giá bán.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa mây trắng mờ ảo trở thành điểm đến lý tưởng để du khách nhâm nhi cà phê, ngắm hoàng hôn và chạm vào “thiên đường mây”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Ukraine bị mắc kẹt tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng; Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine tổ chức giải cứu nhưng bất thành.
Kungur ở vùng Perm Krai là một trong những hang động băng nổi tiếng nhất nước Nga.
Tại Japan Mobility Show 2025, Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series đã chính thức ra mắt, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang hàng đầu của Đức.
Trong khi Hương Giang khoe được truyền thông săn đón ở Miss Universe 2025, nhiều thí sinh có hình ảnh xuất hiện trên fanpage cuộc thi.
Mẫu xe tay ga Honda NS125GU 2025 vừa chính thức ra mắt tại thị trường đtỷ dân Trung Quốc, xe có nhiều phiên bản lựa chọn và giá niêm yết khá dễ chịu.
Yu Ahn – huấn luyện viên Pilates và influencer xinh đẹp – đang khiến mạng xã hội châu Á “dậy sóng” với vẻ ngoài thanh thoát, thần thái “nữ thần” không góc chết.
Đã gần 20 năm kể từ ngày “Công chúa bong bóng” ra mắt, nhưng Bảo Thy vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng với vẻ đẹp sang trọng và trẻ trung đáng ngưỡng mộ.
Từng được mệnh danh là “nữ thần nội y”, Mook Pichana Yoosuk khiến netizen không khỏi bất ngờ với màn “lột xác” ngoạn mục sang hình tượng “hot girl phòng gym”.
Các nhà khảo cổ vừa phát hiện loạt vật trang trí cổ khắc hình báo và kền kền – biểu tượng quyền lực và tâm linh, giúp giải mã đời sống tinh thần người tiền sử.
Các chuyên gia khai quật một xác tàu từ thế kỷ 15-16 tại khu vực từng là chợ cá, hé lộ bí ẩn hàng trăm năm dưới mực nước.
Gỗ nanmu vàng quý hiếm hơn cả vàng ròng, một cây có giá bằng vài biệt phủ nhưng không ai dám trồng.