Xôi trám đen Cao Bằng hương vị níu bước du khách mùa thu vùng núi

Du lịch

Xôi trám đen Cao Bằng hương vị níu bước du khách mùa thu vùng núi

Mỗi độ thu về, giữa sắc núi rừng Cao Bằng, hương xôi trám đen dẻo thơm lan tỏa khắp chợ quê, níu chân du khách bằng vị bùi béo đặc trưng của mùa trám chín.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trám là loại quả quen thuộc với người dân vùng núi phía Bắc, song trám đen Cao Bằng được xem là ngon nhất bởi thịt dày, vị bùi và thơm đặc trưng. Ảnh Internet
﻿Mùa trám chỉ kéo dài chừng hai tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, nên món xôi trám đen trở thành hương vị mà nhiều du khách mong đợi khi đến vùng đất này vào thu. Ảnh Internet
Trám ngon phải là trám nếp chín kỹ, vỏ tím đen, quả thon đều, khi sờ thấy chắc và có lớp phấn trắng tự nhiên. Theo người địa phương, trám rừng Cao Bằng cho hương vị đậm hơn nơi khác nhờ khí hậu mát lạnh và nguồn nước tinh khiết từ dãy Trường Hà. Ảnh Tapchidulichtphcm
Cách làm món xôi trám cũng đòi hỏi sự cầu kỳ và tỉ mỉ. Trám được om trong nước ấm ở nhiệt độ 55–65 độ để chín mềm, giữ nguyên vị bùi béo. Sau đó, người dân tách hạt, giã nhuyễn rồi rim với thịt băm và hành phi cho dậy mùi. Ảnh Tapchidulichtphcm
Xôi nếp nương đồ chín một lần, trộn cùng trám rim, rồi đồ thêm lần hai để hạt xôi ngấm đều vị. Thành phẩm là món xôi dẻo thơm, óng mỡ, thoang thoảng mùi trám và hành phi, ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh Tapchidulichtphcm
Ngày nay, nhiều gia đình chọn cách chế biến đơn giản hơn: trộn trám đã om với xôi chín, thêm chút mỡ gà cho bóng bẩy rồi rắc muối vừng khi ăn. Dù giản tiện, món xôi vẫn giữ được vị ngọt thanh của nếp, vị bùi ngậy của trám – hương vị đậm đà của núi rừng.
Vào mùa thu, du khách đến Cao Bằng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng nhỏ bán xôi trám đen ở các chợ trung tâm như chợ Xanh, chợ Sông Hiến, hay tại các bản làng vùng cao Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hòa An. Ảnh Báo Cao Bằng
Mỗi gói xôi chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng, nhưng mang trọn hương mùa và tấm lòng hiếu khách của người miền sơn cước. Ảnh Báo Cao Bằng
Không chỉ là món ăn sáng dân dã, xôi trám đen còn xuất hiện trong các bữa tiệc, lễ hội hay trong thực đơn của nhiều nhà hàng, homestay phục vụ du khách. Năm 2020–2021, món ăn này được Tổ chức Top Việt Nam và Kỷ lục Việt Nam vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam, khẳng định vị thế của ẩm thực Cao Bằng trên bản đồ du lịch. Ảnh BHX
Với người dân xứ núi, xôi trám đen không chỉ là món ăn, mà còn là hương vị của ký ức, của mùa thu vùng cao. Giữa tiết trời se lạnh, ngồi bên nồi xôi nghi ngút khói, nghe tiếng chày giã trám vang vọng giữa bản làng – đó là khoảnh khắc mà bất cứ du khách nào từng trải nghiệm cũng khó quên. Ảnh Báo Cao Bằng
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ẩm thực đặc sản Cao Bằng #Xôi trám đen mùa thu #Hương vị núi rừng #Quá trình chế biến truyền thống #Ẩm thực dân dã vùng cao #Món ăn trong lễ hội và tiệc tùng

