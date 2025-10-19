Mức giá xe Mazda2 mới thực tế trong tháng 10/2025 trở về mức hấp dẫn hơn so với niêm yết nhờ loạt chương trình ưu đãi đặc biệt từ cả chính hãng và đại lý.

Video: Đánh giá Mazda2 AT từ 403 triệu đồng tại Việt Nam.

Mẫu xe Mazda2 thế hệ mới đang phân phối tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay có 2 biến thể Sedan và Sport (Hatchback) cùng 6 lựa chọn phiên bản. Mỗi phiên bản với tầm giá khác nhau phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cụ thể:

- Mazda2 1.5L AT: 418 triệu đồng - phiên bản tiêu chuẩn với đầy đủ trang bị cơ bản.

- Mazda2 Sedan 1.5 Deluxe: 459 triệu đồng - nâng cấp thêm nhiều tiện nghi.

- Mazda2 1.5L Luxury: 494 triệu đồng - trang bị cao cấp hơn, phù hợp người dùng cần nhiều công nghệ.

- Mazda2 1.5L Premium: 508 triệu đồng - phiên bản cao cấp nhất của biến thể Sedan.

- Mazda2 Sport 1.5L Luxury: 537 triệu đồng.

- Mazda2 Sport 1.5L Premium: 544 triệu đồng - phiên bản cao cấp nhất của biến thể Sport.

Xe Mazda2 đang giảm giá hàng chục triệu trong tháng 10/2025.

Có thể thấy, giá xe Mazda2 đang rất cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ B hiện nay, song mức giá thực tế còn hấp dẫn hơn nhờ loạt chương trình ưu đãi mạnh tay từ phía hãng cũng như đại lý trong tháng 10.

Theo đó, khách hàng mua Mazda2 sẽ được áp dụng mức giảm từ 10-20 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Với mức giảm này, giá lăn bánh của Mazda 2 trở nên cạnh tranh hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh giảm giá tiền mặt, khách hàng còn nhận được gói phụ kiện chính hãng bao gồm: Dán phim cách nhiệt cao cấp cho toàn xe. Bộ thảm lót sàn chính hãng. Phủ ceramic bảo vệ sơn xe. Camera hành trình chất lượng cao. Các phụ kiện trang trí nội thất khác.

Tổng giá trị gói quà tặng có thể lên đến 15-20 triệu đồng, giúp xe mới được bảo vệ và nâng cấp ngay từ ban đầu.

Tuy nhiên, chương trình và giá trị ưu đãi sẽ không giống nhau giữa các đại lý. Do đó, khách hàng có nhu cầu mua xe Mazda2 vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý để được tư vấn về giá bán và chính sách hỗ trợ chi tiết nhất.