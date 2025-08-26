Mazda2 tại Việt Nam chỉ còn từ 403 triệu, Honda City dè chừng

Thông qua chương trình ưu đãi chính hãng, giá khởi điểm của Mazda2 tại Việt Nam trong tháng 8 trở về mốc từ 403 triệu đồng, lấn át loạt đối thủ phân khúc cỡ A.

Trong thông báo về chương trình ưu đãi tháng 8/2025 dành cho các dòng xe được đăng tải trên website Mazda Việt Nam, hãng cho biết "khách hàng còn có cơ hội sở hữu các mẫu sedan Mazda với mức giá đặc biệt, chỉ từ 403 triệu đồng".

Theo nguồn tin từ phía đại lý, dòng xe được nhắc đến chính là Mazda2. Mức ưu đãi sẽ trừ trực tiếp vào giá bán, nhờ đó đưa giá xe Mazda2 trở về khởi điểm vô cùng hấp dẫn, thấp hơn cả hầu hết mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 1.2 MT (405 triệu đồng), Toyota Wigo G CVT (405 triệu đồng).

Chiến lược ưu đãi giá được cho là cần thiết giữa bối cảnh thị trường ôtô Việt đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe. Trong khi các dòng ôtô gầm thấp ngày càng gặp khó trước sự vươn lên của nhóm xe SUV, CUV và cả xe điện.

Trên thực tế, chiến lược giảm giá đã có những tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Mazda2 trong thời gian gần đây. Đơn cử như tháng 5/2025, doanh số bán xe Mazda2 đã lần đầu vượt qua đối thủ nặng ký Honda City, vươn lên đứng thứ 3 toàn phân khúc.

Tính tổng 7 tháng của năm, đã có tất cả 2.833 chiếc Mazda2 bàn giao đến tay khách hàng, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan cỡ B.

Mazda2 đang mở bán tại Việt Nam hiện nay có tới 5 tùy chọn phiên bản với đầy đủ biến thể sedan và Hatchback. Mẫu sedan Nhật nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế, hiện đại, thể thao. Xe được trang bị đèn pha LED thích ứng, la-zăng 5 chấu kép kích thước 15 - 16 inch, tùy phiên bản. Màn hình DVD 7 inch, 6 loa, hệ thống Mazda Connect, kết nối Android Auto và Apple CarPlay, gương chống chói tự động, HUD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC)....

Động cơ Mazda2 là cỗ máy xăng Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và 144 Nm mô men xoắn. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.