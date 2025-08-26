Hà Nội

Xe

Mazda2 tại Việt Nam chỉ còn từ 403 triệu, Honda City dè chừng

Thông qua chương trình ưu đãi chính hãng, giá khởi điểm của Mazda2 tại Việt Nam trong tháng 8 trở về mốc từ 403 triệu đồng, lấn át loạt đối thủ phân khúc cỡ A.

Thảo Nguyễn
Video: Xem Mazda2 hybird mới khác xa phiên bản vừa bán tại Việt Nam.

Trong thông báo về chương trình ưu đãi tháng 8/2025 dành cho các dòng xe được đăng tải trên website Mazda Việt Nam, hãng cho biết "khách hàng còn có cơ hội sở hữu các mẫu sedan Mazda với mức giá đặc biệt, chỉ từ 403 triệu đồng".

Theo nguồn tin từ phía đại lý, dòng xe được nhắc đến chính là Mazda2. Mức ưu đãi sẽ trừ trực tiếp vào giá bán, nhờ đó đưa giá xe Mazda2 trở về khởi điểm vô cùng hấp dẫn, thấp hơn cả hầu hết mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 1.2 MT (405 triệu đồng), Toyota Wigo G CVT (405 triệu đồng).

3-390.jpg
Mazda2 tại Việt Nam mức giá thực tế về mốc từ 403 triệu đồng.

Chiến lược ưu đãi giá được cho là cần thiết giữa bối cảnh thị trường ôtô Việt đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe. Trong khi các dòng ôtô gầm thấp ngày càng gặp khó trước sự vươn lên của nhóm xe SUV, CUV và cả xe điện.

Trên thực tế, chiến lược giảm giá đã có những tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Mazda2 trong thời gian gần đây. Đơn cử như tháng 5/2025, doanh số bán xe Mazda2 đã lần đầu vượt qua đối thủ nặng ký Honda City, vươn lên đứng thứ 3 toàn phân khúc.

2-8715.jpg
Chiến lược ưu đãi giá được cho là cần thiết giữa bối cảnh thị trường ôtô Việt đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe.

Tính tổng 7 tháng của năm, đã có tất cả 2.833 chiếc Mazda2 bàn giao đến tay khách hàng, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan cỡ B.

Mazda2 đang mở bán tại Việt Nam hiện nay có tới 5 tùy chọn phiên bản với đầy đủ biến thể sedan và Hatchback. Mẫu sedan Nhật nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế, hiện đại, thể thao. Xe được trang bị đèn pha LED thích ứng, la-zăng 5 chấu kép kích thước 15 - 16 inch, tùy phiên bản. Màn hình DVD 7 inch, 6 loa, hệ thống Mazda Connect, kết nối Android Auto và Apple CarPlay, gương chống chói tự động, HUD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control (GVC)....

4-3495.jpg
Mazda2 đang mở bán tại Việt Nam hiện nay có tới 5 tùy chọn phiên bản với đầy đủ biến thể sedan và Hatchback.

Động cơ Mazda2 là cỗ máy xăng Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và 144 Nm mô men xoắn. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Xe

Mazda2 chỉ còn 403 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn cả Toyota Wigo

Mẫu xe Mazda2 tại Việt Nam đang giảm giá mạnh trong tháng 7/2025, chỉ từ 403 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe hạng A như Hyundai i10 và Toyota Wigo.

3-5724.jpg
Trong tháng 7/2025, mẫu sedan cỡ B Mazda2 tiếp tục được các đại lý Mazda ưu đãi mạnh tay với mức giảm từ 6 đến 15 triệu đồng, giúp giá khởi điểm của phiên bản thấp nhất giảm còn 403 triệu đồng, thấp hơn cả một số mẫu xe hạng A đang bán trên thị trường Việt Nam.
2-6433.jpg
Động thái giảm giá này được áp dụng cho xe sản xuất năm 2025 và có sẵn tại đại lý. Cụ thể, phiên bản Mazda2 1.5 AT hiện có giá 403 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng), phiên bản 1.5 Deluxe giảm còn 453 triệu đồng (giảm 6 triệu), bản 1.5 Luxury giảm xuống 487 triệu đồng (giảm 7 triệu) và bản hatchback Sport Luxury có giá mới là 529 triệu đồng (giảm 8 triệu).
Xem chi tiết

Xe

Mazda2, Mazda6, MX-30 và CX-3 sẽ bị "khai tử" cuối năm nay?

Hãng xe Mazda đang lên kế hoạch dừng sản xuất 4 mẫu xe bao gồm sedan Mazda2, Mazda6, MX-30 và CX-3 để thay thế bằng loạt xe điện mới.    

Video: Xem chi tiết xe bán tải Mazda BT-50 thế hệ mới.

Mazda đang định hình lại tương lai thương hiệu với thế hệ mới của CX-5 và một mẫu xe thể thao hybrid, trong khi dự kiến ngừng sản xuất Mazda2, CX-3, Mazda6 và MX-30 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc khai tử loạt ôtô Mazda này có thể diễn ra theo từng thị trường thay vì đồng loạt trên toàn cầu, bởi một số mẫu xe này vẫn được đón nhận tại một số khu vực dù doanh số không nổi bật ở nhiều nơi khác.
Ví dụ, Mazda2 ghi nhận doanh số khá ổn tại Việt Nam. Trong năm 2024, mẫu xe này bán được số lượng đáng kể, đứng ngay sau bộ ba Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent trong phân khúc sedan hạng B. Dẫu vậy, Mazda vẫn cân nhắc thay thế các dòng xe quen thuộc này bằng những sản phẩm mới phù hợp hơn với xu hướng thị trường.
Mazda2, Mazda6, MX-30 va CX-3 se bi
Mazda2 vẫn ghi nhận doanh số khá ổn tại Việt Nam.  
Mẫu xe đầu tiên có khả năng bị khai tử là MX-30 – chiếc xe điện đầu tiên của Mazda. Dự kiến ngừng sản xuất vào tháng 3/2025, MX-30 không thể tạo được dấu ấn do giá cao và phạm vi di chuyển hạn chế, khiến nó khó cạnh tranh. Dù chỉ ra mắt được 5 năm, mẫu xe này không nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời hay thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, phiên bản mở rộng phạm vi MX-30 e-SkyActiv R-EV vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất.
Tiếp theo, Mazda2 – mẫu xe hatchback cỡ nhỏ ra mắt từ 2014 và được nâng cấp vào các năm 2019, 2023, 2024 – cũng đối mặt với kế hoạch ngừng sản xuất. Trong phân khúc sedan/hatchback cỡ nhỏ Mazda2 dường như không còn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về mẫu xe thay thế trực tiếp, nhưng Mazda đã đăng ký nhãn hiệu “Mazda 2e”, gợi ý về một mẫu xe điện giá rẻ trong tương lai. Tại châu Âu, khách hàng vẫn có thể chọn Mazda2 Hybrid. Tuy nhiên, mẫu xe này thực chất chỉ là phiên bản đổi tên của Toyota Yaris.
Mazda2, Mazda6, MX-30 va CX-3 se bi
Sau nhiều lần nâng cấp, Mazda6 mất dần sức hút và đã bị khai tử tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024) và gần đây là Úc. 
Mazda CX-3, mẫu CUV cỡ nhỏ ra mắt năm 2014 và nâng cấp năm 2018, sẽ ngừng sản xuất vào tháng 9/2025. Dù vẫn được bán tại Nhật Bản và một số thị trường châu Á như Việt Nam, CX-3 đã bị khai tử tại Bắc Mỹ và châu Âu do doanh số kém. Tuy nhiên, Mazda đang phát triển một mẫu SUV nhỏ gọn thay thế, với thiết kế lấy cảm hứng từ CX-5. Dự kiến mang tên CX-20, mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Thái Lan, nhưng thời điểm ra mắt và thị trường phân phối vẫn chưa được công bố.
Cuối cùng, Mazda6 – mẫu sedan ra mắt năm 2012 – cũng không tránh khỏi số phận. Sau nhiều lần nâng cấp, Mazda6 mất dần sức hút và đã bị khai tử tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024) và gần đây là Úc do không đáp ứng quy định mới. Tại Việt Nam, năm 2024, mẫu xe này chỉ bán được 612 chiếc. Dù vậy, Mazda6 sẽ có phiên bản kế nhiệm là Mazda 6e – một mẫu xe điện dựa trên nền tảng Changan, đã ra mắt tại Trung Quốc dưới tên EZ-6 với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ xoay tăng tầm. Xe cũng xuất hiện tại Bangkok International Motor Show 2025 nhưng chưa có thông tin mở bán chính thức.
Xem chi tiết

Xe

Mazda nâng cấp cấu hình cho CX-5, CX-30, Mazda3 và Mazda2

Theo thông báo từ hãng Mazda Nhật Bản, bốn mẫu xe gồm CX-5, CX-30, Mazda3 và Mazda2 sẽ được bổ sung các cấu hình trang bị mới, áp dụng từ ngày 25/12 tới đây.

Video: Xem chi tiết Mazda CX-5 thế hệ mới.

Trong đó, cấu hình iSelection cho Mazda mới sẽ được bổ sung trên cả 4 mẫu xe CX-5, CX-30, Mazda3 và Mazda2. Nhưng với mỗi mẫu xe, Mazda lại có những bổ sung khác nhau. Cụ thể, đối với Mazda CX-5 nâng cấp bổ sung cửa hậu chỉnh điện với công nghệ mở cửa bằng động tác đá chân. CX-30 bổ sung ghế trước sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghi nhớ vị trí ngồi ưa thích của họ. Mazda3 bổ sung camera toàn cảnh 360 độ trong khi Mazda2 được tích hợp tính năng sưởi ở ghế trước và vô lăng.
Xem chi tiết

