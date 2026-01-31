Xã Ninh Sơn công bố kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp đường Lê Lai

Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Lai, xã Ninh Sơn (nay thuộc đơn vị hành chính mới là xã Bắc Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa) là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Mới đây, chủ đầu tư đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chính của dự án này.

Diễn biến quá trình đấu thầu qua mạng

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Chi phí đảm bảo ATGT được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo biên bản mở thầu ngày 14/01/2026, có hai đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty trách nhiệm hữu hạn Ibon và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh.

Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.628.279.630 đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 20/01/2026 tại Quyết định số 31/QĐ-BQL, Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn đã phê duyệt cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh trúng thầu với giá 2.619.954.949 đồng (giảm khoảng 8,3 triệu đồng so với giá dự toán, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,32%).

Quyết định số 31/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BC-ĐLNT do đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Lợi Ninh Thuận thực hiện, quá trình xét thầu được tiến hành dựa trên các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Ibon đã không đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, báo cáo của tổ chuyên gia nêu rõ đơn vị này có sự sai khác trong việc kê khai nhân sự chủ chốt so với dữ liệu lưu trữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, tổ chuyên gia cũng ghi nhận những điểm chưa thống nhất trong các văn bằng, chứng chỉ nhân sự đi kèm hồ sơ dự thầu. Đây là căn cứ khiến nhà thầu này không thể bước tiếp vào vòng đánh giá tài chính.

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhật Quỳnh đã vượt qua các bước thẩm định để được đề nghị trao hợp đồng. Đây là nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ trúng thầu cao. Việc lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm tại địa phương được kỳ vọng sẽ giúp dự án đảm bảo tiến độ thi công 300 ngày theo đúng cam kết.