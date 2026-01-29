Đồng Nai: Long Nhân Thịnh "một mình một ngựa" trúng gói thầu PCCC tại Định Quán

Với giá bỏ thầu hơn 2 tỷ đồng, Công ty TNHH Long Nhân Thịnh vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu PCCC tại dự án Trường tiểu học Nguyễn Du do Ban Quản lý dự án khu vực 10 làm chủ đầu tư.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án khu vực 10 tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 12: Thi công hệ thống PCCC thuộc dự án Trường tiểu học Nguyễn Du. Kết quả cho thấy, Công ty TNHH Long Nhân Thịnh đã được lựa chọn thực hiện gói thầu này với vai trò độc lập.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và tính cạnh tranh

Theo Quyết định số 01/QĐ-BQLDAKV10 ngày 08/01/2026, Ban Quản lý dự án khu vực 10 tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt cho Công ty TNHH Long Nhân Thịnh trúng thầu với giá 2.084.904.135 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 2.314.386.000 đồng, gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách khoảng 229 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 9,9%.

Quyết định số 01/QĐ-BQLDAKV10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu ngày 31/12/2025 ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Long Nhân Thịnh. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu tại một gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đặt ra câu hỏi về tính phổ biến của thông tin mời thầu và mức độ quan tâm của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên địa bàn. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-MK/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Minh Khuê, hồ sơ của đơn vị này đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo quy định.

Đối chiếu các quy định pháp lý mới

Gói thầu được thực hiện trong bối cảnh khung pháp lý về đấu thầu có nhiều thay đổi quan trọng. Chủ đầu tư đã căn cứ vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và đặc biệt là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 để triển khai. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn Minh Khuê trong việc lập và thẩm định E-HSMT cho thấy sự thận trọng trong việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới.

Theo phân tích từ chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng đúng các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn giúp các bên liên quan thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm giải trình của mình. Chuyên gia Vũ cũng nhận định, tính công bằng và minh bạch cần được thể hiện xuyên suốt từ khâu đăng tải dự toán đến khi ký kết hợp đồng điện tử nếu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, theo đúng tinh thần cải cách của Thông tư 79.

Năng lực của nhà thầu và trách nhiệm của các bên

Công ty TNHH Long Nhân Thịnh là đơn vị có bề dày kinh nghiệm tại tỉnh Đồng Nai với 64 lần trúng thầu trên tổng số 73 gói thầu tham gia. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại số 96, đường Hồ Thị Hương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Năng lực thực hiện các gói thầu PCCC của đơn vị này đã được kiểm chứng qua nhiều dự án khác tại các chủ đầu tư như.

Gói thầu số 11 (Xây lắp + thiết bị): Hệ thống PCCC + Chống sét toàn khu, Gói thầu số 12 (xây lắp + thiết bị): Xây dựng bể nước ngầm, nhà che máy bơm và hệ thống PCCC - chống sét tại Ban Quản lý dự án khu vực 07, tỉnh Đồng Nai

Gói thầu số 10 (xây lắp + thiết bị): Thi công hệ thống PCCC + Chống sét tại Ban Quản lý dự án khu vực 10

Gói thầu số 07: Xây lắp và thiết bị PCCC + Chống sét tại Ban Quản lý dự án khu vực 08

Gói thầu số 6 (Xây dựng + thiết bị PCCC, chống sét) tại Ban Quản lý dự án khu vực 02

Gói thầu số 4: Xây lắp hệ thống PCCC, chống sét + báo cháy tự động tại Ban Quản lý dự án khu vực 01

Trong thời gian tới, dư luận kỳ vọng chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực 10 sẽ tăng cường công tác giám sát thi công, đảm bảo hệ thống PCCC của dự án Trường tiểu học Nguyễn Du được lắp đặt đúng tiêu chuẩn, an toàn và hiệu quả. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của nhà thầu mà còn thể hiện trách nhiệm của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh một cách tối ưu nhất.