'Xả kho' bộ ảnh hè, Thư Đan Nguyễn khoe vóc dáng 'vạn người mê'

Mới đây, Thư Đan Nguyễn chính thức nói lời tạm biệt với mùa hè bằng một bộ ảnh "xả kho" cực kỳ ấn tượng.
Một bức tượng nhỏ vừa được phát hiện đã giúp giới khảo cổ hình dung rõ hơn diện mạo của người Viking khác xa hình ảnh thường thấy trong phim ảnh.
Bão Matmo, mang theo gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Mới đây, 'hot girl mạng' Trần Hà Linh lại khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hóa thân đầy ma mị thành Đát Kỷ – mỹ nhân khiến Trụ Vương rơi vào cảnh khốn đốn.
Việc Ukraine phá hủy máy bay không người lái trinh sát Forpost có giá trị cao cho thấy khó khăn Nga của trong việc duy trì khả năng do thám trên chiến trường.
Bức phù điêu khắc hình các chòm sao và thiên thể vừa được phát hiện trong ngôi đền Ai Cập cổ. Các nhà khảo cổ tin rằng đây là bản đồ vũ trụ cổ xưa nhất.
Đợt hạn hán lịch sử khiến mực nước sông Amazon hạ thấp, làm lộ ra những hình chạm khắc cổ xưa 2.000 năm tuổi hé lộ bí mật về nền văn minh cổ bị chôn vùi.
Pokrovsk lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về tiếp tế, cuộc phản công của quân đội Ukraine bị cô lập. Ai có thể xoay chuyển tình thế trước mùa mưa?
Từ Dragon Ball đến KOF, tháng 10/2025 mang tới loạt siêu phẩm game mobile đa dạng, vừa hoài niệm vừa mới mẻ, hứa hẹn làm bùng nổ cộng đồng game thủ toàn cầu.
Tử vi dự đoán, cuối Thu năm 2025, 3 con giáp may mắn sẽ đón nhận cơ hội vàng, mở ra bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp.
Những đôi giày cổ xuất hiện trong đền thờ Ai Cập gây kinh ngạc giới khảo cổ học ngay cái nhìn đầu tiên.
Xung đột Nga - Ukraine "đột nhiên thay đổi" khi chiến thuật mới của Nga tỏ ra hiệu quả, khiến phòng tuyến của Ukraine lung lay.
Đừng để vẻ ngoài bình thường đánh lừa bạn - chim sẻ là “bậc thầy sinh tồn” với khả năng thích nghi, ghi nhớ và giao tiếp đáng kinh ngạc.
OpenAI ra mắt tính năng Instant Checkout trong ChatGPT, cho phép người dùng mua sắm trực tiếp khi trò chuyện và tạo sức ép lớn lên Google.
Sau nhiều thập kỷ, Lexus LS đã tạm biệt khách hàng yêu mến dòng xe này bằng mẫu LS Heritage Edition cuối cùng để chào đón "đàn em" hiện đại và phù hợp hơn.
Khi Mỹ siết chặt chính sách nghiên cứu và lao động nước ngoài, Trung Quốc tung ưu đãi lớn, mở ra cơ hội hút nhân tài khoa học công nghệ toàn cầu.
Xuất hiện bên tháp Eiffel, Lệ Quyên diện nguyên set hàng hiệu. Vóc dáng thon gọn, phong cách thời thượng giúp nữ ca sĩ nổi bật.
Chiếc siêu xe cửa mở Gullwing - Mercedes SLS AMG 2011 lên sàn với odo gần 9.000 dặm tương đương 14,484 km. Đây là chiếc SLS rất hiếm được ra đường.
Mẫu máy bay mới Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD, không cửa sổ được cho là tiết kiệm 60% nhiên liệu, mở màn cuộc đua công nghệ hàng không tương lai.
Midu đón sinh nhật lãng mạn với hoa và bóng bay bên ông xã. Gia đình Hồ Quang Hiếu chụp bộ ảnh kỷ niệm Trung Thu đầu tiên của con trai nhỏ.
Để minh chứng cho tuyên bố "Máy tính Windows nhanh nhất" Qualcomm ra mắt nguyên mẫu mini PC chạy chip Snapdragon X2 Elite siêu mỏng với hình dạng độc lạ.