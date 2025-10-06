Hà Nội

'Xả kho' bộ ảnh hè, Thư Đan Nguyễn khoe vóc dáng 'vạn người mê'

Cộng đồng trẻ

'Xả kho' bộ ảnh hè, Thư Đan Nguyễn khoe vóc dáng 'vạn người mê'

Mới đây, Thư Đan Nguyễn chính thức nói lời tạm biệt với mùa hè bằng một bộ ảnh "xả kho" cực kỳ ấn tượng.

Thiên Anh
Thư Đan Nguyễn, cái tên đã quá quen thuộc với tín đồ làm đẹp Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ yêu thích trang điểm. Cô không chỉ là chủ nhân của kênh YouTube đạt nút vàng mà còn là một hot TikToker sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi và hơn 30 triệu lượt yêu thích trên nền tảng này.
Mới đây, Thư Đan Nguyễn chính thức nói lời tạm biệt với mùa hè bằng một bộ ảnh "xả kho" cực kỳ ấn tượng.
Với dòng trạng thái đầy chất thơ: "Gần thiên nhiên thì chill, gần em thì chiều", hot girl nổi tiếng này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội khi đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini đầy táo bạo.
Trong bộ ảnh, Thư Đan khoe trọn vẻ đẹp hình thể săn chắc, quyến rũ cùng thần thái tự tin, cuốn hút bên bờ biển.
Thư Đan sở hữu làn da khỏe khoắn, đường cong nóng bỏng, kết hợp bối cảnh thiên nhiên tươi mát đã tạo nên những bức hình "đốt mắt" người xem.
Ngay lập tức, bộ ảnh của Thư Đan đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc thăng hạng, thích thú trước sự dạn dĩ và phong cách thời trang biển "cực chất" của cô nàng.
Đây được xem là cú "chốt hạ", khẳng định nhan sắc và body "vạn người mê" của beauty KOL đình đám này.
Sức hấp dẫn của Thư Đan Nguyễn không chỉ dừng lại ở những bộ ảnh khoe hình thể. Cô được mến mộ bởi một vẻ ngoài sắc sảo và quyến rũ trên mạng xã hội, nơi cô thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách makeup khác nhau.
Ở ngoài đời, Thư Đan lại khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" trước sự dễ thương, đáng yêu và ngọt ngào hơn hẳn. Cô nàng sở hữu nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết nói, mang đến cảm giác gần gũi và thân thiện. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
