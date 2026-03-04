Du khách đổ về các điểm tâm linh đầu năm, tour ngắn ngày lên ngôi

Không chỉ du lịch nghỉ dưỡng, nhiều người chọn hành hương lễ chùa đầu năm. Các tour tâm linh 3 miền đang được nhiều công ty lữ hành mở bán với mức giá đa dạng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường du lịch nội địa bước vào giai đoạn sôi động với nhiều sản phẩm du xuân. Bên cạnh các chuyến nghỉ dưỡng, nhiều du khách lựa chọn hành trình về với các điểm đến tâm linh để cầu bình an, may mắn và trải nghiệm nét văn hóa truyền thống đầu năm.

Du xuân chùa Hương. Ảnh Bộ VHTTDL Việt Nam

Nắm bắt xu hướng này, ngay từ trước Tết, nhiều công ty lữ hành đã giới thiệu loạt tour du lịch tâm linh kết hợp tham quan danh thắng và trải nghiệm văn hóa địa phương. Phần lớn các chương trình có thời gian ngắn, từ nửa ngày đến một ngày, thuận tiện cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn du xuân trong dịp đầu năm.

Miền Bắc: Nhiều lựa chọn tour lễ chùa trong ngày

Tại khu vực miền Bắc, các tour du xuân gần Hà Nội được nhiều du khách lựa chọn nhờ quãng đường di chuyển không quá xa. Phần lớn các tour được tổ chức trong ngày, với giá phổ biến từ 790.000 đến 1,1 triệu đồng/người, bao gồm xe đưa đón và một số dịch vụ cơ bản.

Trong đó, chùa Hương (Hà Nội) vẫn là điểm du xuân nổi tiếng bậc nhất. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương và tham quan danh thắng.

Nhiều đơn vị lữ hành khai thác tour Hà Nội – Yên Tử kéo dài trong ngày. Ảnh thienthanhtravel.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị lữ hành khai thác tour Hà Nội – Yên Tử kéo dài trong ngày với giá từ 950.000 – 1,2 triệu đồng/người. Hành trình tập trung vào các điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Hoa Yên, chùa Đồng và thường kết hợp tham quan chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).

Một số tour khác như Hà Nội – Tam Chúc – Địa Tạng Phi Lai Tự cũng thu hút khách du xuân. Giá trọn gói dao động khoảng 590.000 – 750.000 đồng/khách, đã bao gồm phương tiện di chuyển, ăn trưa, vé xe điện hoặc thuyền tham quan và bảo hiểm.

Miền Trung: Kết hợp hành hương và khám phá danh thắng

Ở miền Trung, các tour du lịch tâm linh thường gắn với việc tham quan di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

Tại Huế, tour tham quan chùa Thiên Mụ thường được kết hợp với hành trình khám phá Đại Nội, lăng tẩm triều Nguyễn hoặc các làng nghề truyền thống. Giá tour trong ngày dao động từ 500.000 đến 1,4 triệu đồng/người, tùy chương trình.

Chùa Linh Ứng là địa điểm du lịch tâm linh nổi bật nhờ vị trí lưng tựa núi, hướng ra biển cùng cảnh quan hùng vĩ. Ảnh phatsuonline

Ngoài ra, khu vực Tháp Chàm (Ninh Thuận) cũng là điểm đến được nhiều du khách quan tâm thời gian gần đây. Các tour tham quan trong ngày thường có mức giá khoảng 450.000 – 790.000 đồng/người.

Tại Đà Nẵng, chùa Linh Ứng là địa điểm du lịch tâm linh nổi bật nhờ vị trí lưng tựa núi, hướng ra biển cùng cảnh quan hùng vĩ. Các tour nửa ngày hoặc một ngày, thường kết hợp tham quan bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hoặc phố cổ Hội An, có giá từ 400.000 – 800.000 đồng/người.

Riêng hành trình tham quan ba chùa Linh Ứng tại Đà Nẵng có giá khoảng 1,5 triệu đồng/khách.

Miền Nam: Núi Bà Đen thu hút đông du khách đầu năm

Tại khu vực phía Nam, nhiều du khách lựa chọn các điểm đến vừa mang yếu tố tâm linh vừa có không gian yên tĩnh để du xuân.

Côn Đảo đang được quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây nhờ giá trị lịch sử và không gian tâm linh đặc biệt.

Núi Bà Đen thu hút đông du khách đầu năm Ảnh Báo Nhân dân

Trong khi đó, Núi Bà Đen (Tây Ninh) tiếp tục là điểm hành hương lớn của khu vực phía Nam mỗi dịp đầu năm. Du khách đến đây để lễ chùa, ngắm cảnh và tham gia các hoạt động du xuân.

Các tour từ TP.HCM đi Tây Ninh thường kéo dài trong ngày, với mức giá dao động 790.000 – 1,1 triệu đồng/người.