VUSTA cùng các đối tác tổ chức lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2026 tại TP HCM, vinh danh 62 kỹ sư đạt tiêu chuẩn khu vực.

Ngày 27/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO), Ủy ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh và trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026.

Lễ vinh danh có sự tham dự của PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.VS. Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA; PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA; đại diện lãnh đạo Văn phòng và Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế của VUSTA; GS.TS. Tan Chee Fai, Tổng Thư ký AFEO; ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN; đại diện lãnh đạo Hội Điện lực Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), Hội Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các trường đại học, cao đẳng, các tổng công ty và các đơn vị liên quan.

Khẳng định vai trò của đội ngũ kỹ sư trong tiến trình hội nhập quốc tế

Khai mạc Lễ vinh danh, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ kỹ sư trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc buổi lễ.

Chủ tịch VUSTA khẳng định, việc công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp của các kỹ sư, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam mở rộng giao lưu, hợp tác và tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế. GS.VS Châu Văn Minh đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa VUSTA với AFEO và các tổ chức kỹ sư quốc tế trong đào tạo, nâng cao năng lực, công nhận trình độ nghề nghiệp và kết nối đội ngũ kỹ sư với các đối tác trong khu vực.

Toàn cảnh Lễ Vinh danh và Trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN 2026.

Cập nhật các xu hướng và tiêu chuẩn công nhận kỹ sư trong khu vực

Trong khuôn khổ chương trình, ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN, đã giới thiệu về AFEO và Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (AER), nhấn mạnh vai trò của AER trong công tác hài hòa tiêu chuẩn nghề nghiệp, thúc đẩy dịch chuyển kỹ sư và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các quốc gia trong khu vực. Ông cũng cập nhật tình hình đăng bạ kỹ sư ASEAN, hoạt động của các nhóm công tác chuyên môn và những định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Simon Yeong Chin Chow giới thiệu về AFEO và Đăng bạ Kỹ sư ASEAN.

Tiếp đó, ông Chen Harn Shean, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia (IEM), giới thiệu về Đăng bạ Kỹ sư APEC (APEC Engineer), về các tiêu chuẩn đánh giá năng lực hành nghề, kinh nghiệm và trách nhiệm chuyên môn của kỹ sư, cũng như lộ trình để Việt Nam tham gia Thoả thuận Kỹ sư APEC (APEC Engineers Agreements) với vai trò là thành viên chính thức.

Ông Chen Harn Shean, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia (IEM), giới thiệu về Đăng bạ Kỹ sư APEC.

Các nội dung trao đổi đã cung cấp thông tin về những cơ chế công nhận kỹ sư ở cấp độ khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy thảo luận về phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam.

Vinh danh 62 kỹ sư được công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026

Lễ Vinh danh và Trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026 là sự ghi nhận trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp của các kỹ sư đáp ứng tiêu chuẩn của Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Việc được công nhận danh hiệu này tạo điều kiện để các kỹ sư mở rộng cơ hội hợp tác nghề nghiệp, tham gia vào mạng lưới kỹ thuật khu vực và tiếp cận các cơ hội phát triển chuyên môn trong môi trường quốc tế.

GS.VS Châu Văn Minh, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt, PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, GS.TS. Tan Chee Fai, và ông Simon Yeong Chin Chow đã thực hiện nghi thức trao chứng chỉ, huy hiệu và hoa chúc mừng 62 kỹ sư được vinh danh trong năm 2026.

Các kỹ sư được vinh danh và trao chứng chỉ Kỹ sư ASEAN năm 2026.

Các kỹ sư được vinh danh và trao chứng chỉ Kỹ sư ASEAN năm 2026.

Nhân dịp này, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA và ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã trao quà lưu niệm tới PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt và các bạn đối tác quốc tế là GS.TS. Tan Chee Fai và ông Simon Yeong Chin Chow.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, GS.VS. Châu Văn Minh, GS.TS. Tan Chee Fai, ông Simon Yeong Chin Chow và ông Bùi Trung Kiên cùng chụp ảnh lưu niệm.

Lễ vinh danh và trao chứng chỉ, huy hiệu Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc ghi nhận, tôn vinh đội ngũ kỹ sư Việt Nam; đồng thời thể hiện nỗ lực của VUSTA trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, tăng cường kết nối đội ngũ trí thức kỹ thuật Việt Nam với cộng đồng kỹ sư khu vực và thế giới.