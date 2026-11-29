Từ bô xít Tân Rai, TS Phạm Đăng Địch và cộng sự sản xuất 10 kg alumin dạng cát, điện phân thành công thỏi nhôm có hàm lượng trên 99% trong phòng thí nghiệm.

Tìm hướng công nghệ phù hợp với bô xít Tây Nguyên

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, TS Phạm Đăng Địch (Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam - VUSTA) cho biết, cuối năm 1976, sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Liên Xô, ông trở về công tác tại Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim. Đầu năm 1977, ông phụ trách phòng thí nghiệm chuyên đề về bô xít - alumin của Viện.

Năm 1978, ông dẫn đầu đoàn cán bộ khoa học kỹ thuật của Viện vào Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm việc với Liên đoàn Địa chất 6. Đây là lần đầu tiên đoàn công tác của Viện vào miền Nam. Các nhà khoa học lấy mẫu bô xít ở Đồi Thắng Lợi đưa ra miền Bắc nghiên cứu, phục vụ thử nghiệm công nghệ và công tác thăm dò địa chất.

Những năm tiếp theo, phòng thí nghiệm tiếp tục nhận mẫu bô xít từ các mỏ ở Đắk Nông, Lâm Đồng và một số địa phương khác. Trong các giai đoạn đến năm 1986 và từ năm 1990 đến 1995, TS Phạm Đăng Địch trực tiếp chủ trì nghiên cứu nhiều mẫu bô xít. Kết quả thử nghiệm cho thấy, với các mẫu bô xít Tây Nguyên được nghiên cứu tại Viện, phương án hòa tách ở 145°C cho hiệu quả tốt hơn phương án 105°C.

TS Phạm Đăng Địch thăm xưởng chứa bô xít Nhân Cơ. Ảnh: NVCC.

Hòa tách là công đoạn sử dụng dung dịch kiềm để đưa oxit nhôm trong bô xít vào dung dịch bằng phương pháp hòa tách, tách khỏi đất đá và tạp chất. Đây là khâu quan trọng trong quy trình sản xuất alumin. Nhiệt độ xử lý ảnh hưởng đến thời gian hòa tách, lượng nhôm thu hồi và hiệu quả của các công đoạn tiếp theo.

Vì vậy, qua các năm 1997–1998, khi Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (VIMICO) lập dự án tiền khả thi Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng và lựa chọn phương án hòa tách ở 105°C do Tập đoàn Aluminium Pechiney (AP, Pháp) đề xuất, TS Phạm Đăng Địch cho rằng cần kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Ông đề xuất với TS Nguyễn Anh, khi đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim, để Viện báo cáo lên Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học và Công nghệ, xin thực hiện nghiên cứu đối chứng trên cùng mẫu bô xít Tân Rai ở hai mức nhiệt độ 105°C và 145°C.

Đề xuất được hai Bộ chấp thuận. Đề tài “Nghiên cứu công nghệ tiên tiến sản xuất alumin từ bauxit tinh Tân Rai - Lâm Đồng và điện phân nhôm đạt chất lượng thương phẩm”, mã số KC.02.01 được đưa vào Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước do Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu làm chủ nhiệm chương trình. Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim là cơ quan chủ trì, TS Phạm Đăng Địch làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian thực hiện 15 tháng, kinh phí 950 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

“Tháng 3/2003, đề tài bảo vệ thành công. Báo cáo tổng kết đề tài do tôi chủ biên đã được nộp lên hai Bộ; tóm tắt kết quả sau đó được đăng trong Báo cáo tổng kết Chương trình KC.02 do Bộ Khoa học và Công nghệ xuất bản tháng 6/2006”, TS Phạm Đăng Địch cho hay.

Sản xuất alumin, điện phân thành công nhôm thương phẩm

TS Phạm Đăng Địch cho biết, từ bô xít tinh Tân Rai, nhóm nghiên cứu thu được 10 kg alumin dạng cát, đạt chất lượng làm nguyên liệu điện phân. Nhóm sử dụng thiết bị điện phân nhôm quy mô phòng thí nghiệm do Viện tự thiết kế, chế tạo lần đầu tiên. Thiết bị vận hành với dòng điện 200 ampe; từ alumin thu được, nhóm đã điện phân thành công thỏi nhôm có hàm lượng trên 99%, đạt chất lượng thương phẩm.

TS Phạm Đăng Địch thăm phân xưởng đóng bao alumin Tân Rai. Ảnh: NVCC.

Đây là lần đầu tiên công nghệ Bayer được nghiên cứu áp dụng thành công ở quy mô thiết bị hòa tách lớn trong phòng thí nghiệm để sản xuất alumin từ bô xít Tân Rai ở nhiệt độ 145°C; đồng thời, nhóm nghiên cứu điện phân alumin thành công, thu được nhôm thương phẩm từ nguyên liệu bô xít trong nước.

Kết quả thực nghiệm của đề tài KC.02.01 còn cung cấp căn cứ để đánh giá phương án hòa tách ở 105°C do Pechiney đề xuất cho dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng. Trên cùng mẫu bô xít Tân Rai, nhóm nghiên cứu đã so sánh hai chế độ hòa tách, đưa ra số liệu về thời gian xử lý, hiệu suất hòa tách và đặc tính lắng của bùn đỏ. Theo kết quả nghiên cứu, bùn đỏ ở phương án 145°C lắng nhanh gấp bội so với phương án 105°C.

Thỏi nhôm (số 4) và các sản phẩm khác của đề tài KC.02.01. Ảnh: NVCC.

Ngày 3/7/2003, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 1504 lưu ý nhà đầu tư thận trọng khi lựa chọn chế độ hòa tách. Đến ngày 4/8/2006, trong Công văn số 5176 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh công nghệ sản xuất alumin tại Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng phân tích những hạn chế của phương án hòa tách ở 105°C.

TKV đồng thuận với báo cáo của đề tài KC.02.01 về việc trong 27 nhà máy sản xuất alumin từ bô xít gibbsite trên thế giới tính đến năm 2000, chỉ có hai nhà máy sử dụng phương án này. Tập đoàn đồng thời nêu giá mua công nghệ Pechiney là 14,31 triệu USD và cảnh báo nguy cơ hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu EPC nếu tiếp tục lựa chọn công nghệ này.

TKV đề nghị chuyển sang công nghệ Bayer với chế độ hòa tách 140–160°C. Sau quá trình xem xét, phương án 145°C được chấp thuận áp dụng tại Nhà máy alumin Tân Rai, tiếp đó là Nhân Cơ.

Những kết quả của đề tài KC.02.01 cho thấy nhóm nghiên cứu không chỉ sản xuất được alumin và điện phân nhôm từ bô xít trong nước, mà còn đưa ra bằng chứng thực nghiệm rõ ràng để đánh giá, so sánh các phương án công nghệ. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để lựa chọn công nghệ sản xuất alumin đầu tiên của Việt Nam.

Chia sẻ về suy nghĩ trước yêu cầu nghiên cứu hiện nay, TS Phạm Đăng Địch cho biết, việc nghiên cứu, phát triển và xây dựng thêm các nhà máy alumin ở giai đoạn này còn gắn chặt với nghiên cứu thải bùn đỏ khô. “Đây là nhiệm vụ rất cần thiết”, ông nhấn mạnh.