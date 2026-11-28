Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp tập huấn về kiểm kê khí nhà kính, quy định pháp luật và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Sáng ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Kinh tế môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính, Giấy phép môi trường và Kinh tế tuần hoàn” nhằm giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ và triển khai các kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính ứng dụng trong các lĩnh vực công - nông - lâm nghiệp - xây dựng và môi trường bền vững.

Dự Hội nghị tập huấn về phía tỉnh Phú Thọ có: ông Hồ Đình Lưỡng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ và hơn 40 học viên đại diện một số sở, ngành, đoàn thể, trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Về phía Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam có: PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam,Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Tường Quân, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam,Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường; TS. Lê Hải Hưng - Viện Trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đại diện lãnh đạo các phòng Ban chuyên môn của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

PGS.TS. Trương Mạnh Tiến phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho biết: Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Sự dịch chuyển từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và phát thải thấp đã trở thành xu thế bắt buộc trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ tại Hội nghị COP26 và COP28 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, hệ thống pháp lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được hoàn thiện nhanh chóng và đi vào thực thi nghiêm ngặt. Đáng chú ý, giai đoạn 2025–2028 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Việt Nam chính thức vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch tín chỉ carbon và thực hiện phân bổ hạn ngạch phát thải. Việc kiểm kê khí nhà kính không còn dừng lại ở khuyến khích hay trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc và là chìa khóa cạnh tranh sinh tồn của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất không gian địa lý và kinh tế với hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã tạo nên một thực thể kinh tế - sinh thái có quy mô tổng hợp lớn trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; là vùng giàu tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và đa dạng sinh học, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái và hấp thụ carbon tự nhiên. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các ngành sản xuất, phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp, chăn nuôi và suy thoái rừng đang là vấn đề đáng quan tâm.

Tại buổi tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về 03 chuyên đề: Kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính; Nội dung về Giấy phép môi trường và chủ đề về kinh tế tuần hoàn.

TS. Lê Hải Hưng - UVBCH Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ chia sẻ về kỹ thuật và phương pháp kiểm kê khí nhà kính

Qua buổi tập huấn, toàn thể học viên đã được cập nhật toàn diện, hệ thống hóa các quy định pháp luật mới nhất của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; các yêu cầu trọng tâm tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 91); Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải và vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon; Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cập nhật danh mục 2.166 cơ sở bắt buộc phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; cùng hệ thống Thông tư hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp & Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã phân tích sâu sắc các áp lực quốc tế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU và mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Viện Chính sách Kinh tế Môi trường Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội, các học viên đã nắm vững phương pháp kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14064 và GHG Protocol.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên tham dự Hội nghị được Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.