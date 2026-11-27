Trong hai ngày 26 và 27/11, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 hội viên trên cả nước.

Dự Đại hội có GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, người đặt nền móng thành lập Hội, nguyên Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I và II; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các thế hệ nữ trí thức.

GS.TS. Lê Thị Hợp tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III cho hay, Đại hội lần thứ IV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những định hướng chiến lược mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi trách nhiệm mới đối với đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng.

Với lợi thế về tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo, nữ trí thức không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn có trách nhiệm đưa những thành quả nghiên cứu, sáng kiến và tri thức mới vào thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Các nữ trí thức tham dự Đại hội. Ảnh: BTC.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và uy tín trong xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đến năm 2026, Hội có 8 hội thành viên, 36 chi hội, 2 câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, với gần 6.000 hội viên, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, có 24 giáo sư, 224 phó giáo sư, 727 tiến sĩ cùng đông đảo thạc sĩ, nghệ sĩ và các chuyên gia có uy tín trên nhiều lĩnh vực. Đây là nguồn lực trí tuệ quý báu không chỉ đối với tổ chức Hội, phong trào phụ nữ mà còn đối với sự phát triển của đất nước.

Hội đã tổ chức 3 hội nghị khoa học toàn quốc, 1 hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Bộ; đặc biệt, đăng cai thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNN 2024), góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, các tổ chức thành viên và toàn thể hội viên.

Nhiều năm qua, các thế hệ nữ trí thức đã không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, khẳng định tài năng, bản lĩnh. Các nữ trí thức đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nữ trí thức Việt Nam ngày càng phát triển, chất lượng hội viên được nâng lên với 24 giáo sư, 224 phó giáo sư, 727 tiến sĩ cùng đông đảo thạc sĩ, nghệ sĩ và các chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực.

Đây là nguồn lực trí tuệ quý báu không chỉ của tổ chức hội, của phong trào phụ nữ mà còn của đất nước; đồng thời, thể hiện sự lớn mạnh của đội ngũ nữ trí thức Việt Nam và khả năng tập hợp, đoàn kết, kết nối của tổ chức hội.

Bà Thủy đề nghị Hội tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển đội ngũ trí thức, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC.

Trong đó, cần chú trọng phát hiện, thu hút, bồi dưỡng nữ trí thức trẻ, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới; phát huy vai trò của các nhà khoa học nữ đầu ngành trong dẫn dắt, truyền cảm hứng và tạo nguồn kế cận.

Đồng thời, Hội cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chủ động tham gia xây dựng chính sách, giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Việc phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ cần được đẩy mạnh, phát huy chuyên môn của hội viên trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại sự kiện, Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho những thành tích, đóng góp tích cực của các hội viên trong thời gian qua.