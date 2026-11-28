Sáng ngày 25/11, tại trường Đại học Phú Yên, phường Tuy Hòa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, năm 2026–2027. Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, doanh nghiệp và hợp tác xã khu vực phía Đông tỉnh tham dự.

Dự hội nghị có đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; các học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông; đại diện các khu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng mục tiêu công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi, ông Lê Văn Dần, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát động phong trào sáng tạo kỹ thuật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phát hiện, khuyến khích và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ trí thức, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia; qua đó phát huy tiềm năng sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Ông Lê Văn Dần, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp cận những nội dung trọng tâm thông qua hai chuyên đề thiết thực. Chuyên đề 1 về tuyên truyền Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Hội thi. Nội dung tập trung phổ biến thể lệ, tiêu chuẩn đánh giá, cơ cấu giải thưởng và hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi tại cơ sở. Theo đó, các giải pháp dự thi được phân chia thành 06 lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Việc phổ biến cụ thể các lĩnh vực dự thi giúp các cơ quan, đơn vị và cá nhân xác định rõ phạm vi tham gia, chủ động phát hiện, lựa chọn những sáng kiến, giải pháp phù hợp để đăng ký dự thi.

Chuyên đề 2 với nội dung hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ dự thi. Các đại biểu được hướng dẫn phương pháp phát hiện sáng kiến, cách kê khai, xây dựng bản mô tả giải pháp, hoàn thiện toàn văn và chuẩn bị các tài liệu minh chứng theo quy định. Đây là những nội dung thiết thực, giúp các tác giả, nhóm tác giả nắm rõ quy trình, cách thức xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm yêu cầu khi tham gia Hội thi.

Các đại biểu đã trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những vấn đề liên quan đến thể lệ, quy định về hồ sơ dự thi cũng như chính sách hỗ trợ tác giả. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các cơ quan, đơn vị và cá nhân chủ động hơn trong việc phát hiện, hoàn thiện và đăng ký các giải pháp tham gia Hội thi.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Lê Văn Dần – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, vận động; chủ động phát hiện những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn để giới thiệu tham gia Hội thi.

Theo kế hoạch, hồ sơ dự thi được tiếp nhận từ ngày phát động Hội thi đến hết ngày 30/6/2027. Các tác giả, nhóm tác giả có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, số 03 Nguyễn Bá Ngọc, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm nộp hồ sơ được xác định căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi hoặc ngày ghi trên biên nhận trực tiếp của Văn thư Cơ quan Thường trực. Hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ thành phần và thể thức theo quy định của Thể lệ Hội thi.

Công tác đánh giá, chấm điểm và xét giải cấp tỉnh dự kiến được triển khai từ ngày 01/7/2027 và hoàn thành trước ngày 15/8/2027. Trên cơ sở kết quả xét giải, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những giải pháp tiêu biểu, xuất sắc gửi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 19 trước ngày 31/8/2027. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 12/2027 nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đạt giải.

Để được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, các tác giả, nhóm tác giả có thể liên hệ Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi qua số điện thoại: 0262.3816951 hoặc email: hoithisangkythuatdaklak@gmail.com.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật. Qua đó, góp phần khơi dậy tiềm năng, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, người lao động và các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ vào thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.