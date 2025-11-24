Vượt qua khổ nạn, 3 con giáp đón lộc dồn dập trước Tết

Trong thời gian tới, 3 con giáp dưới đây chính là những người “rẽ sóng vươn cao”, bước qua vận đen để bước vào giai đoạn tài lộc bùng nổ, tiền về dồn dập.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Sống trên vùng núi cao Himalaya, tộc người Sherpa nổi tiếng toàn thế giới nhờ khả năng leo núi phi thường cùng nền văn hóa đặc sắc.
Cây ớt "cổ thụ" khiến nhiều người tò mò bởi kích thước lớn bất thường và chi chít quả.
Nhiều loại cây dù đẹp nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây hại cho trẻ nhỏ nếu vô tình ăn phải.
Trận chiến Vovchansk sắp kết thúc, pháo nhiệt áp TOS của Nga thiêu rụi quân Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Ukraine chỉ còn kiểm soát không quá 20% thành phố.
Một người dò kim loại ở Na Uy đã phát hiện ngôi mộ thời Viking bên dưới một trang trại ở làng Bjugn. Bên cạnh hài cốt nữ chủ nhân là xương chim.
Sinh sống tại nhiều khu vực của Việt Nam, loài cú vọ (Glaucidium cuculoides) sở hữu đôi mắt to tròn và kích thước tí hon, trông như bước ra từ phim hoạt hình.
Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cột mốc 10 ngày tuổi của bé Bún.
Google là hạ tầng số toàn cầu, nếu biến mất một tuần Internet sẽ rối loạn và nhiều ngành tê liệt.
Doanh nhân Phạm Kim Dung là người phát hiện, nâng đỡ, động viên giúp Á hậu Phương Anh có những bài học quý.
Tiktoker Ciin (tên thật là Bùi Thảo Ly) vừa đón sinh nhật tuổi 28 của mình trong không khí ấm cúng và rạng rỡ, nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Khi thế giới vẫn quen với hình ảnh xe máy điện cắm điện và trạm sạc, Solaris của thương hiệu MASK Architects (Ý) xuất hiện như một lời tuyên bố táo bạo.
Cô nàng hot mom Joyce Phạm đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến những chuyến xe cứu trợ hướng về vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Porsche Cayenne Electric 2026 trở thành mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử hãng, kèm công nghệ sạc không dây độc đáo và giá bán lên tới 163.000 USD.
Khả Ngân xinh đẹp gợi cảm với váy trễ vai. Thu Trang và Tiến Luật nắm tay nhau tham dự sự kiện liên hoan phim.
Mới đây, Mai Dora đã khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi tung ra bộ ảnh dạo phố đêm với trang phục vô cùng cuốn hút.
Việc Nga triển khai TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp cho thấy, Nga không hề chậm lại trong việc nâng cấp hệ thống tấn công hạng nặng trước áp lực dữ dội từ UAV.
Các chuyên gia phát hiện khu định cư 9.000 năm tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc. Nó có thể là địa điểm người xưa thực hiện hoạt động hiến tế và nghi lễ.
Sắc hoa rực rỡ, kéo dài và chăm sóc đơn giản, cây cảnh này mang đến không gian tràn đầy năng lượng, sống động, thu hút mọi ánh nhìn trong mùa thu và cả năm.
Tích hợp trên Galaxy A56 5G, Gemini Live hỗ trợ người dùng chi tiêu thông minh và tránh mua sắm cảm tính.
Bích Phương gần đây liên tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, thường diện trang phục khoét ngực sâu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.