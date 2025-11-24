Hà Nội

Giải mã

Vượt qua khổ nạn, 3 con giáp đón lộc dồn dập trước Tết

Trong thời gian tới, 3 con giáp dưới đây chính là những người “rẽ sóng vươn cao”, bước qua vận đen để bước vào giai đoạn tài lộc bùng nổ, tiền về dồn dập.

Tuổi Tý – Từ đáy vực bật lên, thời vận thay đổi ngoạn mục. Tuy nhiên, quãng thời gian vừa qua đối với họ lại chẳng hề dễ dàng. Công việc bị trì trệ, kế hoạch dễ gặp sự cố, tài lộc lúc có lúc không, khiến tuổi Tý nhiều lúc phải gồng mình chống chọi.
Thế nhưng “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Giai đoạn tới là lúc tuổi Tý thoát khỏi vòng xoáy mệt mỏi, bước sang một trang đời hoàn toàn mới. Vận may dần nghiêng về phía họ, những vướng mắc trước đây tự động được tháo gỡ.
Điều đáng mừng nhất là tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người có tầm ảnh hưởng hoặc có ý muốn nâng đỡ. Nhờ đó, các dự án, công việc bị ách tắc nay được thông suốt. Người đang tìm cơ hội mới cũng dễ dàng gặp được nơi phù hợp.
Về tài lộc, tuổi Tý sẽ có sự bứt phá rõ rệt. Tiền về đều, có khoản còn về bất ngờ. Ai kinh doanh sẽ thấy khách tìm tới nhiều hơn, còn người làm văn phòng thì dễ được tăng lương hoặc nhận thưởng đột xuất. Lộc đến liên tục, khiến tuổi Tý cảm thấy mọi nỗ lực trước đây cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Tuổi Mão – Sau giông bão là bình yên, sau vất vả là lộc trời ban. Người tuổi Mão hiền lành, sống biết điều, luôn đặt cái tâm lên hàng đầu. Nhưng cũng chính vì sự mềm mỏng đó mà họ thường phải chịu nhiều thiệt thòi.
Trong thời gian qua, tuổi Mão bị vướng nhiều chuyện không như ý: làm nhiều nhưng kết quả ít, cố gắng nhưng thiếu người hỗ trợ, thậm chí dễ bị thị phi hoặc người khác hiểu lầm.
Nhưng trời không để người hiền chịu thiệt mãi. Thời điểm tới sẽ là lúc tuổi Mão “đảo chiều vận mệnh”. Những khó khăn chồng chất bắt đầu tan dần, tinh thần nhẹ hẳn, các mối quan hệ mờ mịt trước đây cũng trở nên trong sáng, dễ nói chuyện hơn.
Người tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ rệt: càng về cuối năm và đầu thời kỳ mới, họ càng gặp nhiều may mắn, càng mở rộng đường tài lộc. Điều đáng mừng nhất chính là lộc đến từ cả hai phía: công việc lẫn gia đạo. Công việc thuận lợi giúp tuổi Mão có tiền, còn gia đình yên ấm lại tiếp thêm sức mạnh tinh thần.
Tuổi Thân – Bứt phá sau bể dâu, lộc trời kéo về ào ạt. Tuổi Thân là con giáp kiên cường, càng khó khăn càng có động lực. Tuy nhiên, nửa quãng thời gian vừa qua, họ liên tục gặp thử thách: kế hoạch trục trặc, tài chính không ổn định, người hứa giúp nhưng cuối cùng chẳng giúp được bao nhiêu.
Một số tuổi Thân thậm chí còn mất tiền, mất cơ hội hoặc phải thay đổi hướng đi đột ngột. Nhưng điều đặc biệt ở tuổi Thân là càng áp lực, họ càng mạnh. Và giờ đây, chu kỳ may mắn của họ đang mở rộng hết sức mạnh mẽ.
Sau những bể dâu tưởng như gãy gánh, tuổi Thân lại tìm thấy cơ hội lớn để tái sinh. Các mối quan hệ mới xuất hiện, mang theo cơ hội tài chính đáng kể. Những gì tuổi Thân tưởng đã mất, tưởng đã bỏ lỡ, giờ lại trở về theo cách bất ngờ.
Lộc của tuổi Thân trong thời gian tới được xem là mạnh nhất trong ba con giáp. Tiền đến từ nhiều nguồn, làm gì cũng dễ sinh lời, có người thậm chí còn trúng đậm từ nghề tay trái. Người kinh doanh gặp được khách lớn, người làm công việc sáng tạo thì được ghi nhận, còn ai làm lĩnh vực dịch vụ lại càng đông khách, thu nhập tăng thấy rõ.
Đặc biệt, tuổi Thân còn có vận “tái ngộ quý nhân” – người từng giúp trước đây nay quay lại hỗ trợ hoặc mang đến cơ hội mới. Càng cởi mở, càng xông pha, tuổi Thân càng bội thu tài lộc. (*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm).
Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
