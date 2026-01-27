Công ty Đô thị Trà Vinh trúng gói thầu hơn 43 tỷ với mức giảm giá kỷ lục tại Nguyệt Hóa

Gói thầu vệ sinh môi trường tại phường Nguyệt Hóa ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 21 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028.

Cuộc đấu thầu đầy kịch tính vừa khép lại tại phường Nguyệt Hóa với mức giá trúng thầu giảm sâu tới hơn 50% so với dự toán. Con số này không chỉ là một kỷ lục về tiết kiệm ngân sách mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về bài toán chi phí vận hành và trách nhiệm giải trình của đơn vị thực thi.

Tiết kiệm kỷ lục

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 10/QĐ-PKΤΗΤĐT của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nguyệt Hóa ngày 22/01/2026, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã chính thức trở thành đơn vị đảm nhận công tác quét, thu gom rác thải tại phường Nguyệt Hóa giai đoạn 2026-2028. Điểm gây "sốc" nhất trong hồ sơ này chính là giá trúng thầu: 21.541.611.440 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt ban đầu lên tới hơn 43.259.432.737 đồng.

Quyết định số 10/QĐ-PKΤΗΤĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc đua giá giữa 3 nhà thầu

Theo biên bản mở thầu ngày 09/01/2026, Gói thầu số 05: Quét, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và thu giá dịch vụ trên địa bàn phường Nguyệt Hóa giai đoạn 2026-2028 đã thu hút 3 nhà thầu tham dự:

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh dự thầu với giá 33.993.390.312 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 21.541.611.441 đồng (giảm 36%)

Liên danh Nhà thầu gói thầu số 05 - Phường Nguyệt Hóa gồm: Hợp Tác Xã Xây Dựng Môi Trường Trà Vinh và Hợp tác xã Dịch vụ Công Cộng Ngọc Chinh dự thầu với giá 29.762.373.841 đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông dự thầu với giá 43.198.350.313 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 31.102.812.226 đồng (giảm 28%)

Việc nhà thầu đưa ra tỷ lệ giảm giá 36,63% trên giá dự thầu đã tạo nên một mức giá "kịch sàn". Dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15, việc tiết kiệm ngân sách là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, với một gói thầu dịch vụ công ích kéo dài 36 tháng dưới hình thức đơn giá cố định, biên độ giảm giá quá lớn này khiến dư luận lo ngại về khả năng duy trì chất lượng dịch vụ.

Năng lực của nhà thầu

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, có trụ sở tại Khóm 1, phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nguyền. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 75 gói trong đó ghi nhận trúng 47 gói, tổng giá trị trúng thầu 449.693.229.679 đồng

Chỉ tính riêng trong năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này đã ghi dấu ấn tại nhiều dự án. Có thể kể đến các gói thầu như:

Gói thầu số 3: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ, trị giá 22.878.536.087 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức

Gói thầu số 25: Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, trị giá 1.016.000.000 đồng tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh

Gói thầu số 03: Thực hiện công tác Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố, cơ quan, bờ kè và dải phân cách và Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị năm 2026, trị giá 1.638.957.806 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

Gói thầu Thi công gói thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2025 trị giá 74.268.654.116 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô thị thành phố Bến Tre

Gói thầu Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ công ích trị giá 64.744.244.666 đồng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh