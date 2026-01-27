Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Đô thị Trà Vinh trúng gói thầu hơn 43 tỷ với mức giảm giá kỷ lục tại Nguyệt Hóa

Gói thầu vệ sinh môi trường tại phường Nguyệt Hóa ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 21 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028.

Hà Linh

Cuộc đấu thầu đầy kịch tính vừa khép lại tại phường Nguyệt Hóa với mức giá trúng thầu giảm sâu tới hơn 50% so với dự toán. Con số này không chỉ là một kỷ lục về tiết kiệm ngân sách mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về bài toán chi phí vận hành và trách nhiệm giải trình của đơn vị thực thi.

Tiết kiệm kỷ lục

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 10/QĐ-PKΤΗΤĐT của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nguyệt Hóa ngày 22/01/2026, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã chính thức trở thành đơn vị đảm nhận công tác quét, thu gom rác thải tại phường Nguyệt Hóa giai đoạn 2026-2028. Điểm gây "sốc" nhất trong hồ sơ này chính là giá trúng thầu: 21.541.611.440 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt ban đầu lên tới hơn 43.259.432.737 đồng.

qd1.jpg
Quyết định số 10/QĐ-PKΤΗΤĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc đua giá giữa 3 nhà thầu

Theo biên bản mở thầu ngày 09/01/2026, Gói thầu số 05: Quét, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và thu giá dịch vụ trên địa bàn phường Nguyệt Hóa giai đoạn 2026-2028 đã thu hút 3 nhà thầu tham dự:

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh dự thầu với giá 33.993.390.312 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 21.541.611.441 đồng (giảm 36%)

  1. Liên danh Nhà thầu gói thầu số 05 - Phường Nguyệt Hóa gồm: Hợp Tác Xã Xây Dựng Môi Trường Trà Vinh và Hợp tác xã Dịch vụ Công Cộng Ngọc Chinh dự thầu với giá 29.762.373.841 đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông dự thầu với giá 43.198.350.313 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 31.102.812.226 đồng (giảm 28%)

Việc nhà thầu đưa ra tỷ lệ giảm giá 36,63% trên giá dự thầu đã tạo nên một mức giá "kịch sàn". Dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15, việc tiết kiệm ngân sách là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, với một gói thầu dịch vụ công ích kéo dài 36 tháng dưới hình thức đơn giá cố định, biên độ giảm giá quá lớn này khiến dư luận lo ngại về khả năng duy trì chất lượng dịch vụ.

Năng lực của nhà thầu

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, có trụ sở tại Khóm 1, phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nguyền. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 75 gói trong đó ghi nhận trúng 47 gói, tổng giá trị trúng thầu 449.693.229.679 đồng

Chỉ tính riêng trong năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này đã ghi dấu ấn tại nhiều dự án. Có thể kể đến các gói thầu như:

Gói thầu số 3: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ, trị giá 22.878.536.087 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức

Gói thầu số 25: Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, trị giá 1.016.000.000 đồng tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh

Gói thầu số 03: Thực hiện công tác Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố, cơ quan, bờ kè và dải phân cách và Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị năm 2026, trị giá 1.638.957.806 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

Gói thầu Thi công gói thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2025 trị giá 74.268.654.116 đồng tại Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô thị thành phố Bến Tre

Gói thầu Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và Thu giá dịch vụ công ích trị giá 64.744.244.666 đồng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh

#Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh #đấu thầu dịch vụ công ích #phường Nguyệt Hóa #tiết kiệm ngân sách #hiệu quả đấu thầu 2026

Bài liên quan

Bạn đọc

Xây dựng Đăng Phúc trúng gói thầu xây lắp hơn 4 tỷ, tiết kiệm dưới 1%

Chênh lệch 27 triệu đồng về giá dự thầu, Công ty Đăng Phúc đã vượt qua đối thủ Phúc Nghi để giành gói thầu xây dựng tại xã Bình Đức với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Dự án nâng cấp tuyến Đường Ấp 6 tại xã Bình Đức không chỉ là bước đi quan trọng trong việc kiện toàn hạ tầng giao thông sau sáp nhập địa giới hành chính (từ ngày 1/7/2025), mà còn đang trở thành tâm điểm của giới quan sát đấu thầu. Kết quả vừa ngã ngũ cho thấy sự thắng thế của một doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng đặt ra bài toán về tính tiết kiệm của dòng vốn đầu tư công.

Tiết kiệm ngân sách chỉ mang tính "tượng trưng"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Lâm Đồng: Công ty Cao Đại Minh “một mình một ngựa” trúng gói thầu kè suối Brun 4

Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở hơn 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng gói thầu xây lắp tại xã Cát Tiên 3 lại rơi vào kịch bản không đối thủ. Với việc một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu sát nút giá dự toán, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại dự án này.

Dấu ấn tại gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Điện lực Gia Lai: Minh Mạnh Phát vượt đối thủ, trúng gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng

Với giá bỏ thầu sát sao, Công ty Minh Mạnh Phát đã vượt qua các đối thủ để giành quyền thi công lưới điện THA khu vực Đăk Đoa với giá trị hơn 5,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, thị trường xây lắp điện tại khu vực miền Trung ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ trong công tác đấu thầu. Một trong những tâm điểm là Gói thầu số 2/XL thuộc dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Kết quả lựa chọn nhà thầu vừa công bố không chỉ cho thấy năng lực của doanh nghiệp nội tỉnh mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư.

Cuộc đua tam mã tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới