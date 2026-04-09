Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì "cháy hàng"

Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân.

Vinhomes Hải Vân Bay ra quân: “Cơn địa chấn” rung chuyển thị trường Bắc - Trung - Nam

Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Khí thế ra quân rực lửa, dự án được mong chờ nhất miền Trung chính thức lộ diện

Với chủ đề “Let Victory make History”, lễ kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay diễn ra tại 3 đầu cầu Bắc - Trung - Nam, gồm Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) và Công viên VinWonders Grand Park (TP.HCM). Gần 6.000 chuyên viên kinh doanh từ 46 đại lý và liên minh trên toàn quốc đã hội tụ, tạo nên một trong những lễ ra quân hoành tráng và sôi động bậc nhất thị trường năm 2026.

Điểm nhấn của lễ kick-off là những phân tích sâu sắc và đầy thuyết phục về lợi thế, giá trị nổi bật của Vinhomes Hải Vân Bay, cùng triển vọng kinh doanh và tiềm năng sinh lời vượt trội dành cho nhà đầu tư.

Không khí càng bùng nổ khi các đại lý đồng loạt thực hiện nghi thức thắp đuốc, tiếp thêm quyết tâm cho đội ngũ kinh doanh trong cuộc đua bứt tốc với dự án được mong chờ bậc nhất tại miền Trung trong suốt nhiều năm qua.

Sự kiện đồng thời vinh danh top các đại lý và chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất của dự án. Đây là những đơn vị và cá nhân đã ghi dấu ấn bằng thành tích nổi bật ngay từ giai đoạn đầu mở bán, góp phần tạo nên sức nóng bùng nổ trên toàn thị trường.

Sức nóng của sự kiện cũng là sự cộng hưởng từ lực cầu đã tích lũy suốt thời gian dài trước đó. Chỉ trong 5 phiên livestream trước lễ kick-off, dự án đã ghi nhận hơn nửa triệu lượt theo dõi trực tiếp cùng 7.353 booking - con số vượt xa dự báo của giới quan sát.

“Chúng tôi đã mong chờ dự án này rất lâu rồi, từ gần 10 năm trước. Suốt dọc dài dải đất miền Trung từ Thanh Hoá tới Nha Trang, đại đô thị ở - nghỉ dưỡng chỉ có Vinhomes Hải Vân Bay. Được bán hàng tại dự án này là niềm vinh dự của đại lý”, bà Lưu Thị Thương, Giám đốc dự án của MICC Group, bày tỏ.

7 ngày cuối cùng để sở hữu “hàng hiệu” Bạch Vân

Theo ghi nhận từ các sàn phân phối, trước thềm lễ kick-off, nhiều quỹ căn đẹp tại khu Bạch Vân đã nhanh chóng có chủ. Không ít dòng sản phẩm đã “cháy hàng”, khiến cuộc đua sở hữu những căn cuối cùng trước thời điểm đóng bảng hàng ngày 15/4 càng thêm nóng.

“Suốt thời gian qua, chưa có dự án nào ghi nhận hàng nghìn booking chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng như Vinhomes Hải Vân Bay. Đặc biệt, khi những giỏ hàng đầu tiên được tung ra và nhanh chóng vơi đi, nhiều khách hàng không kịp xuống tiền đã trở nên rất sốt sắng, tìm mọi cách để sở hữu những quỹ căn cuối cùng tại dự án”, ông Trần Phương Chương, Phó Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung, nhấn mạnh.

Thậm chí, theo ông Mai Đình Hải, Giám đốc Southern Homes Hà Nội, một số chủ đầu tư tại Hà Nội đã phải “điều chỉnh chính sách bán hàng sau khi dự án ra mắt để giữ khách”. Dù vậy, theo ông việc dòng khách dịch chuyển mạnh vào Vinhomes Hải Vân Bay là khó tránh khỏi và đã được dự báo trước.

Song hành với sức nóng ngày càng gia tăng trên thị trường là khí thế thi công rầm rộ trên công trường. Dự kiến 345 căn tiêu chuẩn bàn giao thô tại khu Bạch Vân và 140 căn tại khu Vịnh Mây sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm nay. 502 căn hoàn thiện nội thất khu Đảo Ngọc cùng các hạng mục điểm nhấn, như công viên Đảo Ngọc, công viên Bách Thảo, tổ hợp VinWonders Hải Vân Bay, khách sạn và resort cao cấp sẽ lần lượt về đích trong năm 2027. Tất cả củng cố niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư về một đô thị vịnh biển vận hành thực, sinh dòng tiền thực.

Bên cạnh đó, pháp lý sở hữu lâu dài tiếp tục là yếu tố then chốt chinh phục nhà đầu tư. Điều này biến mỗi căn nhà tại dự án - vốn đã khó sao chép nhờ địa thế vô song, lại càng gia tăng giá trị như một tài sản truyền đời, mở ra dư địa tăng giá bền bỉ trong dài hạn.

“Khách hàng chỉ cần nghe tới dự án của Vinhomes là đã chốt, bởi công ty luôn bảo đảm mọi thứ, từ pháp lý, tiến độ đến chất lượng”, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes, chia sẻ.

Tại lễ kick-off, chính sách bán hàng cũng chính thức được công bố và được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất hiện nay. Đây chính là “chất xúc tác” cực mạnh giúp doanh số bán hàng bùng nổ. Nổi bật trong số đó là chương trình hỗ trợ lãi suất “vô địch” thị trường - “5 năm không lo lãi suất”. Chương trình này giúp khách hàng vay mua nhà với lãi suất thấp, chỉ từ 3,3%/năm - 7,8%/năm tương ứng với các gói vay từ 18 - 36 tháng, và được đảm bảo lãi trần 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Nhờ chính sách này, người mua nhà dễ dàng sở hữu biệt thự, liền kề với số vốn ban đầu hợp lý, đồng thời tránh được mọi rủi ro biến động lãi suất trong trung hạn.

Sức nóng trên thị trường, nhịp giao dịch tăng tốc cùng tiến độ triển khai vượt kỳ vọng đang cộng hưởng để đưa Vinhomes Hải Vân Bay trở thành tâm điểm bất động sản năm 2026. Trong 7 ngày tới, khi thời điểm đóng bảng hàng Bạch Vân cận kề, giao dịch được dự báo sẽ ngày càng sôi động.